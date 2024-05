A parkolóval a városközpont forgalomterhelését csökkentené a városvezetés, emellett az autó helyett a tömegközlekedés használatával a környezetszennyezés is némileg csökkenhet. A parkoló elkészült, amit jövő hét csütörtöktől elkezdhetnek használni az autósok – mondta el Sipos László, a terület önkormányzati képviselője a témában tartott keddi sajtótájékoztatón.

A képen balról: dr. Németh Zsolt, Hári Ernő és Sipos László

Fotó: Horváth Péter

Sipos László kiemelte: hosszú ideje dolgozott azon a képviselő-testület, hogy P+R parkoló létesüljön a város olyan pontján, ahonnan nagy autóforgalom áramlik be Kecskemétre. A homokbányai terület ilyen stratégiai pontnak minősül, hiszen az 52-es számú főútról, Kadafalváról, illetve az agglomerációból, Helvéciáról és Ballószögről érkező forgalmat is képes megszűrni. Ehhez mintegy 100–120 parkolóhely áll rendelkezésre területen. Ez azt jelenti, hogy maximális kihasználtság esetén ennyivel csökken a városba irányuló forgalom. A képviselő hangsúlyozta, hogy ilyen parkolókra a város más pontjain is szükség lenne, így a tapasztalatokat leszűrve gondolkodhatnak a további fejlesztésben. Megjegyezte: mindenkinek érdemes elgondolkodnia a használatán, hiszen a tömegközlekedés a csúcson van Kecskeméten, és egy biztonságos, kamerával megfigyelt területen hagyhatják autójukat a sofőrök. Felhívta a figyelmet, hogy egy személy válik jogosulttá a kecskeméti tömegközlekedés ingyenes használatára, miután beírta a rendszámot a parkolóautomatába, ami azután a kiadott jegyen szerepel. Sipos László előremutatónak nevezte a kezdeményezést, ami hozzájárul a forgalom hosszútávú kezeléséhez.

Dr. Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet vezetője elmondta, hogy a városrendészet végzi az üzemeltetést. Az ideális elhelyezkedésű parkoló biztonságát térfigyelő kamerák őrzik, illetve a városrendészek is rendszeresen ellenőrzik majd a területet.

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO) igazgatója elmondta: a jegy aznap éjfélig a KEKO teljes hálózatán használható lesz. Ennek részét képezik a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett, helyi díjszabásba bevont regionális autóbuszjáratok, illetve a MÁV-val kötött megállapodás értelmében a város helyi vasúthálózatán közlekedő személyvonatokra is érvényes a jegy. Az igazgató hangsúlyozta: a P+R parkoló mind a helyiek, mind a külterületről érkezőkről szól, és alternatív lehetőséget kínál a belterületi úthálózat kapacitásfeszültségének csökkentésére.