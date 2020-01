Továbbgondolta a tradicionális japán kanzashi technikát

A kanzashi japán technika nem ismeretlen a hazai kézműveskedők körében, az azonban már ritkaságnak számít, hogy valaki ötvözze gyöngyökkel és kristályokkal. Kriston-Bordi Zsuzsanna e technikának kiváló művelője. Menyasszonyi hajdíszeinek országszerte csodájára járnak.

– A kecskeméti művészetkedvelők önt elsősorban a Ráday Múzeumban végzett munkája kapcsán ismerik. Hogyan egyeztethető össze ez a kézműveskedéssel?

– Alapvégzettségemet tekintve pedagógus vagyok, hosszú éveken át tanítottam alsó tagozatosokat. Több mint egy évtizede már egy jeles hazai tankönyvkiadó munkatársa vagyok, és az élet úgy hozta, hogy néhány éve már a Ráday Múzeum csapatát is erősítem. Nagy örömömre a múzeumpedagógiai foglalkozásokon most is találkozom diákokkal. A kézművesség csak hobbi számomra, azért csinálom a szabadidőmben, mert szeretem és élvezem. A munka és a hobbi számomra könnyen összeegyeztethető.

– Milyen technikákkal dolgozik?

– Nyitott vagyok minden újra. Évtizedekkel ezelőtt például sokat kötöttem, vagy varrni is szerettem volna, de hamar rá kellett jönnöm, az nem az én műfajom. A nagy változást a 2002-es esztendő hozta. Kecskeméten egy origami találkozón holland fiatalok mutatták be nekem a quilling technikát, azaz hogyan lehet egyszerű papírcsíkokból különleges képeket alkotni. Akkoriban Budapesten éltünk, hazafelé a vonaton el is készítettem az első képemet. Bő tíz éven keresztül quillingeztem, majd 2015-ben jött az új szerelem, a kanzashi, mely a tradicionális japán kézzel készített hajba valók gyűjtőneve. Japánban ennek hatalmas tradíciói vannak, egy-egy hajdísz utal a hölgy korára, társadalmi státuszára.

– Említette, hogy nyitott az újdonságokra. Más technikákkal nem is próbálkozott?

– Az évek alatt néhányszor. Ha megtetszik valami, rögtön kipróbálom. Maximalista vagyok, így ha egy idő után látom, hogy ebben nem tudok tökéleteset nyújtani, akkor elengedem. A kézműves technikáimat mindig a tökéletességig fejlesztem, csak utána mutatom be közönségnek.

– Ezek szerint a quillinget és a kanzashit sikerült maximálisan elsajátítania?

– Igen, erre törekedtem, a barátok, családtagok mellett a közösségi oldalamon is bemutatom alkotásaimat. Sok a pozitív visszajelzés, szép számban kaptam külföldi gratulációkat is.

– Bemutatná a kanzashi technikát?

– Szintén japán kézművestechnika, de nem papírcsíkokkal, hanem selyemmel és selyemszalaggal dolgozom. Apró virágokat készítek, melyek képekben, lakásdíszekben, ékszerekben és hajdíszekben teljesednek ki. Négy éven át csak gyakoroltam, mire úgy éreztem, most már tökéletesek. Egy éve mutattam be a nagyközönségnek a munkáim az Ispiláng közösségi oldalamon.

– Alkotásait látva ezek már többről szólnak, mint a kanzashik.

– Miközben tökéletesítettem a technikám, tovább is gondoltam az eredetit, a selymet gyöngyökkel és kristályokkal ötvöztem. Így születtek meg a gyönyörű menyasszonyi hajdíszeim, csokraim, kitűzőim, melyek népszerűsége már országos. Sok megkeresést kapok. Azt azonban továbbra is hangsúlyozom, nekem ez csak hobbi, egyszerűen azért csinálom, mert szeretem, és jól esik, hogy örömet szerzek vele.

– Sokan hódolnak e szenvedélynek?

– Tudtommal az országban egyedüliként foglalkozom a gyöngyökkel ötvözött kanzashi technikával, legalábbis a világháló ezt mutatja. Sőt, a környező országokból sem tudok társakról, legközelebb talán egy francia hölgy van.

– Nehéz ez a technika?

– A quillinghez képest igen. Főként azért, mert égetni kell a selyem szélét. Meg lehet nézni a kezeim, van rajtuk jó néhány égési seb. Nagyon oda kell figyelni minden apró részletre, a szirmoknak tökéletesen egyformának kell lenniük. Ugyanakkor a tervezés sokszor tovább tart, mint maga az elkészítés.

– Drága hobbi?

– Szerencsére nem. Pár száz forintból be lehet szerezni az alapanyagokat.

– Ön szoros kapcsolatot ápol a Kecskemét-Aomori Japán Baráti Társasággal, az évek alatt többször találkozott japánokkal. Ők hogyan vélekedtek a munkáiról?

– Szerencsére azonnal elnyerte a tetszésüket. Elismerően szóltak munkáimról, és arról, hogy milyen szépen elsajátítottam az ő tradicionális technikájukat. A baráti társaság idén ünnepli 25. évfordulóját, ennek keretében tervezem, hogy az érdeklődőknek tanfolyamot indítok. Egykoron célként tűztem ki, hogy a quilling technikát népszerűsítem hazánkban, sikerült, rengeteg követője lett. Most azon is dolgozom, hogy a kanzashi legalább akkora népszerűséget kapjon.