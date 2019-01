Bunyevác hagyományápolók találkoztak Tompán

A bunyevác népzene és néptánc szeretete hívta életre tizenegy évvel ezelőtt a Tompai Kolo Tánccsoportot. A húsztagú együttes az elmúlt hétvégén a tompai művelődési házban tartotta a hagyományos nagy Prélót, amelyre az ország több településéről és a határon túlról is érkeztek vendégek. Idén a csikériai Rokoko Ifjúsági és Felnőtt Táncegyüttes volt a vendég fellépő csoport, valamint a bajai Cabar zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

A Tompai Kolo Tánccsoport vezetője Gubics Lajos, oktatójuk és művészeti vezetőjük Aklan Richárd heti rendszerességgel tartanak próbákat, elsősorban a bunyevác nemzetiségi táncokat és hagyományokat folytatják, de a magyar népi kultúra elemeit is beépítik a programjaikba. Bálakon, nemzetiségi találkozókon, települési napokon lépnek fel elsősorban. Néhány éve Balatonberényen az Amatőr Művészeti nemzetiségi Néptáncversenyen arany minősítést értek el.

A csikériai Rokoko Ifjúsági és Felnőtt Táncegyüttes tagjai 2010-től táncolnak együtt, minden évben jelentkeznek a csoporthoz új tagok, így a serdülő csoportból a nagyobbak a felnőtt csoportban táncolnak tovább. A rokokósok fő célkitűzése, hogy a településükön élő bunyevácok táncait és dalait megőrizzék, de megismerkednek már horvát népcsoportok táncaival, hagyományaival is. A csoport 2012-ben megyei arany minősítést kapott. A hétvégi tompai nagy Prélón szlavóniai táncokat mutattak be Osztrogonácz Zita művészeti vezető koreográfiája alapján, a táncokat a csoportvezetők, Balla Anita, Horváth Réka, Fodor István és Szendi István tanították be.