Igazságos döntetlen született Nyárlőrincen

A Nyárlőrinc a hétvégén a Kiskunmajsát fogadta a 9. fordulóban, a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában. Aki szoros, küzdelmes meccset várt, az nem tévedett, a csapatok nagyot harcoltak, és vegül megosztoztak a pontokon.

Nagy küzdelem, helyzetek nélkül, ez jellemezte az első negyedórát, melynek csak a 12. percében volt komoly dolga az egyik, a hazai kapusnak, akkor egy 18 méterről, középről leadott életerős lövést kellett hárítania a hazai hálóőrnek, Mészárosnak. Kilenc percre rá egy bal oldalról érkező veszélyes beadást követően csúsztatott a bal alsó sarok mellé a vendég Gregó. Öt percre rá a hazai Rózsa kapott egy jó ütemű labdát, balról, 12 méterről lőtt, labdája a vendég portás, Kovács Kristóf közvetítésével került az alapvonalon túlra. Két perc múlva a vendégek csapatkapitánya, Szőke végezhetett el szabadrúgást a kaputól jó 35 méterre, gondolt egy nagyot majd rúgott egy nagyot: életerős bombája nem sokkal a jobb felső sarok mellett hagyta el a játékteret. A félidő zárása előtt a hazai Németh kapott egy remek ütemű indítást, jobbról, az ötös sarkáról küldött meg egy nagy lövést a bal felső sarok irányába, Kovács bravúrral mentett.

A második játékrészben a felek ott folytatták, ahol az elsőben abbahagyták: óriási birkózás folyt a mezőnyben, kevés helyzettel. Az 57. percben dolgozták ki a vendégek a legnagyobb ziccert: Kis-Szabó futott el a jobb oldalon és adott be, a bent érkező Botos az ötösről a levegőből óriási kapáslövést eresztett meg a bal sarok irányába, a labda azonban a bal kapufán csattant. Hullámzott a játék, hol ez, hol az a csapat dominált. A 67. percben a vendégek kapuja előtt húzogattak a nyárlőrinciek, középről kitették a labdát balra, Kulcsár elé, aki balról befelé megtett néhány lépést, majd felnézett, és jobbal, 18 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0. A remek helyzetfelismerés, és a szép kivételezés csillagos ötöst érdemelt. Támadásban maradtak a hazaiak, hat percre rá Kulcsár akár el is dönthette volna a meccset. Egy előreívelt labdára a majsai védő csak ímmel-ámmal mozdult, mögötte Kulcsár vette le a játékszert, betört a büntetőterületen belülre, majd balról, jobb belsővel tekert a hosszú sarok irányába, a pettyes csak centiméterekkel suhant el a hosszú sarok mellett. A hajrá elején egyenlített a vendégcsapat. Akkor Szikorának tették ki a labdát balra, ő pedig tíz méterről, balról nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba, 1–1. Még nagyobb fokozatba kapcsoltak a csapatok, az erőfeszítések így újra kiegyenlítették egymást. A 80. percben Boros szerzett labdát a félpályánál, végigvezette a térfélen, már csak a kapussal állt szemben, a remek ütemben kifutó Mészáros mellett azonban nem tudta elpasszolni a labdát. A lefújás előtt Kulcsár tört be balról, de a jobb sarok mellé lőtt. Így lett az eredmény igazságos, hiszen ezen a találkozón mindkét csapat nagyon sokat dolgozott azért, hogy ne zárja pont nélkül a fordulót.

Kemenes György, a Nyárlőrinc edzője: – Érzésem szerint gyenge mérkőzés volt. Színvonalban, sebességben nem hoztuk azt, amit kellett volna, de hát ilyen is van. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, így a döntetlen igazságos eredmény.

Kószó László: – Küzdelmes mérkőzésen véleményem szerint igazságos eredményt született. Bár a vége előtt nekünk volt egy nagy ziccerünk, de a Nyárlőrincnek is voltak helyzetei. 0–0-nál rúgtunk egy kapufát, ha az bemegy, lett volna esélyünk a győzelemre, de így is azt mondom, hogy igazságos eredmény született.

Nyárlőrinc–Kiskunmajsa 1–1 (0–0)

Nyárlőrinc, 120 néző. Vezette: Kiss L. (Géró, Berger)

Nyárlőrinc: Mészáros – Kővári, Bognár, Böde, Kulcsár, Nyúl, Németh, Faragó, Lakatos, Mohácsi, Rózsa. Edző: Kemenes György

Kiskunmajsa: Kovács K. – Gregó, Szőke Cs. (Lukács), Szikora, Boros, Maconka, Szőke P., Kis-Szabó, Horváth Zs. (Máté-Tóth), Szőke H., Plichta. Edző: Kószó László

Gólszerző: Kulcsár 62., ill. Szikora 77.