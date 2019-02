Hazai pályán rajtol el a KNKSE

A Kecskeméti NKSE női kézilabdacsapata vasárnap délután kezdi meg a tavaszi szezont, Varga József tanítványai az Orosházát fogadják 17 órakor, a Messzi István Sportcsarnokban. A csapat vezetőedzőjével, Varga Józseffel beszélgettünk.

Az ősszel sérülések miatt némi túlzással kis híján elfogyott a csapat. Most, a tavaszi rajt előtt máris van egy hiányzó, hiszen Kemény Dórit a múlt héten műtötték. Vele kapcsolatban adódik a kérdés, hogy mennyi időre esett ki.

– Sajnos egész tavaszra, a keresztszalag-sérülés utáni lábadozás ugyanis rendkívül időigényes – felelte Varga József, a KNKSE vezetőedzője. – Alsó hangon hat hónap, de lehet nyolc is. Elég nagy baj ez a számunkra, hiszen belső poszton, vagyis átlövő, irányító poszton eleve kevesen vagyunk. Ami pedig a felkészülésünket illeti, azt sajnos főként betegség hátráltatta. Papíron remekül meg volt tervezve a program, de ahogy elkezdtük, szépen sorban végigfutott a csapaton az influenza. Mindössze három olyan edzést tudok felsorolni, amikor tizenketten voltak a lányok, máskor mindig volt hiányzó. Ha pedig éppen nem betegség, akkor nem egy esetben iskola miatt.

Előkészületi meccseket is játszottak bőven, többek között a Mohács, a Kozármisleny és a Szeged ellen, az ezeken látottakkal elégedett volt a mester. Ami a tavaszi szereplést illeti, jóslásra természetesen nem vállalkozott, de azzal kapcsolatban, hogy akár feljebb is léphet a gárda, derűlátó. – Van egy igen kedves, a kézilabdához nagyon értő ismerősöm, aki utoljára az őszi idény derekán látott minket, majd most, az egyik felkészülési mérkőzésen, és ő elmondta, hogy azt látta, hogy sebességben az őszihez képest legalább nyolcvan százalékot javult a csapat, szinte rá sem lehet ismerni. Ez jó alapot jelenthet. No persze a felgyorsult játékkal gyarapodhat a hibák száma is, azon leszünk, hogy ez minél kevésbé jelentkezzen. A másik, ami bizakodásra ad okot, hogy kezd összeérni a társaság, illetve csapat és edzője is egyre jobban összeszokik.

Idénynyitó mérkőzés előtt adódik a kérdés, hogy mire számíthatunk az Orosháza ellen. – Az ősszel Orosházán egy pontot végül ott hagytunk. Akkor jelentős előnyt adtunk le az utolsó negyedórában, Dajka Betti kiesése miatt. Most mindenképpen a győzelem reményében lépünk pályára, és szerintem össze is fog jönni a siker, az egyetlen bizonytalansági faktor, hogy éppen edzőt váltott az Orosháza. Az előző edzővel kapcsolatban határozott képem lett volna, hogy mire számítsak, az új tréner készülhet meglepetésekkel. De azon leszünk, hogy azokat ne hagyjuk érvényesülni – zárta szavait Varga József.

Pénzes Laura alig várja a rajtot

A csapat ifjúsági válogatott játékosa már alig várta a rajtot.

– Elég hosszú időt hagytunk ki, hiszen jó két hónapja játszottuk az utolsó bajnoki mérkőzésünket. Volt egy kéthetes szünetünk is, ami nagyon jó volt, hiszen akkor tudtunk feltöltődni fizikailag és lelkileg is. Aztán az ünnepek után megkezdtük a munkát, ám mivel egy kézilabdás életének a mérkőzés a sava-borsa, most már türelmetlenül várjuk az első meccset. Nyugodtan mondhatom, hogy kínzó meccséhség gyötri a társaságot.

A keret nagyon összeállt, nagyon egyben van, pályán is, pályán kívül is. Az, hogy egy csapat pályán kívül is csapat legyen, soha sehol nem lehet követelmény, az csak egy hasznos pluszadalék lehet, nos, nálunk ez fennáll. Kialakult egy közösség, együtt mozgunk, együtt járunk kávézni meg mindenhova, és ez nagyszerű dolog. Persze, pályán belül is kezdünk összeérni. A szezon elején alig ismertük egymást, de ez már a múlté, egyre jobban dolgozunk együtt. A saját magunkkal szembeni elvárásunk is állandó téma a csapat körében. Helyezést nem mondanék, de azt elvárjuk magunktól, hogy egy sokkal jobb második félévet produkáljunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokkal több van bennünk, mint amit mutattunk, és szeretnénk bebizonyítani, hogy igenis jó csapat vagyunk.