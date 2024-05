A méltatás során elhangzott: Érczy Ramón Attila, Solymos Ede néprajzkutató unokája. Ő új jelölt a csapatban, igazi csapatjátékos, hatalmas teherbírása van és nagyon kiváló tehetsége van abban, hogy az emberekkel szót értsen.

Érczy Ramón Attila képviselőjelölt

Fotó: Márton Anna

A bajai születésű fiatal a Türr István Közgazdasági Szakközépiskolában számvitel szakon végezett, majd érettségi után vendéglátós szakmát szerezett és 15 évig a bajai vendéglátásban dolgozott. Kiscsávolyban, a Hársfa utcában nevelkedett, ide járt általános iskolába, itt nőtt fel, a szülői ház a mai napig ott található. Ma is szoros családi és baráti kapcsolatok fűzik ehhez a városrészhez. Tíz éve újra a hétköznapjai részévé vált a választókörzet, a Bajai EGYMI-ben műszaki vezetőként dolgozik. Férjként és családapaként éli a mindennapjait.

A bemutatkozás során Érczy Ramón Attila kiemelte: „Azért döntöttem úgy, hogy szerepet kívánok vállalni képviselőként a város életében, mert azt éreztem, hogy az utóbbi időkben nem jó irányba mennek a dolgok.”

– Bajának vissza kell adni azt a fényét, hogy az értékeiről, az egyediségéről legyen híres és ne a botrányairól! A felmenőim között többen is voltak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy erről a városról nemcsak hogy országosan, hanem nemzetközileg is elismerően beszéltek. Az ő irántuk érzett tiszteletem is azt parancsolja, hogy jómagam is vegyem ki a részem abban a munkában, ami ezt a folyamatot visszatereli a mederbe – mondta.

– Az elmúlt időszakban sokat jártam a környéket. Beszélgettem az itt élőkkel, és az a tapasztalatom, hogy ebben a körzetben is változásra van szükség. A lakosság több és folyamatos odafigyelést és gondoskodást igényel. Az emberek megérdemlik azt a tiszteletet, hogy ne csak a választások közeledtével foglalkozzanak a kéréseikkel – tette hozzá.

– Megválasztásom esetén aktívan dolgozom majd a városrész fejlődéséért. Különös figyelmet igényel a járdák és az utak állapota. Fontosnak tartom a biztonságos közlekedés feltételeinek a megteremtését. Lehetőségeimhez mérten megpróbálok majd a fejlesztések során nem konkrétan egyes utcákra koncentrálni, hanem az egyes környékek érdekeit összességében figyelembe venni, hiszen jelenleg is problémának tartom, hogy sok helyen bár több párhuzamos utca biztosítaná a forgalom egészséges eloszlását, mégis egy-egy nem régen felújított, jobb állapotú utca viszi el az autós közlekedés legnagyobb részét, az ott lakók legnagyobb bosszúságára. Együtt kell ügyelnünk a közterületek tisztaságára, gondozottságára. Törekedni fogok arra is, hogy megfelelő együttműködést alakítsak ki a körzetben működő intézményekkel, vállalkozásokkal, egyesületekkel és egyéb közösségekkel – emelte ki Érczy Ramón Attila.

– Valóban komolyan gondolom, hogy a teljes körzetben élő lakosság képviselője kívánok lenni. A jelenlétem, a kommunikációm nem közvetíthet olyan üzenetet, ami azt érezteti, hogy lenézem vagy megvetem azokat az embereket, akik nem kedvelik a politikai nézeteimet! Megválasztásom esetén nekem mindenki kérését, problémáját egyformán kell kezelnem, függetlenül attól, hogy ki kire húzta be az x-et a szavazófülke magányában. A körzetben élők mindig számíthatnak rám, legyen szó problémáról, észrevételről vagy ötletről. Építsük közösen Baja jövőjét! Hajrá, Katonaváros! Hajrá, Kiscsávoly! – zárta gondolatait a jelölt.