Gálával emlékeznek Lázár Bencére

Nincs már egy hét hátra az I. Lázár Bence-emlékgáláig, amelyet december 28-án rendeznek meg Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban. Jövő pénteken minden bizonnyal érdemes lesz már a pénztárnyitásra odamennie annak a Bács-Kiskun megyei szurkolónak, aki látni szeretné régi kedvenceit, de nem csak helybeliek készülődnek.

A tornán, amelyre harmicöt fölötti korosztályú csapatokat nevezhetnek – két fiatalabb játékost mindegyik gárda bevethet –, hat NB-s (Ferencvárosi Sasok, Újpest FC, Szolnoki MÁV, Nyíregyháza SFC, PMFC, Kecskeméti TE) három alacsonyabb osztályú klub (Kerekegyházi SE, Lajosmizse VLC, Kiskunfélegyházi HTK) és az F-Group Menedzseriroda csapata képviselteti magát. A torna meccsei közé ékelt gálamérkőzésen a Sport TV–Hírös Jog-Ászok, illetve az Újpest 1885 SZK–ScoreGoal KFC vívhatnak komoly küzdelmet. (Utóbbi párosítás az újpesti szurkolók, illetve a ScoreGoal játékosainak a szüleit takarja.)

Újpesten – lévén Lázár Bence NB I.-es játékosként az Újpestben futott be, és ott érte el legnagyobb sikereit – óriási az érdeklődés a rendezvény iránt, ami elmondható az FTC-drukkerek körében is. – Az egész napos rendezvényre a jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni – nyilatkozta Kovrig Ákos, a rendezvény egyik szervezője.

A Lázár család, illetve három klub, a Kerekegyháza, a Lajosmizse és az SC Hírös-Ép ötlete és közös szervezése ez a torna, amelyet máris országos érdeklődés övez és amelyet hagyományteremtő jelleggel indítanak. Az emlékgálára a Lá­zár család ajánlja fel a győztesnek járó díjat, illetve készíttetett egy vándorkupát, amelyet ezentúl minden évben az aktuális győztes vihet haza.

Az eseményhez kapcsolódóan december 1. és 26. között lehet licitálni egy, az Újpest FC első csapata által aláírt egyedi, egyetlen, erre az alkalomra készült mezre az axioart.com honlapon. A jótékonysági aukción befolyt összeget teljes egészében a leukémiás emberek támogatásának céljából életre hívott Soha ne add fel LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány részére ajánlják majd fel, csakúgy, mint az egész napos programokból befolyt teljes bevételt.

– Bence ötéves korában kedvelte meg a labdarúgást – tekintett vissza a kezdetekre az édesanyja. – Az édesapja akkor vitte ki a Kerekegyháza egyik felnőtt bajnoki meccsére, és Bencét azonnal rabul ejtette a sportág varázsa, onnantól fogva csak a labdarúgásnak élt. A kerekegyházi klubban ismerkedett meg a foci alapjaival. Történt egyszer, hogy egy edzés után azzal jött haza a fiunk, hogy van egy bácsi, aki el akarja vinni Svédországba. Megijedtünk az óhaj hallatán, aztán hamarosan kiderült, hogy az a bizonyos bácsi nem más, mint Faragó Gyula, a lajosmizsei labdarúgóedző, aki személyesen is felkeresett bennünket és elmondta, hogy csatárra lenne szüksége a svédországi Gothia kupára. Ezután természetesen nyugodt szívvel el is engedtük Bencét. A tornán a B ágon egyébként első helyen végeztek, nem utolsósorban Bence góljainak köszönhetően. Rengeteg belföldi és külföldi tornán részt vett és számolatlanul hordta haza a gólkirálynak vagy a torna legjobb játékosának járó okleveleket, szobrocskákat.

Tizenöt éves korától játszott Újpesten, és Mészöly Géza volt az, aki felvitte a felnőttcsapathoz. Mészöly Géza az Újpest edzőjeként bátran nyúlt a fiatalokhoz, és bátorságát az élet is díjazta, hiszen csikócsapatával egy nagyszerű második helyen végzett a bajnokság végén. – Bence a Kaposvár ellen debütált, rögtön két gólt szerzett, ami anyai szemmel is leírhatatlan érzés volt – idézte fel fia berobbanásának évét az édesanya.

Kiváló teljesítményével elnyerte a legjobb 21 év alatti tehetségnek járó Puskás-díjat, amit éppen az a Gera Zoltán adott át, akit pár évvel azelőtt Bence és csapattársai még csodálattal néztek Lajosmizsén. Később szeretett kisvárosában megkapta a Kerekegyháza Sportjáért kitüntető címet is. A sikeres újpesti évek után jöttek a sérülések, a derékfájdalmak, egy gerincműtét és egy pokolian nehéz rehabilitáció. Ő mindenáron vissza akart térni a pályára, a sérülések azonban túl makacsnak bizonyultak. Eligazolt Nyíregyházára, de igazából nem tudott újra kibontakozni, és akkor következett egy gyötrelmes lelki vívódás, amelynek a végén belátta, hogy nincs mit tenni, így aztán felhagyott a profi labdarúgással. Szeretett sportágától azonban nem kellett teljesen elszakadnia. A sporttévében hamar felfigyeltek rá, és nagy örömmel alkalmazták, hiszen képzett volt, intelligens, és tájékozott mind a hazai, mind a külföldi fociban, így aztán szakkommentátorként is megtalálta a helyét. Ám amikor 2015 augusztusában éppen megnyugtatóan rendeződött volna az aktív labdarúgás nélküli civil élete, jött a betegség. Bencét Budapesten, a Szent László Kórház hematológiai és őssejt-transzplantációs osztályán kezelték, hamarosan kiderült, hogy csontvelő-transzplantációra lesz szüksége, amely 2016 januárjában meg is történt. A betegség többször visszatért, nagyon sokat volt kórházban. Más lehetőség nem lévén egy újabb transzplantációra került sor, melynél édesanyja volt a donor. Úgy tűnt, hogy túl van a nehezén, hogy rendbe jöhet az élete, csontvelővizsgálata is negatív volt, azonban egy vírus megtámadta szervezetét és idén február 22-én elhunyt. Bence igazi sportolóként óriásit küzdött az életéért, egyetlen pillanatra sem adta fel a harcot, négyszer győzte le a leukémiát, édesanyja elmondta, hogy nekik, a szüleinek is ő adta az erőt.

Bence nagy álma lett betegsége alatt, hogy amikor majd meggyógyul, létrehoz egy leukémiában szenvedő betegeket támogató alapítványt. A kórházban, a kezelés hónapjai alatt testközelből látta, hogy mekkora szükség van az ebben a betegségben szenvedőknek anyagi segítségre, hogy milyen visszafordíthatatlan módon tör ketté sorsokat ez a kór, és hogy a gyógyulásért folytatott küzdelem micsoda anyagi erőfeszítéseket kíván. Valóra váltania azonban már nem sikerült álmát, azt a családja valósította meg a Soha ne add fel LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány létrehozásával. Az alapítvány célja a leukémiában szenvedő emberek segítése, szociális helyzetük javítása. Különösen fontosnak tartja az alapítvány felhívni a figyelmet a véradás fontosságára, valamint ösztönözni az embereket, hogy jelentkezzenek minél többen őssejtdonornak, mert ezzel megmenthetik egy ember életét. Bence másik fontos küldetésének tartotta, hogy a kórháznak segítsen gépek, műszerek beszerzésében, amellyel jobbá és könnyebbé tehetik a betegek életét.

Lázár Bence pályafutása a pályán és azon kívül

Lázár Bence 1991-ben született Kecskeméten, Kerekegyházán kezdte pályafutását, majd Lajosmizsén folytatta, ahonnan 15 évesen felkerült az Újpesthez, ahol az utánpótláscsapatokban nyújtott teljesítménye alapján már 2008-ban, tizen­hét évesen bemutatkozhatott a felnőttkeretben. Az NB I.-ben a 2010/2011-es idényben lépett pályára először, és rövid idő alatt meghatározó játékosa lett a csapatnak, az első élvonalbeli szezonjában tizenhárom mérkőzésen nyolc gólt szerzett. A nagy múltú fővárosi egyesületben hatvanhat tétmérkőzésen tizenkilenc alkalommal volt eredményes, a lila-­fehérekkel 2014-ben a Magyar Kupát is elhódították. Az után­pótlás-válogatottban 2011 januárjában mutatkozott be, összesen négy nemzetközi mérkőzésen lépett pályára Róth Antal U21-es csapatában, egyszer az A válogatott keretébe is meghívót kapott Egervári Sándor szövetségi kapitánytól. 2015 szeptemberében diagnosztizálták nála a leukémiát. A nem sokkal korábban, huszonhárom esztendősen a futballtól visszavonuló csatár a stoplis kényszerű szögre akasztása után bő egy évvel már műsort vezetett a Sport TV-n, ahol szakkommentátorként is nagyszerűen megállta a helyét. Úgy tűnt, hogy sikerül legyőznie a betegséget, azonban állapota váratlanul súlyosra fordult, és Lázár Bence 2018. február 22-én elhunyt.

Volt edzője így idézi fel játékosát, Lázár Bencét

– Lázár Bence egy különleges, mindig életvidám fiatalember volt, olyan pozitív kisugárzással, ami csak nagyon keveseket jellemez – emlékezett vissza az általa olyannyira szeretett játékosra Faragó Gyula, aki Lajosmizsén volt a gyermekcsapatban Lázár Bence edzője. – Igazi példakép, aki átlag feletti tehetségének és szorgalmának köszönhetően mindig elérte a céljait, hiszen sikeres volt nemcsak a sportban, de a média világában is. Utóbbihoz jellemző adalék, hogy amikor egyszer egy mizsei teremtornán négy gólt rúgott az Újpest korosztályos csapatának, utána olyan természetességgel nyilatkozott a helyi tévének, amilyen természetességgel a gólokat rúgta. Érthetetlen és felfoghatatlan, hogy nem lehet már köztünk. Aki teheti, jöjjön el december 28-án a Messzi István Sportcsarnokba. Emlékezzünk Bencére olyan szeretettel, ahogy ő szerette az embereket, valamint támogassuk az általa megálmodott alapítványt!

A részt vevő csapatok keretei

A Ferencvárosi Sasokban pályára lép Lipcsei, Dragoner, Mátyus, Nyilasi, az Újpest FC-ben Mészöly, Tisza, Vaskó, Bori. A Szolnoki MÁV keretében szerepelni fog Rézsó, Balogh, Mile, a Nyíregyházában Szatke, Ádámszky, Rubus, Szokol, a PMFC-ben pedig Bódog, Márton, Szabados. Az F-Group Menedzseriroda csapatát olyan népszerű játékosok erősítik majd, mint Juhász Roland, Feczesin, Buzsáky. A Kecskeméti TE nemrég aktivizálódott öregfiúk csapatában minden valószínűség szerint újra felhúzza a lila-fehér mezt az annak idején az NB II.-es bajnokságot megnyerő és ezáltal az első osztályú tagságot kivívó csapatból Csordás Csaba, Széki Attila (alias Curtis), Nagy Zsolt, Tóth Zoltán, Farkas István, Schindler Szabolcs és Mbengono Yannick, de olyan, nem abban a keretben legendássá vált kecskeméti labdarúgók is, mint a KTE-öregfiúk kapitánya, Czéh László, vagy Kurucsai Milán és még sokan mások. A rendezvényen várható, és bár sérülése miatt pályára nem lép, Kecskemétre mégis szívesen látogat Tököli Attila és Csizmadia Csaba, illetve amennyiben a montenegrói edzőképző tanfolyam lehetővé teszi, örömmel vállalja az utazást Vladan Savic is.

