Négyévesen varázsolta el a lenolaj szaga Ambrus Lajost

Kulturális csemege várta vasárnap az irodalom, a zene, képzőművészet kedvelőit és művelőit a kerekegyházi Szecsődi-udvarházban. Ambrus Lajos Bács-Kiskun Megyei Prima Primissima díjas festőművész képeivel, Tohai Andrea Gabriella dalaival ejtette ámulatba a közönséget.

Ambrus Lajos festőművészt a házigazda és egyben barátja, Szecsődi György faggatta festészetről, munkásságáról, életének fontosabb állomásairól. Az első meghatározó élményem apám festészete volt. Négyéves lehettem, amikor a lenolaj szaga elvarázsolt. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy tehetségem korán felismerték és kiváló tanárok segítették első lépéseim. Édesanyám óva intett a művészi pályától, mivel úgy ítélte meg, hogy a festészetből nem lehet megélni – emlékezett vissza fiatal korára a festőművész.

Ambrus Lajos közgazdásznak tanult, de egy percig sem dolgozott a szakmában. A főiskola elvégzése után a kecskeméti Repülő Orvosi Vizsgáló Kutató Intézet munkatársa lett. A festészetben folyamatosan képezte magát, a munkahelyén pedig gyakorta készített anatómiai rajzokat. A képzőművészet élete szinte minden percét kitöltötte. Sorra kapta a megbízásokat, ám ezek teljesítéséhez szabadideje kevésnek bizonyult.

– Rá kellett jöjjek, hogy ezt nem lehet hétvégi festőként csinálni. Ehhez egy teljesen szabad ember kell – válaszolt a kérdésekre az alkotó. Ambrus Lajos valamennyi festészeti technikában otthonosan mozog, használ olajat, szenet, a szívéhez azonban az akvarell áll legközelebb, ami szerinte a legtöbb tudást igényli. A Bács-Kiskun Megyei Prima Primissima díjjal kitüntetett művész alkotásai megtalálhatók Európa számos országában, Amerikában és Afrikában is.

A Szecsődi-udvarház másik vendégeként Tohai Andrea Gabriella dalszerző, előadóművész mutatkozott be, akinek zene iránti rajongása már a bölcsődében megmutatkozott. A Ciróka Bábszínház tagjaként dalokat írt mesejátékokhoz, majd gitáros-énekesként dolgozott a Kaláris együttesben. Az ország különböző részein léptek fel, a zenekar felbomlása után az Origó Stúdióban kapott munkát. Több sikeres kiadványon énekelt, legjelentősebb volt közöttük a Rajzfilmslágerek sorozat, amit nagy sikerrel színpadra is vittek. Néhány év kihagyás után Gabriella folytatta művészi pályáját, megtanult hárfázni, nem sokkal később megjelent Ébredj című lemeze, most készülő spirituális hangvételű albumának címe az „Egy arc, melyből Isten mosolyog rám” – mondta el lapunk érdeklődésére Tohai Andrea Gabriella.

A Szecsődi-udvarház estébe nyúló vasárnapi programját Maczelka Ferenc kecskeméti fuvolatanár, Horváth János gitártanár, Horváth Gyula, Radics István játéka, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Köre tagjainak szavalatai színesítették. A hagyományosnak mondható táncházat Teleki Katalin vezette, a talpalávalót Buknicz Sándor húzta.