A Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület történetét mutatja be a könyv

A Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület története 150 évre tekint vissza. Erről az időszakról született egy könyv, amely bemutatja történetüket. Az elődökre emlékeztek péntek este a könyvbemutató és egy kiállításmegnyitó keretében a városban.

A hazai tűzoltóság története 150 évre tekint vissza. A mozgalmat gróf Széchenyi Ödön is felkarolta. Támogatásával 1870. december 5-re Pesten alakult meg az Magyar Országos Tűzoltó Szövetség. Ezt a történetet sokan ismerik. Arról kevesebb embernek van tudomása, hogy a keceliek hamarabb léptek. Az elődök ugyanis jó félévvel korábban, 1870. április 14-én Pozsgay Mór főjegyző elnökletével, 12 fővel alapították meg a tűzoltó egyesületet a településen. Rájuk és az utánuk következő tűzoltó generációkra emlékeztek pénteken este a keceli múzeumban. Itt mutatták be a 150 éves a Keceli Tűzoltó Egyesület című könyvet, amely szerzői Kiss Csaba, Varga Józsefné és Turnai Ágnes.

Egy város polgárosodásának volt mindig az egyik fokmérője, hogy megalapították valahol a tűzoltóságot. Nem csak arról van szó, hogy akadt rá pénz, hanem arról is, hogy komoly vagyonokat kellett megvédeni már az 1870-es években Kecelen. Az önkéntesség szelleme ma is él, jelenleg a városban az egyesület mellett önkormányzati tűzoltóság is működik.

A rendezvényen neves szakemberek köszöntötték a közönséget és a jelenlegi katasztrófavédelmi csoport tagjait, annak vezetőjét Travnyik Jánost. Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség vezetője, dandártábornok köszöntőjében hangsúlyozta: „meggyőződésem, hogy az a munka, amit önök végeznek, hivatás. A tűzoltók odamennek, ahonnan más menekül.”

A tábornoktól Babud Jenő ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője vette át a szót, és mutatta be a keceliekről szóló könyvet. Hangsúlyozta: egy erős közösséget mutat be a könyv, amely története 150 évre nyúlik vissza. Családokat mutat be a könyv, akik tagjai a régmúltban és ma is példamutató életet élnek. A 12 fős alapítók létszáma az első nagy háború idejére megtízszereződött, de a világégés miatt megcsappant az önkéntes csapat. Majd újra megerősödik a tűzoltó élet, ugyanis 1925-30. között új laktanya épült, mely akkori három szerállásos épületként nagyon korszerűnek számított. De a második világháborúban lefoglalták hol kórházi, hol egyéb katonai célokra. A 80-as években építették meg a jelenlegi központot, majd 1997-hez kapcsolható egy fontos esemény: az egyesület és az önkormányzat közösen megalakította a köztestületet 12 fővel. Ők olyan profi tűzoltók, akik fizetést kapnak a tevékenységükért – mondta a parancsok.

Beszédét követően elismerések átadása következett. Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési és Haszilló Ferenc üdvözölte az ünneplő közönséget. Majd dr. Farkasinszky Lóránt ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Hangsúlyozta: aki egyszer tűzoltó lesz, nehezen szabadul ebből a körből. Olyasmit érez, amit máshol nem. Sok a sikerélmény, amikor lehet segíteni. Nem vagyunk hősök, nem hősiesen végezzük a munkánkat, a tűzoltók jó és felkészült szakemberek – mondta. Hangsúlyozta, hogy a bátorság megélésére nincs idő, tenni kell a dolgukat. A társadalom nagy része ezt az odaadást ismeri el.

– Megyei vezetőként azt kell mondanom, hogy a keceli tűzoltókra büszkék vagyunk. A legrégebbi megyei egyesület a keceli. A tűzoltónapokat olyan méltó módon ünnepelték, amely példát ad mindenkinek. Úgy tekintek a keceliekre, akik képesek voltak egy ilyen közösséget létrehozni – mondta, majd megnyitotta a kiállítást. A tárlaton a százötven év során megszületett dokumentumok, fotók, kitüntetések, ma már ritkán látható tűzoltó tárgyak láthatóak.

A gyerekek elhozták a fődíjat

A kiállításon a kiskőrösi SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola, keceli grafika és festészet szakos tanulóinak (Kreatív Kakasok) a győztes alkotásai is láthatóak. Ők a Budapesti Tűzoltó Múzeum országos rajzversenyén megnyerték a Tűzoltók fődíját a szoborcsoportukkal. A rajzverseny témáját ábrázolja a „Tűzoltás múltja, jelene és jövője”. Felkészítő tanáruk, Szentgyörgyi Erika művésztanár volt. ( 8411 – Kreatív Kakasok)