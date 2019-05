Derbire hangol a KHTK és a JFC

A hétvégén a 22. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

SZOMBAT, 17.00

Duna Aszfalt TVSE–Bácsalmási PVSE

V.: Hagymási Attila (Katona György, Lichtenberger István).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Hazai pályán tavasszal meggyőző teljesítményt nyújt a csapat. Másra nem is készülünk most sem, mint arra, hogy itthon tartsuk a három pontot. A Bácsalmás jó ellenfél, az ősszel is jó mérkőzést játszottunk egymással. Most igyekszünk itthon begyűjteni mind a három pontot. A sérültjeink és az eltiltottjaink visszatérnek, így maximális létszámmal tudunk készülni. Az elmúlt hétvégi vereség benne volt a pakliban, de nem ilyen mértékben. Hozzáteszem, hogy mi is kellettünk ehhez a nagy vereséghez, mert komoly egyéni hibákat vétettünk. Ki merem mondani, hogy jókor jött a nagyarányú vereség. Az edzésmunkán is az látszott a héten, hogy mindenki próbálja ezt a vereséget kijavítani. Ez jön le egyelőre, a szombati mérkőzés után majd többet látunk.

Kiskunfélegyháza–Kecel

V.: Stefánovits Gábor (Markó Károly, Szabó Gábor.

Koncz Zsolt, a Kiskunfélegyházi HTK edzője: – A keret hangulata jó, a sérültjeink közül többen is képesek újra vállalni a játékot, bár két emberre, Tóth Istvánra és Ábel Zsoltra sérülés miatt szombaton délután biztosan nem számíthatok, a többiek azonban rendelkezésre állnak. Hazai pályán csakis a három pont megszerzése az elfogadható. A Kecel teljesítménye tiszteletre méltó, ennek ellenére mindenképpen győzni akarunk, amiatt is, hogy nem mindegy, hogy a jövő héten esedékes, Jánoshalma elleni rangadóba milyen szájízzel megyünk bele. Szeretnénk megtartani az ötpontos előnyünket, márpedig ez csak a három pont megszerzése esetén lehetséges.

VASÁRNAP, 17.00

Jánoshalmi FC–Kalocsa FC

V.: Soós István (Brezovai Zoltán, Mucsi Zsolt).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – A Kalocsa szintén egy olyan csapat, amely ellen van törleszteni­valónk, az ősszel ugyanis 2–0-ra kikaptunk náluk. Az e hétvégi mérkőzés remek alkalom arra, hogy revansot vegyünk. Tudjuk, hogy a Kalocsa remek ellenfél, de a hazai pálya mellettünk szól. Jelenleg a teljes csapatunk a rendelkezésünkre áll, hiszen mindenki egészséges, nincs eltiltott játékosunk. Készülünk a Kalocsából, és megpróbáljuk őket itthon megverni.

Kohány Balázs, a Kalocsa vezetőedzője: – Újra egy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a tabellán az előttünk álló Jánoshalmával találkozunk. Ezen a héten meglehetősen jól zajlott a felkészülésünk, bízom benne, hogy a mutatott jó formánkat át tudjuk menteni hétvégére is, és meglepetést tudunk okozni Jánoshalmán.

Szabadszállás–Kelebia

V.: Sebestyén László (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az akasztói győzelem után megfelelő önbizalommal várjuk a Kelebiát. Figyelembe kell azonban venni, hogy az ellenfél a tavaszi szezonra kicserélődött, játékosaik fiatalok és gyorsak. Csapatunk fizikai erejére és gyorsaságára alapozunk, reményeim szerint a hét végére rendben leszünk, a sérültjeink visszatérnek. Bizakodásra ad okot az is, hogy az elmúlt hétvégén húsz perc után tíz emberrel játszottuk végig a meccset egy rossz, nehéz, mély talajon, és lekontráztuk az ellenfelet, illetve hat-hét ziccert is kidolgoztunk. A Kelebia ellen sem fogunk elállni a támadójátékunktól, azt várom, hogy begyűjtjük a három pontot.

Harta SE–Akasztó FC

V.: Tóth Csaba (Suba Zoltán, Baranyi Ádám).

Sümegi József, a Harta edzője: – Jó passzban vagyunk, ennek megfelelően jó a keret hangulata a pályán és azon kívül is. Természetesen nagyon szeretnénk folytatni a szép győzelmi szériánkat, azt azonban tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerű, hiszen az Akasztó lesz a vendégünk, márpedig ez a mérkőzés egy igazi szomszédvári derbi, amelyen – ahogy mondani szokás – nem létezik papírforma. Igaz ez annak ellenére is, hogy az akasztóiak tavasza eddig nem úgy sikerült, ahogyan azt ők eltervezték, ennek ellenére tudjuk, hogy bárhogy is állnak fel, mindent el fognak követni a siker érdekében. Akárcsak mi. A keretből a szinte egész tavasszal maródi Mikóczi Zoltán és Molnár Sándor mellett ezúttal sajnos Varga Milánra sem számíthatok, ugyanis összeszedte az ötödik sárgáját, tehát a kispadunk – ahogy az már nálunk megszokott – ezúttal is rövid. Ezzel együtt meg akarjuk nyerni ezt a presztízsmérkőzést. Két lábbal a talajon állunk, vérmes, tehát mondjuk dobogós reményeink nincsenek, de azért lehetőség szerint szeretnénk minél előbb végezni a tabellán, azzal azonban máris elégedett vagyok, hogy a Harta megszűnt pofozógép lenni.

Soltvadkerti TE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Nagy Attila (Topálszki Szabin, Bosnyák Sándor).

Holczimmer Tamás, a Soltvadkert edzője: – Nem számítok egyszerű mérkőzésre, az ellenfél edzője nagyon tapasztalt szakember. Két, nagyjából egyforma tudású csapat lép holnap pályára, ugyanakkor mindkettő igen hektikus, mert nem kiegyensúlyozott teljesítményű, ezért vannak jobb és rosszabb meccseik. Nagy küzdelemre és taktikai csatára számítok. A hazai pálya és a szurkolók remélhetően pluszt adnak majd nekünk. Nem félünk, de tartunk az ellenféltől. Rangadó lesz, alig várjuk a mérkőzést.

Kiskőrös LC–Lajosmizsei VLC

V.: Tóth Szabolcs (Albert Gergő, Balogh II. Zoltán).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nagyszerű győzelmet arattunk a múlt héten Kiskunhalason, és remélem, most is hozni tudjuk azt a formát. Ha azt szeretnénk, hogy dobogós reményeink tovább éljenek, akkor kötelező behúzni ezt a mérkőzést. Biztosak vagyunk abban, hogy a Mizse is felkészül belőlünk, mert számukra is fontos lenne a pontszámaik gyarapítása. Úgy vélem, hogy maximális koncentráció kell részünkről ahhoz, hogy nyerjünk, de ha úgy játszunk, mint Halason, akkor erre minden reményünk meglesz.

A megye I. állása

1. KHTK 21 15 5 1 77–31 50

2. KISKŐRÖS 21 13 6 2 45–25 45

3. JÁNOSHALMA 21 13 4 4 64–18 43

4. KALOCSA 21 11 7 3 47–26 40

5. KECEL 21 9 5 7 46–35 32

6. AKASZTÓ 21 9 4 8 39–37 31

7. KISKUNHALAS 21 8 5 8 32–31 29

8. HARTA 21 8 5 8 40–56 29

9. TISZAKÉCSKE 21 8 3 10 36–54 27

10. SZABADSZÁLLÁS 21 6 7 8 39–54 25

11. SOLTVADKERT 21 5 4 12 31–48 19

12. LAJOSMIZSE 21 3 5 13 35–54 14

13. BÁCSALMÁS 21 2 8 11 42–60 14

14. KELEBIA 21 1 4 16 17–61 7