Hét fával kikapott, szégyent nem vallott a Mizse

A Mizse KC a bombaerős, a korábbi években többször is bajnok Algyőt fogadta a férfi kézilabda NB I/B-ben, a negyedik fordulóban. A hazaiaknak nem sikerült borítaniuk a papírformát, az Algyő elvitte a bajnoki pontokat.

A mérkőzés előtt került sor az NB I/B tavalyi gólkirályi díjának a kiosztására. Ezt a címet – és így a díjat – a lajosmizsei Benke Viktor nyerte el, 21 góllal utasítva maga mögé a második helyezettet.

Pokolian bekezdett a vendégcsapat. 2–2-ig tartották velük a lépést a hazaiak, a 8. percben már négy gólra nőtt a bejáratott, Sujnovic vezérletével megállíthatatlan gépezetként rohamozó vendégek előnye. A 10. percben Benke még visszafaragta két gólra a különbséget, ám a 20. percben már 9–14 állt az eredményjelzőn, és a félidő végéig ezt az ötgólos előnyt az Algyő megtartotta. Küzdöttek, hajtottak becsülettel a hazaiak, a Pick-Szeged kölcsönjátékosokkal megerősített és megalkuvás nélkül küzdő vendégcsapat azonban olyan profizmussal száguldozott a pályán, és olyan sebészi pontossággal építette fel a támadásokat, értékesítette a ziccereket, hogy a lajosmizsei általános iskola tornatermében ha nem is a BL, de a magyar élvonal lehelete mindenképpen érződött.

Hogy ebből a mérkőzésből nem lett sima verés, az annak a hihetetlen erőfeszítésnek köszönhető, amit a második játékrész első felében fejtett ki a hazai csapat. Ekkor sikerült szó szerint befékezniük a Szegedet, a korábbi rohanás helyett, amiből a hazaiak jöttek ki rosszul, inkább egyfajta állóháború vette a kezdetét, és ebben az állóháborúban a Mizse – Benke és Hollós góljai révén – lassan faragni kezdte a hátrányát, köszönhetően nem utolsósorban annak, hogy a hazai kapuban Lengyel ekkoriban még néhány védhetetlen lövést is hárított. A 39. percre sikerült egygólosra faragni a hátrányt, az Algyő azonban észlelte a veszélyt, és villámgyorsan reagált. Ebben az időszakban három két perces kiállítást is kapott a Mizse, – egyet közben az Algyő is –, és amikor 18–22-es állásnál 7-est kapott az Algyő, érezhető volt, hogy ha az bemegy, már nem lehet megállítani a vendégeket. Nos, az a hetes bement, – a gólszerző megkönnyebbült üvöltése mindennél ékesebben árulkodott arról, hogy milyen feszültségbe sikerült hajszolniuk Benkééknek a vendégeket –, és onnantól már a tisztes helytállásról szólt a mérkőzés. Végül hét góllal győzött az Algyő.

– Sajnos nem kezdtünk jól, és a rossz kezdésünk rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre – nyilatkozta a lefújás után dr. Serfőző Zsolt, a Mizse KC edzője. – Bizonytalanok voltunk támadásban, és ebből gyors indításgólokat kaptunk, amikből tetemes előnyt tudott az ellenfél felépíteni. A második félidőben mindent megpróbáltunk, futottunk az eredmény után, sikerült is fölzárkózni egy gólra, ám a nagy lehetőségeknél megremegtek a kezek, bizonytalan kimenetelű megoldásokat választottunk, elbizonytalanodott a játékunk, és így egy jobb csapattól végül kikaptunk. Az eredményt reálisnak tartom, de ha olyan szinten tudnánk kézilabdázni, ahogy a második félidő első tizenöt percében tettük, és a ziccereinket jóval nagyobb arányban lennénk képesek kihasználni, akkor sokkal több csapat ellen lehetnének győzelmi esélyeink.

– Nagyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével – nyilatkozta Herbert Gábor, az algyőiek trénere. – Sokat készültünk a mérkőzésre, nagyjából az történt, amire számítottunk. A második félidő elején volt egy nagyon nehéz része a meccsnek, amit átvészeltünk, de a srácokkal megbeszéltük, hogy nem lehet egy szinten végigjátszani egy mérkőzést. Örülök, hogy a csapatomnak ott volt tartása, és igazi csapatként tudtunk itt győzedelmeskedni. Fontos két pont ez, mert Mizsén senkinek sem egyszerű nyerni.

Mizse KC–FKSE Algyő 22–29 (12–17)

Lajosmizse, 150 néző, vezette: Bába, Horváth

Mizse: Mátrai – Vancsics 3, Benke 5, Csapi 2, Scheuring 2, Bán 1, Imregi 2. Cserék: Lengyel – Hollós 4, Polyák, Tokai 3, Zsolnai, Soltész, Takács, Csergő. Edző: dr. Serfőző Zsolt

Algyő: Nagy M. – Sunajko 10, Árpási 3, Valaczkai 2, Temesvári 1, Németh 4, Balda 2. Cserék: Tóth J., Sándor, Tolecsik, Szabó M. 6, John, Gazsó 1, Magyar. Edző: Herbert Gábor

Kiállítások: 10, illletve 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, illetve 6/5.