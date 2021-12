Dobogón áll a Frogs

A regionális futsal­bajnok­ság­ban a lajosmizsei NNC Frogs a Hódmezővásárhelyi FC-t fogadta szerda este a Polyák Imre Sportcsarnokban. A nehezen induló találkozón bőven akadtak fordulatok, de végül ebből a hazaiak jöttek ki jól.

A vásárhelyiek kezdték jobban a találkozót, hiszen az első játékrész hajrájában Gyüre találatával előnybe kerültek (0–1). A Frogs nagyobb fokozatra kapcsolt, még a szünet előtt egyenlített Márki Bence (1–1).

Fordulás után a vezetést is sikerült megszerezni, alig kettő minutum elteltével Dobosi Zsolt talált be (2–1). A kiélezett csata négy perc alatt négy gólt is hozott ezután. Fél óra elteltével ismételten Márki talált be (3–1), amire Gyürki Máté azonnal válaszolni tudott (3–2). A 32. percben Szabó Szabolcs járt túl a kapus eszén (4–2), de a túloldalon újabb egy minutum elteltével Gyürki duplázott (4–3).

Az utolsó öt percre is maradtak izgalmak, hiszen Orovecz Ádám egalizált (4–4). Egészen az utolsó percig úgy tűnt, hogy be kell érnie egy ponttal a „Békáknak”, de Márki végül megszerezte harmadik gólját (5–4), majd a vendégek fellazuló védekezését Kovács József is kihasználta (6–4). A Frogs ezzel fellépet a dobogóra, legközelebb a Dirner-Siland ellen vívnak megyei rangadót.

– Fiatal, de nagyon jól játszó ellenféllel találkoztunk. A játék képe alapján megérdemelten nyertünk, próbáltuk végig dominálni a mérkőzést, ami helyenként sikerült is. Még úgyis, hogy az első félidőben picit enerváltnak tűntünk. Sikerült javítani az előző héten elszenvedett vereséget, ezt csapatként és „családként” sikerült elérni. Jövő héten Kecskemétre utazunk, amit sokan rangadónak gondolnak, de mi csak jól akarjuk érezni magunkat a pályán – értékelt a Frogs játékosa, Márki Bence.

NNC Frogs–Hódmezővásárhelyi FC 6–4 (1–1)

Lajosmizse, 100 néző. V.: Bereczki Bence (Gargya Balázs Gábor, Vereska Mátyás).

Frogs: Sajó A. – Kovács J., Dobosi, Treiber G., Szabó Sz. Csere: Peltzer, Nagy T., Fekete T., Treiber Sz., Faragó, Márki, Kis D. Technikai vezető: Barna Róbert.

HFC: Nagy M. – Gyüre L., Gyürki M., Orovecz, Rakozov. Csere: Hajdú Cs., Szűcs R., Mohácsi, Papp M., Nagy A., Gyürki L. Játékos-edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Márki (18., 30., 39.), Dobosi (22.), Szabó Sz. (32.), Kovács J. (39.), ill. Gyüre L. (16.), Gyürki M. (31., 33.), Orovecz (36.).