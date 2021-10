Hétköznapi életérzésekről szólnak a kecskeméti banda dalai

Új zenekar, a Cancel Band szeretné meghódítani a színpad világát. A kecskeméti zenekar tagjai otthonosan mozognak a zeneiparban, többéves rutinnal játszanak. Szabó János, Nagy Kristóf, Kriminál Áron és Janik Roland legújabb dala, videóklipje napokon belül debütál a netes csatornákon.

A Cancel Band története egy kanapéval vette kezdetét néhány hónapja egy kecskeméti próbateremben. A kalandos sztorit a srácok mesélték el.

– Tavaly tavasszal kisebb kihagyás után újra elkezdtem zenélni – elevenítette fel élményeit Nagy Kristóf szólógitáros. – Jött a karantén, a semmittevés, a négy fal közötti bezárkózottság, és mindez megihletett, zenélésre ösztönzött. Feltörtek a régi emlékek, és újra hódoltam a zene iránti szenvedélyemnek. Néhány hónap múlva, nyáron összefutottam régi kandós iskolatársammal, Szabó Janival és összehoztunk egy zenekart. 2021 tavaszáig játszottunk együtt, majd a járvány harmadik hulláma betett nekünk, és ismét ketten maradtunk a bandából. Tudtuk, váltani kell.

Először a költészet napjára, Csokonai Reményhez című versét zenésítettük meg, mely sok pozitív visszajelzést kapott.

Ebben a stílusban gondolkodtunk, és új próbatermet kerestünk. A régiből azonban szerette volna még elhozni Jani a kanapéját. Ez volt a kulcs momentuma a Cancel Band létrejöttének – árulta el Kristóf.

A kanapé egy egyszerű, kényelmes ülőalkalmatosság, melyről nem szeretett volna lemondani a két fiú. A próbaterem azonban más együtteseknek is helyet adott, többek között Kriminál Áron korábbi együttesének. Így a srácok ismerték egymást látásból.

– Amikor mentünk a kanapémért, összefutottunk Áronnal. Kiderült, ő is új bandát keres és mi is. A beszélgetés alatt éreztük, működhet a kémia, tudnánk együtt játszani. Nem sokat gondolkodtunk. Ez történt pénteken, kedden már együtt zenéltünk – tette hozzá Szabó János, aki énekel és basszusgitáron játszik.

A srácok évek óta zenélnek, nagy gyakorlatuk van.

Áron az egyedüli, aki képzett, zeneiskolában tanul jelenleg is, a Kodályban idén érettségizik. A többiek autodidakta módon képezték eddig magukat, és már dolgoznak.

A negyedik tagot, Janik Roland ritmusgitárost Áron ajánlotta be, a nyár közepétől zenél együtt a srácokkal, gyorsan beilleszkedett.

A banda nevét Kristóf és Jani együtt találta ki.

– A cancel kultúráról sokat beszélgettünk azon a bizonyos kanapén üldögélve próbák után. Mi lenne, ha a számunkra nem kedvező dolgokat ki tudnánk törölni. Mekkora hecc lenne, mintegy görbe tükör a cancel kultúrát kifigurázva. Így jött a névötlet – jegyezte meg Kristóf.

A banda többféle stílusban játszik, pop-rock-hardrock és punk stílusban, és kóstolgatják a modern metál zenét is. Ezek irányába mennek most el, a megzenésített verseket maguk mögött hagyva. A dalszerzés Kristóf és Jani nevéhez fűződik, a szövegeket pedig Jani írja, aki több mint tíz éve foglalkozik ezzel – más zenekaroknak is többször írt már. A dalok fókuszában a lírikus vonal, a hétköznapi helyzetek, életérzések állnak.

– Jelenleg a próbákra helyezzük a hangsúlyt, de folyamatosan készítjük a dalokat. Havonta, kéthavonta adjuk majd közre a netes csatornáinkon. Az első, nem versátdolgozásos dalunk Borkóstoló néven októberben debütál! – mondta végül Áron.