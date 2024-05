Az elmúlt hétvégén a városnapi rendezvények keretében tartották meg az idei határjárást és avatták fel sorrendben a 15. határoszlopot a Kiskunmajsa és Harkakötöny találkozásánál található, Vadleány ugrása elnevezésű pontnál, ahol a régi láposi legendák egyik mitikus alakját idézték fel.

Újabb határoszlopot avattak a halasi huszárok

Fotó: Pozsgai Ákos

A vadleány egy természetfeletti lény a közép-európai, azon belül is a magyar folklórban. Egy olyan erdei lény, aki elcsábítja az utazókat, és ellopja az erejüket. – A vadleányt ismerték a láposi magyarok is: meztelenül jár, az arca szép, a testét azonban földig érő szőr fedi. Földig ér a haja is, amely a homlokán egy kicsit szétfésült, ujjai hosszúak, körmei a sarlóhoz hasonlítanak. Lábnyoma keskenyebb és hosszabb, mint az emberé, lábának a körmei is nyomot hagynak a földön, a talp szőre is észrevehető a porban, sárban, a hangja visító. Ha felbosszantják, olyan szelet csinál, hogy fákat tör ki, széthányja a pásztor kalibáját – szól a leírás a különös lényről.

A vadleány alakja és legendája adta a most felállított határoszlop jelképét, amelyet Katona Szonja alkotóművész tervezett meg és készített el, akinek a németországi Kronachban felállított, a testvérvárosok közötti barátságot jelképező oszlop megalkotását is köszönhető.

A megemlékezésen a Kiskunhalasi Lovasbandérium és a Majsai Kiskun Huszárbandérium tagjai együtt tisztelegtek a halasi járás múltja és hagyományai előtt, Waclawczyk Dariusz, a halasi bandérium parancsnoka és Szakál Aurél történész, néprajzkutató elevenítették fel a régmúlt történéseit.

A megemlékezésen Bandériumért Érem elismeréssel köszönték meg a Majsai Kiskun Huszár Bandériumot képviselő Czinkóczi János együttműködését, valamint a határoszlop alkotója, Katona Szonja munkáját.