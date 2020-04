Két díjat nyert a Katalinka 16

Online formában rendezték meg a napokban a IV. Ceglédi Filmfesztivált, ahol a Kecskeméten forgatott Katalinka 16 című rövidfilm nyerte el a kisjátékfilm-kategória III. díját és a Magyar Hollywood Tanács Hollywood Aranycsillaga elnevezésű elismerését.

Március elején fejezte be a Katalinka 16 című új kisfilmjének utómunkálatait az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely. Így még sikerült egy premier előtti vetítés az Otthon Moziban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a vírushelyzet miatt egy ideig nagyvásznon biztosan nem lesz látható a kisfilm.

Ez nem szegte az alkotók kedvét, az időközben kiírt online fesztiválokra benevezték a filmet. Már az első megméretésen, az idei évben online formában megrendezett IV. Ceglédi Filmfesztiválon sikerült két díjat begyűjteni, sőt, a közönségszavazás jelenlegi állása alapján jó esélye van egy harmadikra, a közönségdíjra is. A részletekről a címszereplő szülinapos Katát alakító Farkas Biankával, az édesapját megszemélyesítő Szűcs Sándorral, a szomszéd Marika nénit játszó Abonyi Beátával, valamint a film operatőrével, Herpai Márkkal beszélgettünk.

A film történetéről, ötletéről és a forgatásról Farkas Bianka mesélt elsőként.

– Jó pár korombeli tizenéves össze van nőve az okostelefonjával és mindent rögzít is vele. Igazából én is – vallotta be Bianka. – Az volt a forgatókönyv alapötlete, hogy a telefonján található néhány egymást követő videó lejátszásával mutassunk be egy különleges kamaszlányt úgy, hogy őt magát közben nem látjuk, csak azt, amit éppen filmez. Éppen ezért szinte az egész filmben csak a hangomat lehet hallani, mert Kata nem az a szelfizős típus, de ennél többet most nem is árulnék el a filmről. Eredetileg mobiltelefonnal terveztük a forgatást is, de aztán az előkészítés fázisában máshogy döntöttünk – mondta, majd átadta a szót Márknak.

– A többféle képrögzítő eszközzel történt próba után úgy találtuk, hogy azt a „found footage” jelleget, amit a stáb szeretett volna elérni, kézi­kamerával is tudjuk „szimulálni”, így a mobiltelefon-kamera zavaró tényezőit elhagyhattuk, de az érzete megmaradt – avatott be a részletekbe Herpai Márk. – Az egyes jeleneteknél, hogy ne törjük meg az illúziót, elsősorban a díszlet bevilágítására koncentráltunk, valamint mivel minden jelenet vágás nélküli folyamatos felvétel, ezért belső vágásokkal igyekeztünk a néző figyelmét irányítani. Volt pár komolyabb kihívást jelentő beállítás és trükkös megoldás is, ahol praktikusan oldottuk meg az effekteket, hogy a néző elhiggye, amit lát, az Kata eredeti, nyers képe, vizuális effektek nélkül – tette hozzá a szakember.

A film rögtön az elején két díjat nyert. Ezek jelentőségéről az édesapát alakító Szűcs Sándor adott számot.

– Tartottunk tőle, hogy az a furcsa formanyelv, amit választottunk, esetleg idegenül hat majd a nézőkre. Az ilyen díjak elsősorban jó visszajelzések, hogy lehet bátran újítani. A független filmkészítés nem könnyű pálya, a filmek szeretete persze mindennél erősebb a – hozzám hasonlóan – munka mellett, kedvtelésből filmeket készítőknél. Ezért minden hasonló pozitív megerősítés nagyon jólesik, számomra pedig különösen kedves, hogy szülőváro­som filmfesztiválján kaptuk az első díjakat. Egyébként Bianka és Beáta kivételével lelkes amatőr szereplőkkel forgattuk a filmet – jegyezte meg.

A kategóriában elért harmadik díj mellé különdíjat is kiérdemelt a film a VI. Ceglédi Filmfesztiválon. Minek köszönhető az újabb siker, a Magyar Hollywood Tanács Hollywood Aranycsillaga elismerés? Erről a szomszéd Marika nénit játszó Abonyi Beáta osztotta meg véleményét.

– Örömmel vettem részt a munkában, mert megérintett a forgatókönyv. Korábban játszottam már Biankával egy másik sikeres kisfilmben, és jólesett, hogy engem javasolt Marika néni rövid szerepére. Elárulhatom, előzőleg megkérdezte, hogy mosott lepedők teregetését profi módon el tudnám-e játszani. De visszatérve a kérdésre: a mondanivaló mellé elrejtettünk jó néhány popkulturális utalást is a Katalinka 16-ban, és Hollywood mindig is vevő volt az ilyesmire. Ki tudja, talán ez is szerepet játszott a különdíj oda­ítélésénél.

A Ceglédi Filmfesztiválon egy díj még kiosztásra vár, a nézők is dönthetnek egy díjról. A közönségszavazás menetét Farkas Bianka ismertette.

– A Ceglédi Filmfesztivál Facebook-oldalán történik április 25-éig, ahol jelenleg meg lehet tekinteni a versenyfilmeket, így a Katalinka 16-ot is. A film alatti lájkok jelentik a szavazatokat. Kis költségvetésből, szponzoraink nagylelkű támogatásával készítünk filmeket, és ha több a díj, több lesz a támogatás is a következő filmtervünkre. Így minden kedves olvasót arra buzdítanék, ha megnézi és szereti a filmet, bátran nyomjon ott egy lájkot. Előre is köszönjük!