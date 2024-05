A szabad ég alatt vegetáló hazai szamóca általában május elejére érleli meg az első szemeket, idén azonban helyenként már április végén szüretelhette a gazda.

A tavalyinál olcsóbb most a szamócavásár

Fotó: Miklay Jenő

A hamarabb jövő termés igazából nem javította a jövedelmezőséget, mert épp az idő tájt tartott a hajtatott és a külföldi szamóca viszonylag olcsó kiárusítása. Úgy tűnik, a hozamokkal lesznek majd elégedettebbek a termesztők, mert a sokéves átlaghoz képest akár másfélszeres termést is produkálhat a szakszerűen művelt növényállomány.

Koncz Gyuláné nagykőrösi terménykereskedő szerint épp a bőség miatt idén olcsóbb a szamóca a múlt évhez képest. – Ez idő tájt igen jó terméskilátásokról beszélnek a termesztők. A virágzás és a kötödés jól alakult, az áprilisi hajnali fagyok sem okoztak kárt a fátyolfóliával takart ültetvényekben. Az akkori hűvös nappali hőmérséklet ugyan késleltette az érést, de a szamóca számára kedvező tél és kora tavasz annyira előnybe hozta a növényeket fejlettségben, hogy a kései hideghatás nem okozott számottevő hátrányt. A bő hozamok következtében idén olcsóbb a szamóca a múlt évihez képest. Az első osztályú szabadföldi gyümölcsöt jelenleg 2000 forintért mérem, tavaly ilyenkor 2500 forintba került – mondta el értesüléseit a kereskedő.

Réger Béláné nagykőrösi kertész tapasztalatból azt mondja, ha az elkövetkező hetekben esetleg beköszönt a kánikula, akkor hirtelen sok lesz a termés és mindenki azonnal szabadulni akar tőle. Akkor pedig akár olcsónak is nevezhetjük majd a vásárt. Minden esetre a szamócának idén sem lesz sok vetélytársa. Többé-kevésbé megfagytak a barackfélék, a bőven mutatkozó meggy, cseresznye pótolja a kevés más gyümölcsöt – vélekedett Réger Béláné.

Homokhátságon főleg a lajosmizsei, nagykőrösi, nyársapáti kecskeméti kertészek viszik piacra a térségben termesztett szamóca zömét. Az időjárás viszontagságait elhárítandó, mind többen alkalmazzák a szamóca alá a talajtakarásos technológiát, a csepegtető öntözést. A mindehhez szükséges eszközök jócskán megnövelik a termesztési költségeket. Szükséges modernizálni, mert a régi termesztési megoldásokkal ma már veszteséggel jár a munka. Mindezen belül a fajtaválasztással is befolyásolják gazdasági eredményeiket. Jelenleg körülbelül mintegy 50 százalékos arányban a Clery a homokhátsági szamócások kedvenc fajtája. A fajtaválasztás elsősorban a hozamok, a szemek minőségével, a növényvédelemmel függ össze. Valahány termesztő a piacon legkedveltebb, a lehető legkevesebb növényvédelmet igénylő szamóca fajtákat igyekszik földjére telepíteni. Az utóbbi tulajdonságok különösen felértékelik a hazai termesztésű gyümölcsöt a külföldről származókkal szemben, amelyek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerint az élelmiszer-biztonsági garanciákat nem mindig elégítik ki az EU-ban követelt szinten. Ilyenformán a hazai szamóca a sokat emlegetett ízletessége mellett egészségügyi vonatkozásban is értékesebb. A vegyszeres növényvédelem ugyan a hazai termesztésben sem nélkülözhető, az emberi egészségre legkevésbé veszélyes szerekkel.

Réger Béláné is megerősítette: a szamócatermesztésben is fő cél az, hogy lehetőség szerint kiszorítsák az egyébként is drága vegyszereket. –A szamócában főleg a szürkepenész vagy a levélbetegségek okozhatnak súlyos károkat. Idén szerencsére az időjárás nem kedvezett a kórokozóknak. Csapadékosabb időjárás esetén nagyobb a veszély, azonban a szamócatermesztők is minden eshetőségre keresik, alkalmazzák a növényvédő technológiai megoldásokat. Például ritka ültetéssel, óvatos nitrogén trágyázással, a lombot nem érő öntözéssel, a talajjal nem érintkező szamócaszemek többnyire épek maradnak. Szükség esetére találunk a biotermesztésben engedélyezett anyagokat is – magyarázta a szakember.