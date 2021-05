Kállai Zoltán a dobogóra állhatott a Bornemissza-versenyen

Komoly tekintélynek örvendő tornán szerzett értékes helyezést a helvéciai Varjú Box SE versenyzője, Kállai Zoltán. A klub öklözői előtt további fontos kihívások állnak.

Egy olyan kis klub életében, mint amilyen a helvéciai Varjú Boksz SE, ahol tulajdonképpen egy edző fanatizmusán múlik, hogy működjön az egyesület, és természetesen azok a fiatalok, akik ott sportolnak, lássanak benne perspektívát, hogy lássák, van értelme a munkának, óriási jelentősége van eredmény tekintetében bármilyen visszaigazolásnak. A Varjú Boksz SE az aktuális visszaigazolást az idei egri, 70. Borne­missza Gergely ifjúsági nemzetközi versenyen kapta meg tavasszal, az ott szerzett bronzérem az az eredmény, amellyel a klub újra észrevétette magát. Persze egyáltalán nem eredménycentrikus a Helvécia, a méreténél fogva nem is lehet az, ennek megfelelően a vezetőedző, Varjú György nem bajnokokat akar nevelni, hanem embereket, azon keresztül, hogy a rendszeres sportra neveli őket, de azért nagyon nem mindegy, hogy bármilyen kicsi is egy egyesület, tud-e valamilyen kézzelfogható eredményt felmutatni. Ezért volt nagy jelentősége ennek a bronzéremnek, amellett, hogy egy versenyző számára pedig – ezt aligha kell kihangsúlyozni – óriási siker.

Ráadásul nem is csak egy átlagos pofonpartin lett meg ez a bronzérem, hanem az egri, a junior- és ifjúsági korosztályok számára kiírt 70. Bornemissza Gergely nemzetközi viadalon, amelyen tizenkét nemzet kétszáznegyvennégy versenyzője indult el az idén.

A siker értékét még tovább emeli, hogy az a versenyző, aki ezt az érmet a 75 kilogrammos súlycsoportban megszerezte, szinte még kezdő. – Kállai Zoltán tizenhat éves, és mindössze nyolc hónappal ezelőtt kezdte el az ökölvívást – mutatta be röviden a versenyzőjét Varjú György, a vezetőedző. – Az egyébként szinte hihetetlen teljesítmény, hogy valaki mindössze nyolc hónap után egy nemzetközi mezőnyben érmet szerezzen. Ráadásul ez volt az első igazi olyan nagy versenye, ahol nagy tömeg előtt mutatta be a tudását, volt egy rakás versenyzőtárs, illetve voltak nézők, nem is kevesen, így ez természetesen feszélyezte, tehát lámpalázas volt. Viszont ami nagyon érdekes, annak ellenére, hogy a körülmények a számára távolról sem voltak ideálisak, a mérkőzések alatt a nagy zaj dacára is végig képes volt hallani és követni az edzői utasításokat. Márpedig normál esetben egy, két vagy akár három év alatt alakul ki egy-egy bokszolóban ez a képesség, hogy valaki képes kiszűrni egy kavalkádból azt az információt, ami neki szól. Ez egy olyan aspektus – és nem is az egyetlen –, ami azt mutatja, hogy Kállai Zoltán az ökölvívásra született.

A vezetőedző elmondta, Kállai Zoltán első sikereit látva azóta a testvére, Kállai Gábor is kedvet kapott ehhez a sportághoz, és nemcsak elkezdte az edzéseket, hanem már bemutatómérkőzést is vívott.

A Bornemisszán Kállai Zoltán az első mérkőzését biztosan nyerte, ezen biztosította be az érmét, a vesztett meccse pedig örömtelien szoros volt. De nem ez volt az első torna az idén a Helvéciai Varjú Boksz SE kis kontingense számára.

– Először január 29-én utaztunk el egy megmérettetésre, Szikszóra, onnan három éremmel tértünk haza. A junior Kállai Zoltán már ott is megvillant, de ott még csak ezüstérmet szerzett. Hozott viszont aranyat a 64 kilogrammos ifiversenyző, Kovács Zoltán, illetve az 56 kilogrammban versenyző Rácz Kevin. Ő serdülőkorú ökölvívó. A következő megmérettetésre február 20-án került sor Egerben, azon a kétnapos versenyen is sikeresek voltunk, hiszen két aranyéremmel térhettünk haza, ott Kovács Zoltán és Kállai Zoltán volt ered­ményes.

Ezt követte a már említett Bornemissza-emlékverseny, holnap pedig, vagyis május 29-én már Bajára utaznak, a Mogyi Kupára.

A következő olyan rendezvény, amelyen a helvéciaiak jelen lesznek, a június 17. és 20. között esedékes négynapos rendezvény, a magyar utánpótlás­kupa, a korábbi két viadalhoz hasonlóan szintén Egerben.

Célok, feladatok tehát vannak bőven, ugyanakkor az idén is tervezik megrendezni Helvécián a Gön­czi Róbert-emlékversenyt. Tavaly kiemelt jelentőséget kapott az emlékverseny, hiszen a járvány miatt komoly kényszerszünetekkel sújtott sportág képviselői számára ez volt az első olyan alkalom, amikor végre más egyesületek versenyzőivel is megmérettethették magukat az ökölvívók. A VII. Gön­czi Róbert-emlékverseny megrendezését az idén augusztusra tervezik.

– Egy ekkora esemény megszervezéséhez, lebonyolításához az én fanatizmusom természetesen kevés lenne, úgyhogy itt szeretném elmondani, hogy évek óta felbecsülhetetlen értékű és mértékű segítséget kapunk Balogh Károly polgármestertől, mind a szükséges anyagiak, mind a szervezés, megrendezés tekintetében. Ez természetesen nem csak az emlékversenyre igaz, hiszen maga a Varjú Boksz SE sem létezhetne az önkormányzat áldozatvállalása, segítőkészsége nélkül.