– A célunk az, hogy minél többen megismerjék nyugdíjasklubunkat és a Hunyadivárosi Közösségi Házat, mely már több mint egy éve helyet biztosít az összejöveteleinknek – mondta Kuli Józsefné, a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub vezetője. Hozzátette, hogy a rendezvénnyel be akarják mutatni tevékenységüket, és buzdítják nyugdíjastársaikat a hozzájuk való csatlakozáshoz.

Május 7-én nyílt napot tartott a kecskeméti Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub a Hunyadivárosi Közösségi Házban

Fotó: Lizik-Varga Katalin

– Szeretnénk egy kicsit frissülni, ezért a fiatalabb nyugdíjasokat is várjuk szeretettel a közösségünkbe – hangsúlyozta a vezető.

A nyílt nap során színes programokkal kedveskedtek az érdeklődőknek. Az egészségmegőrzés jegyében nyugdíjastorna-bemutatóval kezdték a napot, mely után kézműveskedés következett. Versmondó vetélkedőt is tartottak, amelyen felelevenítették a magyar irodalom legszebb költeményeit.

A nagymamákat a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola tanulói egy anyák napi műsorral is meglepték. Balázs Kovács Éva, az iskola vezetője elmondta, hogy az elsősök előadásukkal meg szeretnék köszönni az anyukák és a nagymamák gondoskodását. – Az édesanya mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el – hangsúlyozta. A nagymamák viszonzásul pedig süteménnyel kínálták a fiatalokat.

A rendezvényen Pászti András hunyadivárosi képviselő is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte az édesanyák és a nagymamák felbecsülhetetlenül értékes szerepét és köszönetet mondott nekik. Mondandójában egy személyes történetet is elmesélt, melyben lánya születésének a körülményeibe is beavatta a jelenlévőket. Mindezzel hangsúlyozni szerette volna az anyák kitartását, erejét és kedvességét.