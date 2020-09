A mérkőzés hajrájában maradt alul a ScoreGoal

Hétfőn este lejátszotta első bajnoki találkozóját a 2020/21-es évadban az SG Kecskemét Futsal együttese. Az első 30 percben nagy csata dúlt a pályán, olykor a hangulat is paprikás volt, de a végjátékot a Veszprém uralta, és nyert 2–5-re.

Az első percek puhatolózással teltek, majd hazai oldalon Mánya, a veszprémieknél pedig Rutai került helyzetbe, de a kapusok mindkét oldalon magabiztosak voltak. A 6. percben Mánya keresztpasszát Simic tüzelte rá nagy erővel a jobb szélről, ám a labda kivágódott a kapufáról. Egy minutummal később Pál Patrik révén megszerezte a vezetést a vendégcsapat, Pál egy balról belőtt labdára érkezett középen jó ütemben, 0–1. A kecskemétiek ezután átvették az irányítást, és rendre dolgozták ki a helyzeteket. A 17. percben közvetett szabadrúgás után Mánya vágta a léc alá a játékszert, 1–1. A félidő végén mindkét oldalon adódott még lehetőség, de végül maradt az 1–1 a szünetre.

Gyors hazai rohammal kezdődött a második etap, a vezetést mégis a Veszprém szerezte meg. A 23. percben egy kecskeméti labdavesztés után Tatai volt higgadt a befejezésnél, 1–2. Nem fogta meg a hírös városi alakulatot a gól, és két perccel később sikerült is egalizálni. A bal szélről végezhetett el szabadrúgást Mánya Szabolcs, és megpattanó lövése a hálóban kötött ki, 2–2. Felpörgette magát a Veszprém a bekapott gól után, és Fridrich a 30., illetve a 31. percben is túljárt a hazai védelem eszén (2–4), ezzel eldöntve a találkozót. Koós Károly időkérés után létszámfölényes játékkal küldte vissza fiait, de az áttörés elmaradt. A lefújás előtt egy Pál-átlövés alakította ki a végeredményt, 2–5.

– Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, rengeteg olyan szituáció volt, amiből gólt szerezhettünk volna – értékelt Koós Károly, a hazaiak mestere. – Kicsit türelmetlenek voltunk a befejezéseknél. Amíg bírtuk erővel, addig dominálni is tudtunk. Ez egy jó lecke volt mindenki számára. Talán én is túlengedtem a játékperceket a kezdő ötösnél. Biztos vagyok benne, hogy fogunk mi még jól is kijönni hasonló helyzetekből, és sok örömöt fogunk még szerezni szurkolóinknak, akiknek köszönjük, hogy ilyen szép számban kilátogattak.

SG Kecskemét Futsal–Veszprém Futsal 2–5 (1–1)

Vezette: Belicza Bence

(Boda László, Minda Gábor).

ScoreGoal Kecskemét Futsal Club: Tombácz – Aleksandar, Ristic, Scherban, Mánya. Csere: Verebélyi – Móra, Simic, Nyeste, Récsei, Sallai, Szedmák.

Vezetőedző: Koós Károly.

Veszprém Futsal: Tatai – Pál, Boromisza, Rutai, Sásdi. Csere: Fridrich, Tar, Bognár, Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Spandler, Kiss, Bencsik R.

Vezetőedző: Fehér Zsolt.