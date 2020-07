Csapatedzésen vett részt Gereben Lívia

Több mint egy évvel azt követően, hogy leukémiát diagnosztizáltak nála, újra csapatedzésen vett részt a kecskeméti Gereben Lívia.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd játékosa a válogatott székesfehérvári edzőtáborában öt napig készült a társaival. „Nagyon izgatott voltam, alig tudtam aludni, már nagyon vártam, hisz több mint egy éve nem találkoztam a lányok kilencven százalékával” – fogalmazott az MTI-nek a 20 éves Gereben, aki hangsúlyozta, a kosárlabda, a csapatedzés is nagyon hiányzott neki, társai örömmel fogadták, és pozitívak voltak az első benyomásai. „Olyan, mintha hazajöttem volna.”

A Nemzeti Sportnak pedig arról beszélt, hogy meglepően jól bírta a munkát, az öt az öt elleni játék, azaz a testi kontaktussal járó feladatok kivételével mindent végigcsinált a többiekkel, de igazi izomláza sem volt. Sőt, időnként azt érezte, többre is képes lenne, de ezt az orvosok nem engedték, mert a fokozatosság elvéhez kell tartania magát.

Ha a járvány nem szól közbe, akkor a válogatott novemberben Hollandia ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt idehaza. Gereben Lívia úgy áll hozzá, hogy ott lesz a legjobbak között. „Sok minden képlékeny, de úgy állok hozzá, hogy igen, ott leszek. Szerintem addig fel tudom hozni magam arra a szintre, hogy csapattag lehessek. Persze ember tervez, Isten végez, de mindennap úgy fekszem le és kelek fel, hogy újra a legjobbak között leszek. Mert csak így van értelme, nem igaz?”

„A mi kis csodánk úgy illeszkedett vissza a munkába, mintha nem is hagyott volna ki összetartást, ami örömteli, attól függetlenül, hogy öt az öt elleni játékban még nem vehetett részt. Fizikailag és mentálisan is remek állapotban van, a betegségének szerencsére semmi jelét nem mutatta. A problémamentes visszatéréshez persze az is kellett, hogy előre megbeszéltünk mindent, kezdve attól, hogy mit eszik, mennyit vállal, miben vesz részt. No­vemberig sok víz lefolyik még a Dunán, de ha minden rendben lesz vele, nyilván velünk lesz a hollandok elleni selejtezőn is” – fogalmazott Székely Norbert, a női válogatott szövetségi kapi­tánya.