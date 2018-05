A fiútestvérei verték, ezért lett ökölvívó

Az országos diákolimpián a 13 évesek között, az 54 kilogrammos súlycsoportban aranyérmet szerzett a kiskunfélegyházi Búza Barbara. A versenyt a tatai edzőtáborban tartották.

Búza Barbara immáron négy esztendeje jár bunyózni és szép eredményeket sikerült elérnie. Az elmúlt évben Debrecenben is megnyerte a súlycsoportjában a diákolimpiát. Az edzője, Gonda János szerint ekkorra érett be. Tízéves kora előtt egyébként nem is engedik versenyezni az ökölvívókat, addig csak edzésekre járhatnak. Ha kitartóak, és bírják a pofonokat, akkor ezt követően jöhetnek a versenyek. A kiskunfélegyházi utánpótláskorú versenyzők között néhány lány is akad, akik az edzéseken fiúkkal is bokszolnak, hogy szokják a gyűrődést. Ez alól Barbara sem kivétel. Az eredményei azt mutatják, hogy érdemes ezzel a sportággal foglalkoznia. Egerben a Dobó Katica-­emlékversenyen második helyezést ért el, az elmúlt évben pedig korosztályos magyar bajnoki címet is szerzett. Ebben az évben megismételte diákolimpiai sikerét Tatán, ahol nagyszerű versenyzéssel a dobogó legfelső fokára állhatott. Hétfőtől péntekig mindennap van két óra edzése.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen az ökölvívást választotta, Barbara így felelt: – A fiútestvéreim kisebb koromban folyamatosan vertek. Egy idő után megelégeltem, hogy képtelen vagyok magamat megvédeni, ezért aztán elkezdtem bunyóra járni. Azóta itt ragadtam az edzőteremben. A Darvas általános iskolába járok. Az első edzőm Mihály János volt, sajnos ő az elmúlt évben elment, utána Ramocsa Sándor és Gonda János vette át az edzések irányítását. Azt szeretem az ökölvívásban, hogy ebben a sportágban nem az számít, ki hogy néz ki, hanem az, hogy ki milyen teljesítményt nyújt. Persze, előfordult már, hogy egy versenyzőtársam erősebb volt nálam, de ez benne van a sportban. Aki jobb, az nyer. Cigány származásom miatt azonban nem ért eddig támadás – nyilatkozott az ifjú bajnoknő.

– Nem is érhette – veszi át a szót Gonda János –, mert a felnőttférfi-válogatott tizenöt súlycsoportjából tizenháromban cigány származású a kerettag. Genetikailag ez a sport áll hozzájuk a legközelebb. Itt van lehetőségük arra, hogy ha ők is akarják, akkor kiemelkedjenek a társaik közül. Nálunk az utánpótláskorú versenyzők több mint fele roma.

Barbara tervei között szerepel minél több versenyre eljutni és azokon minél jobban szerepelni. Gonda János szerint a diákolimpia megnyerése óra egy kissé leeresztett, sajnos családi és iskolai problémái is vannak, amiket nem nagyon tud kezelni. A fiatal versenyző azonban ígéretet tett arra, hogy a tanulást és az edzéseket is komolyan veszi, és megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a jövő reménysége legyen. Az iskolában büszkék rá, a fiúk pedig nem mernek kikezdeni vele.