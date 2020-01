A magyar Scaniáktól hangos Mauritánia

A magyar Scaniák, a dunaszentbenedeki Qualisport Racing és a Fazekas Motorsport egységei főszerepet játszottak a 2020-as Africa Eco Race 8. szelektív szakaszán, amelyet a terepralis tekintetben fogalomnak számító mauritániai Tidjikja térségében bonyolítottak. Bátran ki lehet jelenteni, hogy Kovács Miklós és Fazekas Károly gárdái öregbítették a magyar motorsport hírnevét – számolt be közleményében a futamról a Qualisport Racing.

Az előző napi időbüntetések kiosztása után a hetedik szakasz győztese a Qualisport Racing triója lett az autós-kamionos összevont értékelésben, így ők nyitották a nyolcadik menetet. Azt a 429 kilométeres penzumot, amely Atar térségéből startolt, Tidjikja mellett fejeződött be, s amelyről az előző esti eligazításon a főszervező Jean-Louis Schlesser kijelentette: gyanítható, hogy a viadal 12 éves történetének legnehezebb menete lesz… Az is lett: Kovácsék sokáig gondok nélkül haladtak, de aztán bent ragadtak a dűnék között, ahonnan az érkező Fazekasék mentették ki őket. A folytatásban a magyarok együtt haladtak, egészen a célig, ahová remek eredménnyel futottak be: a viadalon első ízben induló Fazekas, Csákány, Horn trió 8 óra 24 perces ideje a nap legjobb kamionos eredménye lett, ami az autós-kamionos összesítésben a 4. helyre volt jó, míg a Kovács, Czeglédi, Ács trió 8 óra 41 perces ideje a kamionok között a 3., összesítésben pedig a 9. pozíciót eredményezte.

– Húúúú, ez olyan nehéz volt, hogy azt hittem, befonjuk a hajunkat – mondta szellemesen Kovács Miklós a célban, ahová szemlátomást megfáradtan érkeztek be a magyarok. – Mi kezdtük az élen a mai napot, utánunk jött mindenki. A CP2 környékéig minden nagyszerűen ment, remek volt a tempónk, ott viszont az egyik dűnére nem tudtunk felmenni, nem volt meg a lendület, így amikor csúsztunk lefelé, ráborultunk egy sziklára. Karcsi barátom húzott ki bennünket, akinek nagyon köszönöm a segítséget és gratulálok is neki, hogy az első itteni részvétele alkalmával kategóriagyőzelmet aratott ezen a hihetetlenül nehéz a szakaszon. Az biztos, hogy ezt soha nem fogjuk elfelejteni. Pokoli volt, de tényleg. Borzalmasan megszenvedtünk, oda-vissza előzgettük egymást a többi kamionossal, ráadásul kaptunk egy akkora defektet is, amilyet még életemben nem láttam… – mesélte a dunaszentbenedekiek pilótája

Fazekas Károly lelkesen beszélt a napi tapasztalatokról: „Igen, nehéz volt, mert a dűnék vagy nagyon puhák voltak, vagy hihetetlenül kemények, egyszerűen nem volt átmenet. Úgy gondolom, hogy bátra jelenthetjük ki: ez volt az eddigi legjobb napunk az Africa Eco Race-en, ráadásul mindez egy olyan szakaszon jött össze, amelyről minden versenyző álmodozik, amikor elkezdi a terepralizást. Nagyon örülök a mai eredménynek, ugyanakkor remélem, hogy eljön majd az a nap is, amikor az egész versenyt meg tudjuk nyerni” – fogalmazott a balatonfüredi pilóta.

A szerdai nap fejleménye, hogy az összesítést vezető Bouwens, Boerboom, Driesmans egység az Iveco műszaki meghibásodása miatt kénytelen volt félbeszakítani a szakaszt, így jelenleg a napot a 3. pozícióban záró autós duó, a Mercedesszel versenyző apa-fia páros, Patrick és Lucas Martin állt az autós-kamionos összevont értékelés élére: őket 14 és fél perces hátránnyal, a kamionos kategória legjobbjaként a Qualisport Racing követi, míg Fazekasék a mai remek produkcióval az összevont értékelésben a 3., a kamionosok között pedig a 2. helyre léptek elő.

A kilencedik versenynapon egy hurokszakasz vár a mezőnyre Tidjikja környékén, amely a múltban az afrikai tereprali-futamok során felért egy fenyegetéssel… A szervezők most azt ígérik, hogy a 415 kilométer hosszú szelektív szakasz az Africa Eco Race által még soha nem használt útvonalon kanyarog majd és szebb lesz minden másnál, amit eddig láttak a futam során.