A gazdaság újraindítása került a fókuszba

Az oltási terv pontos végrehajtása révén Magyarország lehet a legátoltottabb és gazdaságilag a leghamarabb talpra álló ország az Európai Unión belül – jelentette ki Deák Dániel Orbán Viktor hétfői parlamenti beszédét elemezve. Horn Gábor hiányolta a fiatalok problémáinak és egyéb társadalmi kérdéseknek a felvetését, Tóth Erik szerint a miniszterelnök felszólalása ismét bebizonyította, hogy a magyar kormányfő több lépéssel kihívói előtt jár.

Orbán Viktor parlamenti felszólalása világosan jelezte, hogy innentől a gazdaság újraindítása lesz a kormányzati politika fókuszában, amely az átoltottságon és az újrakezdés gazdasági alapjainak megteremtésén múlik – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy véli, Magyarország uniós összehasonlításban nagyon jól áll ebből a szempontból, hiszen az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzés ellenére is nagy számú vakcinát szerzett be más forrásokból, illetve a gazdaságvédelmi akciótervnek köszönhetően a gazdaság is válságállónak bizonyult. Hozzátette:

a gazdaság ellenállósága emellett visszaigazolja az Orbán-kormányok elmúlt bő egy évtizedes tevékenységének sikerességét, amelynek során szilárd alapokat, dinamikus gazdasági bővülést és stabil kormányzást teremtettek, ami ugyancsak elengedhetetlen az újrakezdéshez.

Magyarország versenyelőnyben

Deák Dániel szerint komoly eredmény, hogy 2020-ban összességében nem csökkent az ipari termelés volumene, a kiskereskedelem sem esett vissza, a fogyasztásban pedig még bővülés is tapasztalható volt. A gazdaság egyes ágazatai – a szolgáltatások, a turizmus, a vendéglátás, a kulturális szektor – a járvány miatt ugyanakkor világszerte komoly visszaesést produkáltak, így ezeken a területeken a kormány számos lépést tett a károk enyhítése érdekében. Így például kártalanítják a szektor tulajdonosait és dolgozóit, ösztönzik a vállalkozókat az újrakezdésre, segítik az újraindulást az új építésű ingatlanokra vonatkozó áfacsökkentéssel, emellett vissza nem térítendő támogatásokat, bértámogatásokat, orvosi béremelést és hitelmoratóriumot vezettek be. A társadalom széles rétegeit elérve megkezdődött a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 éven aluliak jövedelemadó-mentességének bevezetése, a családi kedvezmények bővítése és a lakásfelújítási támogatás.

Mindennek köszönhetően, továbbá az oltási terv pontos végrehajtása révén Magyarország lehet a legátoltottabb és gazdaságilag a leghamarabb talpra álló ország az Európai Unión belül

– állapította meg az elemző, aki szerint mindez komoly versenyelőnyt jelent Magyarország számára a politikailag instabil országokkal szemben, ahol nincsen cselekvőképes kormány.

Szükséges az azonnali segítség

Ez a második olyan Orbán-beszéd a kamarai évnyitó után, amelyben a miniszterelnök nem mondott újat arról, hogy mi fog történni – értékelt a Magyar Nemzetnek Horn Gábor politológus, a baloldali Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Hozzátette: év elején jó egy kis sikerpropaganda, de a magyar társadalom, a gazdaság és a családok nincsenek jó helyzetben.

Az elemző hiányolta, hogy a kormányfő nem beszélt arról, hogy talán hamarosan belecsúszunk egy harmadik hullámba. Horn Gábor a fiatalok problémáit is hiányolta a beszédből.

„Van egy egész generáció, a mostani 17-18 évesek, akiknek az élete egy év alatt reménytelenné vált. Ma egy 18 éves srác vagy lány számára nincsenek bulik, nincs bankett, lehet, hogy nem lesz érettségi, és az itt létrejövő kapcsolatrendszerek is hiányozni fognak az életükből. Egy miniszterelnök évnyitó beszédében helyet kellett volna kapniuk ezeknek a társadalmi problémáknak is” – mondta Horn Gábor.

Azzal sem értett egyet, hogy ebben a helyzetben a gazdaságélénkítés, a beruházásösztönzés a megoldás. – Szerintem egy ilyen nagyon súlyos, elhúzódó, az emberek életét közvetlenül érintő válsághelyzetben nem ez a megoldás, hanem az azonnali segítség – fogalmazott.

Konzultáció a felhatalmazásért

Tóth Erik szerint Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalása ismét bebizonyította, hogy a magyar kormányfő több lépéssel kihívói előtt jár. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy véli, hogy a magyar baloldal járványkezelésben mutatott hangulatkeltése egyes vakcinákkal szemben lassan meghaladott kérdéssé válik, ráadásul a vakcinákkal szembeni bizalom megrendítése és a „nekünk minél jobb, a kormánynak annál rosszabb” elv érvényesítése is zsákutcás politika. Ezért fordulhat elő az, hogy míg egyes ellenzéki pártok a fokozatos nyitás mellett tévesen, minden szakmai és egészségügyi szempontot nélkülözve foglalnak állást, addig a miniszterelnök racionális, következetes és előrelátó módon igyekszik a kormány cselekvési tervét bemutatni.

Orbán Viktor ezúttal is egy pártpolitikától mentes, a magyar társadalom egészét reprezentáló és megszólító előadást tartott, amely három fő elemre fókuszált: a koronavírussal szembeni védekezés következetességének fenntartására a magyar emberek életének megvédése érdekében, a gazdaság és az élet újraindításának kihívásaira, valamint a vakcinabeszerzésre mint elsődleges nemzeti ügyre – fejtette ki az elemző.

Kitért rá: Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a védekezés és az újraindítás kéz a kézben járnak. Minél hatékonyabb a vírus terjedése elleni fellépés, annál kedvezőbbek az újraindítással kapcsolatos kilátások. Emiatt kulcsfontosságú, hogy április végéig a veszélyeztetett társadalmi csoportok mindegyike megkapja az oltást. Miután mind az orosz, mind a kínai oltóanyagot milliószámra beadták már, és a magyar szakemberek is engedélyezték azok használatát, a fő feladat most a beszerzések stabilizálása. A kormányfő szerint a nemzeti konzultáció feladata is egyértelmű: csak olyan korlátozásokat lehet érvényre juttatni, amelyek a többség elképzeléseivel, akaratával és elfogadásával találkoznak – hívta fel a figyelmet Tóth Erik.