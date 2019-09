Benedek Elekre emlékeznek Székelyföld-szerte

Az eseménysor központi rendezvényének a kisbaconi Emlékház ad otthont.

Székelyföldön a könyvtáraktól kocsmákig mindenhol Benedek Elekre emlékeznek. Idén van a kiváló erdővidéki író és mesemondó születésének 160., halálának 90. évfordulója – írja a Székelyföld.

Háromszéken több helyszínen: Sepsiszentgyörgyön, Baróton és Torján is tartanak Benedek Elek emlékünnepséget, az eseménysor központi rendezvényének a kisbaconi Benedek Elek Emlékház ad otthont. A Benedek Elek Emlékévhez kapcsolódva szervezi péntektől egy hétig a 4. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivált a Tipe Tupa Egyesület, amelynek mesemondói Kovászna, Hargita, Maros és Brassó megyében is mesélnek tereken, könyvtárakban, múzeumokban, tanintézményekben, templomokban, vendéglőkben, kávézókban és kocsmákban is.

A háromszéki önkormányzat szervezésében szombaton, 18 órától Torján Benedek Elek emléktáblát avatnak a református parókián, hiszen a nagy mesemondó többször is nyaralt Torján nagybátyjánál, Benedek Ignácnál.

Vasárnap, 12 órától Baróton, a Rózsa utcai parkban avatják fel Benedek Elek egész alakos szobrát. Ugyancsak vasárnap 11 órától, Kisbaconban a Benedek Elek Emlékház fennállásának 50. évfordulója alkalmával egész napos rendezvénysorozattal várják az érdeklődőket.

Hétfőn 17 órától pedig Sepsiszentgyörgyön a Keresztes-házban nyitják meg a Székely Tündérország örökös követe című kiállítást, amelynek részeként bemutatják a Bardócz Orsolya és Nagy Nándor által összeállított Benedek Elek emlékalbumot. A nagy mesemondó emlékére hétfőn 20 órától Benedek Elek emlékezetére fényfestésre kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár homlokzatán.

