Küzdött, de kikapott a ScoreGoal

A futsal NB I. alapszakasz utolsó fordulójában az utóbbi időben egyre jobb formában lévő, a tabellán közvetlen rivális Veszprémet fogadta az SG Kecskemét Futsal együttese. A találkozó végig nyílt volt, ám a végén a hosszabb kispaddal bíró vendégek örülhettek a győzelemnek, így a kecskemétiek az utolsó helyről várhatják az alsóházi rájátszás szerdai sorsolásást.

Alaposan bekezdtek a csapatok, mindkét oldalon bravúrokat kellett bemutatni a hálóőröknek, a 3. harmadik percben azonban egy kontrát követően nem sikerült felszabadítania a hazai védelemnek, Boromisza lövésébe pedig csak belekapni tudott Tombácz, 0–1. Hosszú gólcsend következett, a félidő hajrájában Koós Károly kért időt., Sikerült is rendeznie a sorokat, nem sokkal később, a 18. percben Rutai centerezése talált utat a veszprémi kapuba, 1–1. Ezután egy pontrúgást követően Sallaira játszották ki a hazaiak a figurát, ám a kapufáról kifelé vágódott a játékszer, így az első játékrészben maradt a döntetlen állás.

Harcosan jött ki a folytatásra a Kecskemét, és több szép támadást is vezettek, szinte a kapujuk elé szegezték a vendégeket, de közben a hálóőrnek, Tombácznak is résen kellett lennie. A nagy adok-kapokból végül a vendégek találtak egy gólt: Tatai lövése a lábak alatt csorgott be a 30. minutumban Tombácz kapujába, 1–2. Ezt követően erőben és lélekben is érezhetően elfogyott a hazai csapat, és a brazil légiós Caio Matheus is betalált a 33. percben, 1–3. Mindent megtett a szépítésért a Koós-alakulat, de még a a megítélt tízméteres is kimaradt, így maradt a kétgólos különbség.

– A mai mérkőzésen sokat tettünk azért, hogy egy jó mérkőzést vívjunk – nyilatkozta a mérkőzést követően Koós Károly, a hazaiak vezetőedzője. – A Veszprém felszálló ágban van, légiósokkal egészültek ki, rutinos játékosok alkotják a keretüket. Ezt 30 percig tudtuk ellensúlyozni, eztán jött a holtpont, amiből nem jöttünk ki jól. Rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Az egészet elnézve azt kell mondanom, hogy ha kiegészülünk az idegenlégiósainkkal, márpedig ez volt az utolsó találkozó amelyet ki kellett hagyniuk, akkor a rájátszásban a Veszprémet is képesek lehetünk legyőzni. Fontos lesz, hogy jól kapjuk el a rajtot majd az alsóházi play-offban, és abban is bízom, hogy hazai közönség előtt kezdhetünk majd. Köszönjük a szurkolóknak a mai biztatást is, sokat segítettek nekünk a lelátóról.

SG Kecskemét Futsal – Futsal Veszprém 1–3 (1–1)

Férfi Futsal NB I. 18. forduló, Kecskemét, Messzi István sportcsarnok

Gólszerzők: Rutai, illetve Boromisza, Tatai, Caio Matheus.