Zárt kapuk mögött is folyamatosan dolgoznak a kiskőrösi múzeumban

Csaknem egy éve nem fogadhat látogatókat a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum, de ennek ellenére a munka nem állt meg, továbbra is gyűjtik, rendszerezik, raktározzák és feldolgozzák a tárgyi emlékeket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mi történt az elmúlt csaknem egy év során? – kérdeztük Szászi Andrást, a kiskőrösi Úttörténeti Múzeum igazgatóját. Az intézmény vezetője a baon.hu-nak elmondta, hogy a látogatók fogadása csak az egyik feladata egy ilyen múzeumnak. Ezenkívül nagyon sok más dolguk is akad. Gyűjtik az emlékeket, rendszerezik, raktározzák, feldolgozzák, publikálják, majd bemutatják a közönségnek.

– A munkánkból csak egy szegmens szűnt meg, a látogatók fogadása, az is csak ideiglenesen – fogalmazott a múzeum vezetője. A járvány miatt, amit csak lehetett, otthonról végeztek el. A gyűjtemény feldolgozás azonban a gyűjtemény épületében történt.

Új hengermakettet szereztek be, amely egy 1930-as években készült egyedi darab.

Egy jókora felújítandó gép, amely 130 centiméter hosszú, 70 centiméter magas és 50 centiméter széles, a súlya pedig közel egy mázsa. Mint azt Szászi András elmondta, annak idején egy iparostanoncnak az volt a vizsgamunkája, hogy készítsen egy ilyen gépet. Ha erre képes volt, akkor egy használatban lévő gépet is képes volt megjavítani. A makett ára több mint egymillió forintba került – tette hozzá az igazgató.

A múzeum tavalyelőtt kezdett áttérni a gyűjtemények digitális nyilvántartására, második éve használják a HUNTÉKA-rendszert, ide viszik fel a tárgyak leírását, adatait. Előbb a technikatörténeti kiállítás anyagait lajstromozták, majd folytatják a térkép-, az aprónyomtatvány- és a fotótárral. Mint mondta, kihasználták azt a helyzetet, hogy több hónapja nincsenek látogatók, pótolták a korábban elmaradt feladatokat.

A Technikatörténeti Gyűjtemény közel 1100 darab feldolgozott és mintegy 600 darab „begyűjtött” tételt tartalmaz.

A szám nem tűnik nagynak, ugyanakkor ezek fele többtonnás hatalmas gép. Az irattár több száz folyóméternyi anyagot tartalmaz. Az apró nyomtatványtár nyolc-tízezer darabos. A térképek száma több mint háromezer.

– Egy térkép mindig különleges. Tükrözi az adott területet, amelyről készült, illetve tükrözi a szakma művelőinek a felkészültségét is. A múzeum elsősorban az utas térképeket gyűjti, rendszerezi. A legrégebbi egy eredeti Zsámboki-nyomat, mely 1578-ban készült – mondta az igazgató.

– Rendelkezünk 1810-es években készült görög keretes vármegyei térképekkel is. Ezeken az összes út fellelhető. A későbbi térképeken a vasútépítés miatt szinte mindenki csak a sínek útját rajzolta be – tette hozzá az intézmény vezetője.

Van egy nagyon szép 1813-as Nagy-Magyarország-térkép is, amely az igazgató kedvencei közé tartozik. Ez egy közigazgatási térkép, amely feltünteti az összes akkori „hivatalos” helységet, illetve a postautakat is rárajzolták. Létezik egy 1918-ban alkotott nagy út- és kőbánya megyei térképsorozat is a gyűjteményben. Szakmai szempontból ez az egyik legérdekesebb darab – hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta, ez a másik kedvence, mivel a legrészletesebb információkat mutatja be az egykori nagy országunkról.

Az első katonai felmérés térképével is rendelkeznek, amely ugyan másolatban látható, 1782–85 között készült.

Feljegyezték a korabeli térképészek, merre vonulhat a hadsereg, hol vannak kőházak, egyéb objektumok, ahol el lehet a lőport helyezni, hol vannak a hidak, illetve a gázlók a folyókon. Ez a második világháborúig titkosítva volt, és csak egy példányban volt meg.

– A kézzel rajzolt dokumentum az első világháború után átkerült hozzánk Bécsből, a magyar levéltárba. Itt másolták le a teljes színes sorozatot, de ez már csak a mai Magyarország területét tartalmazza, 420 részből áll össze. Ez az első részletes hazai térkép, amelyen szinte minden rajta van. Ennek a régi térképnek kiadták a második és a harmadik új felmérését is – mondta az igazgató.

Ha nyithatnak, már másnap ismét fogadják a látogatókat – tette hozzá az intézmény vezetője. Ha a Múzeumok Éjszakáját megtarthatják, akkor beindítják Józsi Úthengerét. Mint ismert, ez az 1948-ban épült gőzhenger volt a főszereplője a Robog az úthenger című népszerű magyar filmsorozatnak. A gépet ma Kiskőrösön őrzik.