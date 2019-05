Ezüstérmet ünnepeltek Csólyospáloson

A helyi sporttörténelembe aranybetűkkel íródhat majd a 2018-2019-es labdarúgó bajnokság, hiszen még sohasem zárta 100 százalékos mérleggel a szezont a Csólyospálosi FSE.

A megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság Közép-csoportjában szereplő kék-fehérek az utolsó meccsükön is a játéktéren szerették volna bizonyítani a jó formájukat, de az ellenfelük az Akasztó II. lemondta a találkozót.

Hogy a drukkerek ne maradjanak focimeccs nélkül, gyorsan két csapatot verbuváltak össze és így láthatták a sárgák és kékek meccsét a szurkolók. Obsitos labdarúgók is pályára léptek, közöttük a csapatot edző Fodor Gyula és Antal „Pilu” István. Az eredmény természetesen mellékes volt – a krónikák kedvéért 5-2-re nyertek a sárgák -, majd következhetett az ezüstérem átvétele, mert a hibátlan tavaszi mérleg sem volt elég a bajnoki címhez. A CSFSE-nél így is bravúrként könyvelik el az eredményt, hiszen idén -12 ponttal is sújtották a csapatot.

– Az idén 70 éves fennállását ünneplő CSFSE több rekordot is megdöntött ebben a szezonban. Az egyik, hogy még sohasem volt olyan idényünk, hogy minden mérkőzését megnyerje csapatunk. Rekord az is, hogy egymás után ötödik alkalommal végzett dobogón együttesünk. Arra sem volt példa, hogy tőlünk kerüljön ki a gólkirály, aki nagy örömünkre Varga Martin lett, aki tizenhét mérkőzésen, 31 gólt szerzett – mondta el az éremosztó előtt Á. Fúrús János polgármester, a csapat egykori játékosa. Mint elhangzott: júniusban tartanak egy szezonzáró vacsorát, amit az új, műfüves kispálya avatásával kívánnak emlékezetesebbé tenni.

A rövid köszöntő után Szögi István klubelnök akasztotta a játékosok nyakába az érmeket, adta át a kupát Á. Furus Gergő csapatkapitánynak és a gólkirályi címért járó serleget Varga Martinnak, majd jöhetett az elmaradhatatlan pezsgőfürdős ünneplés.