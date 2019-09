Kiskőrösön is megőrizte veretlenségét az újonc Kerek

A hétvégén a 4. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában. A Kiskunhalast két ideiglenesen megbízott edző, Csáki Róbert és Nagy Attila vezette, sikerrel.

Kiskőrösi LC– Kerekegyházi SE 2–2 (0–1)

Kiskőrös, 300 néző. V.: Tóth Cs. (Baranyi, Takács).

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Katona (Polyák, 79.), Rácz (Patai D., 62.), Pintyi, Kapus (Oláh, 76.), Salami, Madácsi, Kovács B. (Geiger, 57.), Mokrickij, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Kerekegyháza: Házi – Farkas, Nagy N. (Bashiri, 55.), Treiber, Kis R. (Supka, 77.), Malik (Sallai, 66.), Gavula (Csordás, 77.), Kemenczés, Gáspár (Sörös), Szász, Kovács P. Játékos-edző: Csordás Csaba.

Gól: Salami (65., 79.), illetve Kovács P. (32., 49.).

Sárga lap: Rácz (22.), ill. Gáspár (57.), Kemenczés (69.), Házi (72.). Kiállítva: Vajda (2.).

Miskovicz Bálint: – Sajnos az 1. percben megfogyatkoztunk és így 90 percig emberhátrányban játszottunk egy nagyon jó ellenféllel egy nagyon jó meccset. Tartottunk egy picit a találkozótól, hiszen nem szoktunk hozzá a vasárnap-szerda-szombat mérkőzésekhez. A csapatom azonban engem is meglepett, mert 0–2 után mi vettük át az irányítást. Lőttünk közben egy szerintünk szabályos gólt, elhibáztunk egy büntetőt és három százszázalékos ziccert, de volt két megadott találatunk is. Gratulálok a fiúknak, ahogyan igazi csapatként küzdöttek.

Csordás Csaba: – Az első félidőben mutatott teljesítményünk alapján megérdemeltük volna a három pontot, de a másodikban nyújtottakkal már egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Az örömteli, hogy a fiatal csapatunk megőrizte a veretlenségét, de van még mentálisan is tanulnivalónk, hogy az ilyen mérkőzéseken megőrizzük az előnyünket és nyerni tudjunk.

Duna Aszfalt TLC II.–Lajosmizsei VLC 5–2 (2–2)

Tiszakécske, 200 néző. Vezette: Geleta Mihály (Sándor Róbert, Borbényi Miklós).

Tiszakécske: Antal – Benkó (Dóka Á., 74.), Domonics, Bálint, Polyák, István (Varga, 76.), Puskás, Kovács D. (Steklács, 84.), Tóth K. (Dóka D., 58.), Tóth T. (Kulcsár, 58.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Lajosmizse: Lord – Csorba, Fekete (Marton, 78.), Borsos, Rontó (Tábi, 76.), Sipos (Dóka Z., 74.), Rapi, Simtchatcha, Palotai, Treiber (Kiss L., 46.), Juhász. Megbízott edző: Faragó Gyula.

Gól: Puskás (12.), Bálint (28.), Kovács D. (51.), Simtchatcha (öngól, 61.), Domonics (74.), ill. Juhász (11., 26.).

Sárga lap: Hoffmann (35.), Benkó (56.), Polyák (86.), ill. Borsos (56.), Sipos (66.), Palotai (80.).

Bagi Gábor: – Már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés sorsát, mert két tizenegyest kihagytunk. Nagyon jó iramú mérkőzést láthatott a közönség. Az első félidőben pontot tehettünk volna a mérkőzés végére, de az nem került oda, ezért 2–2-es döntetlennel vonultunk a szünetre. A második félidőben kijött ezen a szombaton a két csapat közötti különbség, és a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. A csapat a helyzeteink nagy százalékát gólra tudta váltani. Azt gondolom, hogy a lajosmizseiek közül a kapus volt a legjobb. A tizenegyesen kívül legalább öt százszázalékos ziccert kifogott.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója: – A szezon negyedik mérkőzésén szenvedtük el első vereségünket. A kécskei csapatban négy NB II.-es tapasztalattal rendelkező játékos is pályára lépett, míg nálunk hiányzott a játékos-edző, Árva Zsolt, a Soltvadkerten győztes gólt szerző Bán Norbert, valamint Szécsényi Attila. Az első félidőben kétszer is vezettünk, a góllövő cipőjét megtaláló Juhász Miklós találataival döntetlennel zártuk az első játékrészt. Igaz, ehhez kellett kapusunk, Lord Sándor kiváló teljesítménye is, aki ziccert és 11-est is hárított. A második félidőben a Kécskei csapat akarata érvényesült, többször hibáztunk a kapunk előtt döntő szituációkban. Megérdemelten maradt a Tisza-parti városban a 3 bajnoki pont.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC 5–0 (2–0)

Kiskunhalas, 150 néző. Vezette: Stefánovis Gábor István (Rácz Béla, Keresztes Xavér).

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna Nna, Amariutei, Csupity (Fenyvesi, 79.), Torma, Nagy A. (László, 66.), Agócs (Gyenizse, 62.), Brindza, Gillich, Döbrentei. Megbízott edző: Nagy Attila.

Kalocsa: Pámer – Zorván (Matos, 64.), Kollár, Dostyicza, Follárdt (Farkas, 78.), Salacz (Mátyás, 46.), Vuits, Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L., Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Amariutei (7., 19., 74., 83.), Brindza (91.).

Sárga: Csupity (56.), Döbrentei (42.), illetve Lantos-Lengyel M. (58.).

Ifjúsági eredmény: 3–1

Nagy Attila: – A csapat most mutatta meg igazi arcát, együtt mozgott, a játékosok egymásért küzdöttek, ez hozta meg a gyümölcsét. Megyünk tovább.

Kohány Balázs: – Továbbra sem találjuk a játékunkat, a mai napon is tulajdonképpen saját magunkat végeztük ki. Tálcán kínáltuk a hazaiaknak a lehetőségeket, ők pedig éltek vele. Próbáljuk összeszedni magunkat, bár nem könnyű a helyzetünk.

Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC 0–3 (0–1)

Kecskemét, 150 néző. V.: Szűcs (Markó, Tóth I.)

KLC: Meggyes (Erdélyi, 81.), – Rákóczi, Csordás, S. Juhász, Stein, Szűcs, Vass (Szedmák, 66.), Pusztai, Kőrös, Módra, Bozsik (Faragó, 75.). Edző: Nagy Lajos.

Jánoshalma: Urlauber (Balázs D. M.) – Szabó Sz., Gáspár, Stojanovic V., Jesic, Harnos (Délczeg, 80.), Kiss B. (Suknovic, 60.), Andleic, Szeibert, Babic (Nemes, 73.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Gól: Gáspár (4.), Szabó Sz. (69.), Andelic (77.).

Sárga lap: Rákóczi (32.), Andelic (27.), Nagy D. (83.).

Kiállítva: Szűcs (83.).

Nagy Lajos: – Jó csapattal találkoztunk, a két együttes másféle célokért küzd. Mi fáradtak voltunk, egy héten belül a harmadik mérkőzést vívtuk, nem is akármilyeneket. A sok fiatal játékosom nem fizikálisan, hanem inkább fejben sajnos elfáradt. Nem árt felfrissülni, hiszen számunkra ezután következnek az igazi hatpontos mérkőzések, amelyek meghatározzák helyünket a tabellán. Gratulálok a Jánoshalmának, remekül passzolgattak, jól játszottak.

Florin Nenad: – A mérkőzés egyik pozitívuma, hogy ma beállíthattam két ifistát. Nemes Martin ma debütált, bajnokin Délczeg Dusán is. Szeretnénk minél több fiatalt beépíteni a csapatba, bár erre most rá is voltunk kényszerítve. Ez a győzelem nagyon jól jött, gratulálok a csapatomnak. Különösen azért, mert hat alapjátékosom sérült, ráadásul öt közülük súlyosan, tehát nagy kérdés, hogy nélkülük hogy fogjuk bírni a tempót, mert egy olyan megye egyes csapatnak, amely tizenkilenc fős kerettel rendelkezik, ez sok. Kupameccsek már nem nehezítik a dolgunkat, próbálom frissíteni a csapatot, közben imádkozom, hogy többen ne sérüljenek le. A Kecskemétnek sok sikert kívánok, fiatal brigád, látszik, hogy tolják a labdát, próbálnak játszani. Ez a jövő.

Szabadszállási SE–Akasztó FC 6–0 (3–0)

Szabadszállás, 300 néző. V.: Vörös (Molnár, Erdélyi)

Szabadszállás: Németh (Nagy R., 46.) – Márkus, Pandur, Máruska V., Bajusz (Halász, 80.), Hegedűs, Gáspár, Boldizsár (Progli, 55.), Kiss, Zsíros A. (Zsíros M., 85.), Csurka (Szakó, 73.). Edző: Pandur László.

Akasztó: Piránszki – Vincze (Tratter, 39.), Patai (Turancsik, 39.), Kerekes (Kovács J., 39.), Szabó Zs., Juhász, Kudron (Biber, 71.), Cebei, Palla, Bánszki, Csoba. Edző: Szrenkó István.

Gól: Boldizsár (12., 25. 46.), Kiss (31.), Máruska V. (57., 85.).

Sárga lap: Juhász (89.).

Ifjúsági eredmény: 2–4

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Ellenfelünk kontrára próbált játszani, így valamilyen szinten engedett minket támadni. Ellentámadásaink hatékonynak bizonyultak és mondhatni kiszakadt a gólzsák. A két csapat között ekkora különbség nincs, de a játék képe alapján reális eredmény született.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Csapatunk csalódást okozott, a meleg csak nekünk volt meleg, a hazaiak minden hibánkat kihasználtak. Gratulálunk a Szabadszállásnak!

Kecel–Kiskunfélegyháza 2–2 (2–2)

Kecel, 200 néző. V.: Virág (Fodor, Burzon).

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata, Krahulecz, Mindszenti, Kovács L. (Bleszák, 69.), Bajnok (Ruff, 89.), Bányai (Doszpod ,75.), Sendula J., Csanádi, Herczeg P. Edző: Szabó Attila.

KHTK: Oroszi – Magony, Koncz, Tököli, Nagy V. (Makány, 75.), Ábel (Huszka, 55.), Palásti, Tóth I., Makai (Szabó T., 57.), Antman (Nagy D., 30.), Kerepeczki. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gól: Csanádi (6.), Bajnok (11.), ill. Tököli (34., 37.).

Sárga lap: Horváth Á. (80.), Mindszenti (82.), ill. Tóth I. (61.), Tököli (80.).

Szabó Attila: – Ahogy az előzetesben mondtam, meglepetést szerettünk volna okozni, ez sikerült is, mert 2–0-ra vezettünk, aztán kettőt kihagytunk, utána kaptunk kettőt. Ezt követően a Félegyháza egyfolytában támadott, így kontrákra rendezkedtünk be, és 2–2 maradt. De gratulálok a csapatomnak, jól játszottak. Meccs előtt aláírtam volna ezt a végeredményt, végül is elégedett vagyok az eredménnyel. A következő meccsen győzni szeretnénk, mindenhol győzni szeretnénk, de majd kiderül. Elméletileg csak egy hiányzónk lesz, és ha ezt a formánkat tudjuk tartani, akkor jók leszünk. Úgy tűnik, hogy kijöttünk a hullámvölgyből.

Koncz Zsolt: – Szégyelljük magunkat.

Soltvadkert–Harta 3–3 (1–1)

Soltvadkert, 200 néző. V.: Antal (Géró, Benedeczki).

STE: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á., Frei (Nagy Sz., 82.), Radics (Soproni, 46.), Pekker, Márki, Molnár, Szabó Sz., Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Harta: Pölöskei – Varga (Sztakó, 64.), Oroszi (Mikóczi, 89.), Vincze (Molnár, 80.), Varga M., Csehi, Grecu, Marte, Nagy M., Kovács Zs. (Farkas, 71.), Lajos. Edző: Sümegi József.

Gól: Szabó Sz. (34.), Tóth Á. (60.), Molnár (77.), ill. Csehi (19., 62.), Farkas (93.).

Sárga lap: Rózsa (66.), Szalai (74.), Soproni (80.), Tóth Á. (90.), ill. Sztakó (80.), Marte (87.). Kiállítva: Lajos (90.).

Ifjúsági eredmény: 2–2

Holczimmer Tamás, a Soltvadkert edzője: – Ma mindent elkövettünk, de mintha a futball büntetne minket, noha a mai játékunk alapján nem ezt érdemeltük. Az ellenfél két és fél helyzetéből három gólt szerzett.

Sümegi József: – Jó mérkőzésen végül érzésem szerint igazságos eredmény született. Voltak helyzetek itt is, ott is, a döntetlennek mi tudunk jobban örülni, miután a sírból hoztuk vissza a pontot.

Ez következik az 5. fordulóban

Tavasszal a Kiskunfélegyházi HTK–Kiskőrös párosítás az év rangadójának számított, hiszen az éllovas fogadta a 2. helyen állót. A Kiskőrös idei helyezése ne tévesszen meg senkit, ezúttal is hatalmas csata várható. Kilábalni látszik a nehézségekből a Jánoshalma, hogy ez így van, azt egy jó Soltvadkert ellen bizonyíthatják. Az egyre acélosabb Tiszakécske látogat Kalocsára, ahol Kohány Balázséknak nincs más választásuk, mint győzni hazai közönség előtt. Az idei év meglepetéscsapata, a Kerekegyháza immáron favoritnak számít a Bácsalmás elleni hazain, de ők tudják a legjobban: a délieket óriási hiba lenne lebecsülni. Nagy meccsre van kilátás Hartán, ahol a Halas vendégeskedik. Lajosmizsén és Akasztón nem hajtanak szépségdíjra, bőven beérnék a három ponttal, de így lesz ezzel a Kecel és a Kecskeméti LC is.

A megye I. állása

1. HARTA 4 3 1 0 15–9 10

2. KEREKEGYHÁZA 4 2 2 0 16–5 8

3. KHTK 4 2 2 0 14–8 8

4. LAJOSMIZSE 4 2 1 1 9–9 7

5. KECEL 4 2 1 1 7–11 7

6. SZABADSZÁLLÁS 4 2 0 2 11–6 6

7. JÁNOSHALMA 3 2 0 1 6–4 6

8. DUNA ASZFALT II. 4 1 2 1 8–8 5

9. KISKUNHALAS 4 1 1 2 10–10 4

10. KISKŐRÖS 3 1 1 1 6–6 4

11. AKASZTÓ 3 1 0 2 6–11 3

12. SOLTVADKERT 4 0 2 2 7–11 2

13. KALOCSA 4 0 2 2 1–7 2

14. KECSKEMÉTI LC 4 0 2 2 3–10 2

15. BÁCSALMÁS 3 0 1 2 2–6 1