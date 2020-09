Kerekegyházán érvényesült a két osztálynyi különbség

A MOL Magyar Kupa 6. fordulójában, az első országos körben a Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő Kerekegyházi SE NB II.-es élcsapatot fogadott hazai pályán. A Gyirmót FC Győr érvényesítette a két csapat közti két osztálynyi különbséget, és magabiztos győzelemmel jutott tovább.

Szép számban gyülekeztek a szurkolók, ezúttal – szokásukkal ellentétben – már jóval a kezdő sípszó előtt, így a kezdésre körülbelül négyszáz néző jött össze a kerekegyházi Borbás Gáspár sporttelepen, ahol az előírásoknak megfelelően mérték a belépő szurkolók lázát. Rögtön a kezdés után látszott, hogy nagy akarással léptek pályára a hazai csapat játékosai, ám az is, hogy a Gyirmót nem veszi félvállról a meccset, úgyhogy a vendégek is rögtön odatették magukat, ráadásul szinte azonnal alkalmazkodtak a kereki kisméretű pályához. A 8. percben néhány, a hazai 16-oson belül történt vendég stukkolás és passz után Nagy Patrik lőtt kapásból a bal felső sarok fölé. Egy percre rá a hazai Bashiri lőhetett jobbról, 12 méterről, Hársfalvi vetődve védett. A 11. percben Szatmári nyargalt el a bal oldalon, beadását a középen érkező Varga lőtte az ötösről a léc alá, 0–1. Az első negyedóra zárásaként szabadrúgáshoz jutottak a vendégek az oldalvonal mellett, Nagy Patrik óriási bombája a felső lécet döngette meg.

A 21. percben Szász indította remek ütemben Kovács Pétert, aki átvette a labdát, majd balról a jobb felső sarok mellé lőtte. Két percre rá Széles szöglettel felérő, bombaerővel beküldött bedobását követően Hudák fejelt a léc alá, 0–2. Egy percre rá Simon kapott remek ütemű indítást, nem sokat teketóriázott, középről, 12 méterről a bal alsóba lőtt, 0–3. A 27. percben Nagy Patrik emelt remek ütemben a hazai védelmi vonal mögé, a labdára rárajtoló Varga nem cifrázta, egy pattanás után 18 méterről a kapuba emelt, 0–4. Ezt követően tíz perc gól nélkül telt el, aztán egy újabb hatalmas vendégbedobást követően Varga a hazai kapus elől visszastukkolta a labdát, Hudák pedig a hálóba bólintott, 0–5. A 40. percben újra veszélyeztetett a hazai csapat, Bashiri szögletét követően Farkas fejelt a bal alsó sarok mellé. A 42. percben aztán az 5–0-ás vendégvezetés dacára is felrobbant a lelátó, akkor ugyanis Szász indította Kovács Pétert, aki remek ütemben tálalt Bashiri elé, a kereki csatár 18 méterről, higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba, 1–5. Nagy ováció követte a hazai találatot.

Hat perc telt el a második játékrészből, amikor Szegi balról tört befelé, majd jobbal a rövid sarokba durrantott, 1–6. Ezt követően a hazai kapus mutatott be néhány nagy bravúrt, megérdemelten nagy tapsot aratva, majd a 70. percben egy hazai szabadrúgást követően a hosszú oldalon berobbanó Nagy Norbert bombázott kapásból az ötös sarkáról a rövid sarok fölé. A 75. percben Varga adott be a jobb oldalról, a középen érkező Simon pedig a jobb alsóba belsőzött, 1–7. Négy percre rá szabadrúgást kapott a félpályánál a Kerekegyháza, a rutinos Farkas jól látta meg, hogy a kapus kint van a kapujából, meg is célozta a kaput, Hársfalvi azonban visszaért és mentett. A 89 percben Varga zárta le a gólok sorát, egy lendületes befordulás után lőtt ballal a kapu bal oldalába, megszerezve saját maga harmadik, a csapata nyolcadik gólját, beállítva az 1–8-as végeredményt. A nagy különbségű vereség ellenére a mérkőzés ünnepi voltát átérző, s így a csapatát végig derekasan biztató kerekegyházi közönség nagy tapssal jutalmazta a hazai gárdát.

A lefújást követően Komonyi Gábor, a Kerekegyháza vezetőedzője így értékelt: – Ünnepnap volt ez a mérkőzés az életünkben, amelyen egy NB II.-es csapatot fogadhattunk. Nyilvánvalóan azt követően, hogy a megyei kupából továbbjut egy csapat, úgy van vele, hogy ha már feljutott az országos főtáblára, szeretne azon minél tovább jutni, ám amikor megtudtuk, hogy NB II.-es csapattal hozott össze minket a sors, azzal azért azonnal tisztában voltunk, hogy a vendégcsapat jóval esélyesebbek nálunk. Többet edzenek, dinamikusabbak, gyorsabbak fizikálisan és mentálisan is, és ez ezen találkozón ki is jött. Egyszóval profi csapat a Gyirmót, ez be is bizonyosodott a mérkőzés során. Az ugyanakkor sajnálatos, hogy az első félidőben nem kijátszott helyzetekből, hanem megint főleg pontrúgásokból kaptuk a gólokat, ha volt okom ma bosszankodni, akkor elsősorban ez adott okot rá. A mérkőzés képét látva nem volt kérdés, hogy melyik csapat fog továbbjutni, ettől függetlenül büszkék vagyunk magunkra, mert rúgtunk egy gólt, és a kilencven perc során nem csak elrugdosni igyekeztünk a labdát, hanem lehetőség szerint próbáltunk előre futballozni is. Ma ennyi fért bele, gratulálok a saját csapatomnak, ugyanakkor szeretém megköszönni a közönségünknek, hogy ilyen remek hangulatot varázsoltak a sporttelepre. Az ellenfélnek sok sikert kívánok a kupában a folytatásban.

Kerekegyházi SE – Gyirmót FC Győr 1–8 (1–5)

Kerekegyháza, 500 néző, vezette: Lovas László (Csatári Tibor, Török Katalin)

Kerekegyháza: Piránszki – Nagy N., Kapus, Farkas, Malecz, Szőke (Pécsi 61.), BAshiri, Sörös (Supka 46.), Gáspár (Katona 77.), Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi (Babayigit 65.), Nagy P., Szatmári (Nagy K. 65.), Széles, Simon, Juhász, Varga, Somogyi-Bakos (Bagó 74.), Vass, Hudák. Edző: Csertői Aurél.

Gól: Bashiri a 42., illetve Varga a 11., 27., 89., Hudák a 23., a 37., Simon a 24., 75., Szegi az 51. percben.

Sárga lap: Hudák a 70. percben.