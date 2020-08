Amerikában debütált a bugaci Endre Dóra színdarabja

A napokban New Yorkban debütált a bugaci származású Endre Dóra által rendezett színdarab, a Grudges. A sötét komédia tervezett színházi bemutatóját a koronavírus-járvány teljesen átírta, ezért egy újfajta, úgynevezett zoom előadás keretében mutatták be a darabot. A fiatal rendezővel az új platformról és eddigi pályafutásáról videóhívásban beszélgettünk.

A huszonöt éves rendező, író, színész három éve él Amerikában, de már egyetemistaként is járt New Yorkban, ahová nyelvtanulás céljából érkezett. Tanulmányai befejezése után rövid ideig Olaszországban filmezést tanult, majd visszatért Amerikába, hogy ott fejlessze nyelvtudását és építse szakmai karrierjét. Itthon nemzetközi kommunikáció és média szakirányon szerzett diplomát, szakdolgozatát az amerikai kultúra témakörében – azon belül az amerikai polgárháború médiában való megjelenése különböző történelmi korszakokat átívelően – írta. Jelenleg színház- és filmrendezéssel foglalkozik – mesélte szerkesztőségünknek.

Azt is elmondta, hogy miközben tanulmányaira koncentrált, egy hirdetésre lett figyelmes, amelyben rendezőasszisztenst kerestek. Dóra nem habozott, beadta a jelentkezését, és azonnal fel is vették. Látva elszántságát és tehetségét, egy hónappal később felajánlották neki, hogy próbálja meg a rendezést. Mint mondta, nagyon hálás az amerikai stábnak, hogy lehetőséget kapott a bizonyításra.

Elsőként tavasszal, a Negative space című musicalt rendezte, amit azonban a koronavírus-járvány félbeszakított. Bár az első előadást sikeresen megtartották, a következő már elmaradt, így most lóg a levegőben a befejezés – részletezte a fiatal rendező.

A történetről elmondta, az élő-zenekaros rockmusical a sztárrá válás után a mélyrepülés folyamatát mutatja be. A darab írója, aki egyben a producer is volt, zenészként megélt élményeiről írta a történetet, ami így nagyon emberközelire sikerült – vélekedett Endre Dóra. Azt is elárulta, hogy mivel a járvány miatt New Yorkban sincsenek színházi előadások, azt tervezik, hogy megfilmesítik a darabot, amelynek jelenleg a forgatókönyvén dolgoznak.

Endre Dórától azt is megtudtuk, hogy a közelmúltban debütált egy másik általa rendezett színdarab is, a Grudges, amely egy húsba vágó sötét komédia az ellentétekről, a családról, különböző politikai nézetekről, előítéletekről és a kompromisszumokra való készség szükségességéről. A művet Joe Queenan, a The Wall Street Journal és a New York Times írója, valamint T. J. Elliott, színész, író, producer jegyzik. A színdarabot úgynevezett zoom előadás keretében mutatták be. Az új műfajt a koronavírus-járvány hívta életre.

– Pozitív volt az előadás fogadtatása és a zoom mint újfajta platform is bevált, pedig sokan kétkedve fogadták. Ez nem egy tradicionális előadás volt, hiszen nem színházban, hanem a képernyőn keresztül láthatták a nézők. Sőt, a színészek sem a színházban, hanem az otthonaikban játszottak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki kapott egy azonos hátteret és ezáltal olyan volt, mintha egy térben tartózkodtak volna, de valójában otthonaikból közvetítették a darabot. Nagyon izgalmas volt az előkészület. Az előadást sok kísérletezés előzte meg, ami a rendezőtől még több kreativitást igényelt – sorolta Dóra, aki arról is beszélt, hogy ennek a műfajnak rengeteg buktatója is van, hiszen az előadás élő közvetítésben ment.

Ha megszakadt volna az internet, értelmezhetetlen lett volt a történet, de szerencsére minden rendben ment. Természetesen a csapat célja, hogy a vírushelyzet után rendes színházi produkció keretében is bemutassák – tette hozzá a fiatal rendező, aki ezentúl számos új produkción dolgozik. Mint mondta, szereti a kihívásokat, ezért színészként is kipróbálta már magát, de úgy érzi, a rendezés a fő irányvonal számára. Arról is beszámolt, hogy az elmúlt három évben számos Off-Broadway darabot, kisfilmet, zenei és marketingvideót rendezett.