Jó játékkal szeretné kiszolgálni a közönséget a Tiszakécskei LC

A Merkantil Bank Liga NB. II-es labdarúgó bajnokság második fordulójában a Tiszakécskei LC a Nyíregyháza Spartacust fogadja. A hazaiak természetesen győzni szeretnének közönségük előtt.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

Az első fordulóban a tiszakécskeiek nagy küzdelemben alul maradtak az ETO FC Győr ellen, míg a nyíregyháziak a Dorogot győzték le 3–2 arányban úgy, hogy a vendégek már 2–0-ra vezettek. A hosszabbításban a 91. és a 92. percben is gólt tudtak szerezni, így otthon tartották a három pontot. Igaz, a dorogiak az utolsó negyedórát emberhátrányban játszották.

Ez a győzelem azt is jelenti, hogy a nyíregyháziak nem adják fel és az utolsó percig hajtanak, és hajtani fognak Tiszakécskén is.

Két évvel ezelőtt, amikor a Tisza-partiak is a másodosztályban játszottak, az első mérkőzésen, Nyíregyházán 2–1-es hazai győzelem született, a visszavágón viszont a tiszakécskeieknek sikerült ugyanilyen arányban győzni. Az eltelt idő alatt mind a két csapatnál történtek változások, így bármilyen eredmény születhet. A tiszakécskei szurkolók és természetesen a klub vezetői is azt szeretnék, ha otthon tudnák tartani a három pontot.

A mérkőzésről megkérdeztük Nagy Sándor véleményét.

– A Nyíregyháza ellen is úgy készülünk, mint más csapatok ellen, mert célunk a győzelem – mondta a vezetőedző. – A vendégeink játszottak már az első osztályban is, most is jó erőket képviselnek. A taktikánk megvan ellenük és azt szeretnénk, ha azt meg is tudnánk valósítani. Tudjuk azt, hogy a Nyíregyházának megvan az erőssége, de a gyengesége is. Persze ez fordítva is igaz, mert ők is készülnek belőlünk és tudják az erősségünket, de a gyengeségünket is.

A mai világban már nem lehet eltitkolni semmit a másik csapat előtt. Videón elemezzük az ellenfeleink játékát, van megfigyelőnk, aki hasznos tanácsokkal tud ellátni, enélkül már nem működik a labdarúgás.

Természetesen a fejemben már megvan a kezdő csapat, de erről nem szeretnék nyilatkozni. A mostani bajnokságban ez lesz az első hazai mérkőzésünk és szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, de ez minden mérkőzésünkre igaz. A pályán mi vagyunk a „színészek”, szeretnénk minél jobb játékkal örömet szerezni a szurkolóinknak. Van olyan is, hogy gyengébb játékkal sikerül három pontot szerezni, de olyan is, hogy kitűnő játékkal pontot, pontokat veszíthetünk.

Ezúttal is a győzelemre hajtunk. Szerencsére nincsen újabb sérültünk, így a legjobb összeállításban tudunk pályára lépni.

A Győr elleni mérkőzésen elégedett voltam a csapat játékával, akár döntetlent is elérhettünk volna. Azt szeretnénk, ha most hazai pályán a Nyíregyháza ellen pontot, pontokat tudnánk szerezni.

A Nyíregyháza elleni mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban.

Borítóképünk archív felvétel.