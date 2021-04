A kecskeméti versmondók ezúttal is az online térben versengenek

A jubileumi, 25. Versmondók Találkozójára közel 500 diák jelentkezett. A nagy múltú rendezvény – a jelenlegi járványhelyzet miatt – ismét online formában valósul meg. A tavalyi tapasztatok alapján már ismerős az online terep a szervezők és várhatóan a szereplő gyerekek számára is.

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely 25. alkalommal rendezi meg a Versmondók Találkozóját, melyre ezúttal is Kecskemét ifjú versmondóit várják, akik az online térben versvideók formájában mutatkoznak be a zsűri, azaz a versmesterek előtt. A találkozó fókuszában a XIX., XX. századi és a kortárs irodalom áll, a szavalók magyar költők verseiből választhatnak. A gyermekek életkoruknak megfelelően az alábbi korcsoportokban mutatkozhatnak be: 1-2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-11. osztály.

Csizmadia Ilona főszervező, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon munkatársa elmondta:

felhívásukra 466 jelentkezés érkezett be,

e magas számon ők maguk is meglepődtek.

– Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy közel félezren szeretnének bemutatkozni a Versmondók Találkozóján. Normál élethelyzetben ez a szám átlagosnak mondható, de most a járványhelyzet, a digitális oktatás miatt kevesebbre számítottunk. Tavaly, amikor először kényszerültünk az online térbe, 270-en vállalták versvideójuk beküldését. Idén is hasonló jelentkezőszámot prognosztizáltunk. Természetesen az előfordulhat, hogy a 466-ból még lesz lemorzsolódás, de még így is kiemelkedő ez a részvételi szándék – vélekedett Csizmadia Ilona.

Minden korosztály képviselteti magát, de az szembetűnő, hogy a középiskolások aránya lecsökkent.

– A középiskolásoknál a hónapok óta tartó digitális oktatás miatt valószínű sokan vesztették el motivációjukat, különösen a pluszmegméretések iránt. Így nem meglepő, hogy ebből a korosztályából kevesebben jelentkeztek. Ők már hónapok óta otthonról tanulnak, online találkoznak a tanáraikkal. Az általános iskolás korosztály azonban nagyon szép számban képviselteti magát, különösen az alsóbb évfolyamok. Ez is mutatja, ők csak néhány hete nincsenek ott az iskolapadban. Bízunk abban, hogy valamennyi jelentkező, most otthoni segítséggel, el tudja majd készíteni a versvideókat – tette hozzá a szakember.

A jelentkezési lapon feltüntetett versek beküldését április 15-éig várjuk versvideó formájában.

A szavalatokat a Drámapedagógiai Műhely lelkes szakemberei, a versmesterek értékelik. Várhatóan 15 versmestercsapat lesz, mindegyiket 3-3 szakember alkotja. Egy-egy munkacsoportban 25-30 versmondást hallgatnak majd meg. Mindig csak a nevet és a korcsoportot ismerik a versmesterek, azt nem, hogy melyik iskolát képviseli a versmondó.

– Hagyomány, hogy minden induló résztvevő emléklapot kap. A találkozó során sosem rangsorolunk, a versmesterek az erényeket emelik ki, a versmondások alapján hétféle címet adományoznak. Valamennyi pozitív megerősítést jelent a diákoknak, a versmondásuk erősségeit emeli ki. Ezek alapján készítjük el a névre szóló emléklapokat – jegyezte meg.

A címek változatosak, és jó motivációt adnak a jövőre nézve.

A felkészült, biztos szövegtudással bemutatkozó diák kapja A verset kedvelő verselő címet. A tisztán szóló verselő címnél a szép magyar beszédet, tiszta artikulációt értékelik a versmesterek. A zengő hangú verselő címnél a jó hangi adottságok a dominánsak, melyet a vers előadása során sikerül is érzékeltetnie a tanulónak. A műértő verselő címet kiérdemlő szavaló a zsűri értékelése alapján megfelelően értelmezi a verset, át tudja adni a vers üzenetét. A magával ragadó verselőnek van kisugárzása, a művészi eszközöket jól használja, sikerül – közönség híján – a nézők, azaz a versmesterek figyelmét megragadnia és fenntartania. A kutató verselőnél a találó versválasztást értékelik. Itt a versmondó a saját személyiségéhez illő verset talál, vagy egy kevésbé ismert, értékes művet mutat be. Végül pedig a legjobbak a Versünnep verselője címet érdemlik ki, ők lesznek a döntő szereplői. A versmesterek a látott vers­videók tapasztalatai alapján további jó tanácsokat fogalmaznak meg, melyeket a versmondók beépítve második versvideójukba, tovább tökéletesíthetik előadásmódjukat.

– Április végéig megszületik a válogató forduló eredménye, és a versmesterek által legjobbnak ítélt közel 100 szavaló jut be a döntőbe, a Versünnepre. Őket május elejéig értesítjük, hogy ugyanannak a versnek egy második versvideóját készítsék el és küldjék be. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy hónap alatt sokat érlelődik bennük a vers, tovább csiszolják előadásukat. A versmesterek pedig pontosan erre kíváncsiak – hangsúlyozta Csizmadia Ilona.

A döntő eredményét május 15-én hirdetik ki. A legjobbak könyvjutalomban részesülnek. Emellett a Versünnep szereplői a zsűri döntése alapján arany-, ezüst- vagy bronzoklevelet kapnak.

A Versmondók Találkozójának része minden évben a Nagy Versmondás is a költészet napja tiszteletére, melyet az eredeti tervek szerint a Főté­ren április 8-án tartottak volna meg, személyes jelenlét mellett. Ez a rendezvény a járványhelyzet miatt eltolódik május 8-ára.

– A Nagy Versmondás nagy valószínűséggel májusban sem valósulhat meg élőben, közönséggel. Így a 25. jubileumunk alkalmából egy meglepetéssel készülünk, melyhez azonban még szükséges, hogy az iskolák ismét megnyissák kapuikat. Bízunk abban, hogy az online ünneplés mellett is méltó módon tudjuk emlékezetessé tenni a fél évszázados fennállását a Versmondók Találkozójának – mondta végül Csizmadia Ilona.