Győzni megy Thaiföldre Manó

December 5. és 11. között rendezik az IFMA Amatőr Muay Thai világbajnokságot az utánpótlás korosztályok és felnőttek számára Bangkokban. A versenyen egy kecskeméti fiatal, Antal Ferenc is részt vesz.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay tovább sértegeti a magyar embereket (videó)

A magyar válogatott pénteken utazik az vb-re köztük a Star Gym versenyzője is, Antal Ferenc, akit a sportág szerelmesei Manó néven ismerhettek meg.

– Hosszú évek kitartó munkája kellett ahhoz, hogy eljuthassunk idáig. Évek óta építjük fel Manót, a +30 kilogrammos súlycsoportban kezdett, jelenleg a -50 kilogrammos kategóriában versenyez – nyilatkozta Csillag Tamás, a Star Gym vezetőedzője. – Antal Ferenc a korosztályában általában sikerrel vette az akadályokat.

Nem nagyon akadt olyan ellenfél, akit ne tudott volna legyőzni, az elmúlt két évben mindössze egyszer kapott ki. Többek között ennek is köszönhető, hogy részt vehet a világbajnokságon. Illetve ő a súlycsoportjában a legjobb. Külön öröm, hogy mivel én is az utánpótlás válogatott edzője vagyok, és Manó a saját nevelésű versenyzőm, így ott tudok lenni a ringsarokban mellette – mondta.

Antal Ferenc a 46 kilogrammos súlycsoportban versenyez a 12-13 éves korosztályban, ahol négyen küzdenek a győzelemért. Csillag Tamás elmondta, győzni szeretnének Thaiföldön.

– Manótól mindig a lehető legjobb teljesítményt várom. Soha senki és semmi nem tudja attól eltántorítani, hogy ő legyen a győztes a meccs végén és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így is legyen. Ez lesz az első világversenye, ahol külföldi ellenfelekkel fog bunyózni. A világbajnokságra valószínű, hogy nem a gyenge versenyzőket hozzák, úgyhogy ez is egy szintfelmérő lesz, hogy hol is tartunk most. De egyértelműen a győzelem a cél és hogy a maximumot kihozza magából. Megpróbálok utána járni, hogy mit lehet tudni az ellenfelekről. A technika és az erő megvan, a taktikát kell még felépítenünk.

Manó legnagyobb erőssége az akarata, a céltudatossága. Ez egy olyan dolog, amit tanítani és tanulni nem nagyon lehet. Emellett pedig a láb- és térdtechnikái is erősek. Heti öt, másfél-két órás edzéssel készülünk, a futó edzések mellett erőnléti, technikai és páros edzések kerülnek előtérbe. Megpróbáljuk megteremteni a versenykörülményt és így a felkészülés is sokkal egyszerűbb – mondta.

Kecskeméten az egyik legerősebb az utánpótlásbázis. Mintegy negyven gyerek sportol a Star Gymnél.

– Nagyon sokan csatlakoznak a klubunkhoz, főleg a 6 és 13 év közötti fiatalok, így nagyon sok új apró harcos jelölt van. Közülük persze van aki feladja, de olyan is akad, akiben már lehet látni a tehetséget. Sok edző is megjegyezte már, hogy az utánpótlás Kecskeméten az egyik legerősebb, mivel 30-40 gyerek jár hozzánk. Közülük sokan elhatározzák, hogy ők is versenyzők lesznek, számukra pedig kellenek az olyan harcosok, mint Manó, aki példakép számukra – tette hozzá a vezetőedző.

Antal Ferenc hat éves kora óta sportol, elmondta, hogy egyből beleszeretett a sportágba.

– Már több küzdősportot is kipróbáltam a muay thai előtt, majd anyukám találta a klubot és azonnal megtetszett, egyből megfogott a légkör és a sportág. Nagyon tetszett, hogy kiadhattam magamból mindent. A stresszt, a boldogságot, volt kihívás, és a kitartásomat is növelte, ez pedig még most is így van – mondta Antal Ferenc. – Nyolc évesen volt az első versenyem, bár ott kikaptam, de nagyon sok kitartást adott a folytatásban.

A kadafalvi harcosnak a sport és az iskola mellett nem sok szabadideje marad, de nem bánja.

– A szabadidőm kilencven százalékát itt a teremben töltöm el. Míg a többi gyerek otthon kockul én itt edzek, de szeretem ezt csinálni, nagyon jó élmény. Ezt és a tanulást nehéz összeegyeztetni, mivel nyolcadikos vagyok, most a felvételi miatt nagyon össze kell magam pakolni, de szerencsére a jegyeimen ez nem látszódik.

Manó győzni szeretne a világbajnokságon.

– Nagyon örültem, hogy kijuthattam a világbajnokságra, már több éve szerettem volna a válogatottnak is a tagja lenni és boldog voltam, mikor mondta Tomi, hogy mehetek. Elsősorban nyerni megyek a vb-re ez a legfőbb célom, de nagyon örülnék, ha úgy bunyóznék majd, amire én is azt mondom, hogy maximálisan kihajtottam magamból ami volt bennem. Bár a ringsarokban még izgulni szoktam, de ha megszólal a gong, akkor ez elszáll – tette hozzá Antal Ferenc.

Elmondták, a versenyt követően a szabadidejükben szeretnék megtekinteni a neves edzőtermeket és találkozni azoknak edzőikkel és a versenyzőkkel. Emellett pedig az ételekre is kíváncsiak kint.