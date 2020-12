Kettős életet él a sosem unatkozó Hodován Milán

Hodován Milán Zeneakadémiát végzett diplomás zeneszerző, aki öt éve dolgozik a szakmában. A Kecskemétről elszármazott fiatal tehetség az elmúlt időszakban több rangos szakmai versenyen mérette meg magát, sikerrel. Ennek kapcsán beszélgettünk vele a lehetőségeiről és a terveiről.

– Hogyan látod ma egy kortárs zeneszerző lehetőségeit?

– A lehetőségből sok, érdeklődőből annál kevesebb van. Sajnos az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebben járnak kortárs zenei eseményekre. Természetesen még a vírus előtti időkre gondolok. Sok munka, idő és pénz egy koncert megszervezése, így érthető módon a minőségen túl az is cél, hogy minél több ember üljön be és hallgassa meg az előadásokat. Ezt azonban legbiztosabban, már ismert klasszikus zenékkel, vagy populáris könnyűzenével érhető el. Valamiért még mindig félnek az emberek a kortárs szótól. Hadd idézzek Arthur Honegger és Bernard Gavoty egy beszélgetéséből, mert jobban nem is tudnám megfogalmazni: „A mai zeneszerző tehát voltaképpen az a tolakodó vendég, aki mindenáron részt szeretne venni azon a lakomán, amelyre senki sem hívta meg. (…) annyi bizonyos, hogy óriási előny a zeneszerzőre nézve, ha már nem él.” Ennek ellenére próbálok optimista maradni és nagyon boldog vagyok, ha egy darabom megszólalhat koncerten.

– Ezek szerint már többször játszották nagyközönség előtt a műveid?

– Igen. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert eddig egy művem kivételével, melyet a tervek szerint áprilisban mutatnak be, minden kompozíciómat játszották már valamilyen formában. Többek közt a Zeneakadémia által megrendezett zeneszerzőversenyen a csodás akusztikájú Solti teremben, vagy a közismert magyar tehetségkutató műsorban, a Virtuózokban. Óriási megtiszteltetés volt, hogy ilyen nagy közönség hallhatta a Lychee című darabomat, amit a kiváló TanBorEn Trió mutatott be az imént említett műsorban, és nyerte el a zsűri tetszését annyira, hogy még Kesselyák Gergely hegedűjét is kiérdemelték.

– Milyen stílusban alkotsz?

– Bizonyos szempontból kicsit kettős életet élek, mert a klasszikus zeneszerzés gyakran másodlagos a filmzeneszerzés mellett. Szinte mindig egyszerre dolgozok klasszikus zenei darabokon és filmes projekteken, például kisjátékfilmeken, dokumentumfilmeken, reklámokon. De így legalább sosem unatkozom!

– Jelentenek a versenyen való eredményes szereplések kitörési pontot?

– Mindenképpen. A szakma figyeli a versenyeredményeket, így nagyon fontosnak tartom, hogy én is rendszeresen pályázzak. Az első zeneszerzésversenyem 2016 nyarán az országos mezőtúri volt, ahol a szakmai zsűri nekem ítélte a korcsoport első díját Clarinet and Piano című darabomért. Ezt követte 2018-ban a Szokolay Inspirart zeneszerzőverseny, ahol a Trio című kompozíciómért kaptam különdíjat. Ami szintén nagy megtiszteltetés volt, hogy tavaly átvehettem az első filmzenéért járó díjamat Eindhovenben, a Szatmári Andrea által rendezett Birds On The Catwalk című film zenéjéért. A legfrissebb eredményem, hogy a Pannónia által megrendezett nemzetközi filmzeneszerző-versenyen – közel 100 jelentkező közül – beválogattak a legjobb tíz közé.

– Érvényesülhetsz Magyarországon?

– Az eddigi pályám során tapasztaltak alapján úgy gondolom, hogy igen. Már többször is volt szerencsém olyan nagy cégeknek dolgozni, mint például az Index vagy a BIDF. Hozzátenném: mindig is foglalkoztatott, hogy milyen lehet az élet zeneszerzőként Los Angelesben vagy Hollandiában, de elsősorban Magyarországon szeretném kiépíteni a karrieremet.

– A zeneszerzésen kívül mással is foglalkozol?

– A zeneszerzés mellett foglalkozom még hangkeveréssel és mastereléssel is. Legutóbbi ilyen munkám például Péterffy Lili Friendman című száma, amit én mastereltem.

– Milyen terveid vannak 2021-re?

– Nagyon várom a jövő évet, mert sok minden van készülőben. Nyáron kezdjük forgatni Baranyi Benő barátom filmjét, ami azért is nagy szó, mert ez lesz az első alkalom, hogy egy nagyjátékfilm zeneszerzőjének kértek fel. Ezenkívül tervben van egy stúdiófelvétel a TanBorEn Trióval, akikkel két korábbi művemet rögzítjük majd. Nagyon várom a Budapest International Documentary Festivalt (BIDF) is, ahol immár harmadik éve lehetek a fesztivál zeneszerzője. Az eseményt a vírus miatt a korábban megszokott januári időpont helyett márciusban tartják meg. Terveink szerint áprilisban a Wake ’n’ Bake című kamaradarabomnak lesz ősbemutatója Kecskeméten, a TanBorEn Trió izgalmas művekkel és sztárvendégekkel teli koncertjének keretein belül. Egyelőre ezek a kilátások, remélem, a vírus semmit nem fog keresztbe húzni. Hosszabb távú terveim között szerepel, hogy videójátékhoz is írhassak zenét, mely egy nagyon más zenei gondolkodást igényel, mint bármilyen film. Elárulhatom, anno én is egy videójáték zenéje miatt döntöttem a zeneszerzői pálya mellett.