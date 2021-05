Huszonegy kolbász majális helyett Baján, avagy néhány fotó nyomában

Huszonegy góllal kapott ki Baján a Kenderes a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a hétvégén, a fényképek alapján azonban a vendégek a vereséget kedélyes szórakozottsággal fogadták.

Az, hogy a Kenderest alaposan kitömi a bajnoki címtől – mostmár – mindössze egy lépésre álló Bajai LC május elsején, aligha volt kérdés. Az ugyanakkor tény, hogy a végeredmény, a 12–0-ás félidő utáni 21–0-ás hazai győzelem azért az előzetesen kalkulálható fölényt is fölülmúlta. Ennek ellenére a találkozóról készült képeken egyáltalán nem egy tragikusan agyonvert, letargiába esett vendégcsapat búslakodik, hanem éppen ellenkezőleg, egy, az életnek éppen majd kéttucatnyi gól beszedése közben, egy – egyelőre – csapolt sör nélküli majális elsején is örülni tudó gárda mosolyog.

A mérkőzésen a fotókat Pulai Zsóka, az elmúlt néhány év bajai sportjának hűséges, amatőr fotós krónikása készítette. Amatőr a szó konkrét értelmében, nem amatőr viszont a szorgalmát és képei minőségét tekintve.

– A hobbimmá vált a fotózás, olyannyira, hogy nyugdíjas létemre tavaly, 64 évesen fotográfus okj végzettséget is szereztem – tesz tanúságot a tétel mellett, hogy tanulni mindig érdemes. Fotósi lelkesedését egyaránt dicsérik a két bajai kosárlabdacsapat, az amatőr férfi NB I. Piros csoportjában szereplő Bajai Bácska FKE, az amatőr női NB I. Piros csoportjában szereplő Bajai NKK meccseiről készített fotói, no meg a jelenleg megyei harmadosztályú Bajai LC találkozóin készült felvételek is.

Amikor az egyik kimondottan vidám kenderesi fotó hátteréről kérdeztük, Pulai Zsóka bevezetésképp elmondta, hogy az első félidőben nem is volt ott a focimeccsen, hiszen a bajai lányok mérkőzését fotózta. A maga részéről jó hangulatban érkezett meg a focisták mérkőzésére, hiszen a bajai lányok magabiztos győzelmet arattak, de jó hangulat fogadta a Vasváriban is, ahol a 12–0-ás első félidei hazai vezetés dacára egy kedélyes vendégcsapat fedezte fel őt nagy örömmel. Sőt, a Kenderes focistái kimondottan megörültek a lehetőségnek, hogy megérkezett a média is egy fotós személyében, és nagy örömmel igyekeztek pózolni. Sőt, aki azt gondolja, hogy a mellékelt fotón két gól között pózol Szlavkovics Ede és társa, Serdült Szabolcs, az nagyon téved.

– A megérkezésemkor rögtön kiszúrtak a vendégek, és az egyik játékos szólt is a többieknek egy hazai gól után, hogy van itt egy fotós, álljunk össze. Ezután ezt több alkalommal is megtették, hiszen volt gól a második játékrészben is bőven. Ennek a képnek viszont az az érdekessége, hogy nem két gól között készült, hanem egy hazai szöglet beívelése előtt – válaszolta érdeklődésünkre Pulai Zsóka. – Igen vidám volt a hangulat a találkozón, az is csak némileg árnyékolta be a hajrában a vendég kedélyeket, hogy összeszedtek két piros lapot is, amennyire fotózás közben figyelni tudtam, jellemzően szabados nyelvhasználat miatt.

Szlavkovics Ede, a kenderesiek elnöke, játékosa félig-meddig megerősítette ezt az információt. – Nem utaztunk vérmes reményekkel Bajára, hiszen nem egy súlycsoportban van, nem egy célokért harcol a két csapat, így mi a bajai kirándulást inkább egy majálisnak fogtuk ezt fel, és valóban nagyon örülünk, hogy jó hangulatú képek készültek rólunk, nem is egy, amiket azóta is kedvtelve nézegetünk.

A két piros lappal kapcsolatban elmondta, hogy azért nem mindenkinek könnyű huszonegy gólt kapni, így valahol megérti azt is, ha valakinél bizonyos gólszám fölött azért elszakad a cérna. – Baráti társaság ez a miénk, amely azért állt össze, hogy focizzon. Attól, hogy olykor kapunk egy nagy verést, nem megy el a társaság kedve a focitól – nyilatkozta, és ebbéli véleményét nem is csak egy fotó erősíti meg.