A rendezvény csatlakozik a 10 éves közlekedési kultúra napja rendezvénysorozathoz. Ehhez kapcsolódóan az Úttörténeti Múzeum is rendhagyó programmal készül – tájékoztatta hírportálunkat Turán István a múzeum igazgatója.

A kerékpáros akadálypálya pénteken várja a gyerekeket, mondta Turán István a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum igazgatója

Fotó: Barta Zsolt

Ünnepélyesen felavatják az új kerékpáros akadálypályát, melyet bárki kipróbálhat, nemcsak pénteken, hanem nyílt nap keretében szombaton is egész nap bárki, tájékoztatta a lapunkat Turán István a múzeum vezetője. KRESZ-park, KRESZ-teszt várják a gyerekeket. S,hogy testközelből is érezzék a látogatók a közlekedés érzését, a kismotor szimulátor is kipróbálható majd. De azt is megtapasztalhatják, hogy milyen érzés, ha például egy kisebb ütközésnek is a részesei lesznek. Az biztonsági öv szimulátor ugyanis ezt érzékelteti majd.

A rendőrségtől is érkeznek vendégek. Pontosabban a helyi kapitányság munkatársai mutatkoznak be a járműveikkel. Mentős bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők. Illetve bárki megtapasztalhatja milyen is az úgy nevezett részeg szemüveg. Hogy mi is ez az eszköz? Ezen a szemüvegek a bódult, illuminált állapotot szimulálják, beleértve az óvatosságot, a növekvő reakcióidőket, zavartságot, virtuális torzulásokat, a mélység és távolság megbecsülésének változását, a periférikus látás csökkenését, limitált ítélőképességet és döntési képességet, korlátozott mozgáskoordinációt. Így alkohol fogyasztása nélkül is megtapasztalhatja bárki azt az érzést, amely hatása alatt tilos közlekedni.

Kitelepül a Magyar Vöröskereszt helyi stábja is, akik jó tanácsokkal látják el a diákokat.

Azaz, ha baleset érné az embert, akkor mik a legfontosabb teendők, amelyeket azonnal meg kell tenni, ha sebesülés érné például egy autó utasait. Szombaton a Városalapítók Ünnepe napján a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban térítésmentes a belépő.