Zsigó Róbert országgyűlési képviselő új megbízatást kapott

Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője 2020 október elsejétől új megbízatást kapott. Már nem az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, hanem a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkáraként dolgozik. Hírportálunk az eddigi államtitkári munkájáról és az előtte álló feladatokról kérdezte.

– Több mint hat esztendő zárult le az agrártárcánál államtitkár úr. Milyennek látja ennek a több mint fél évtizednek a mérlegét?

– Polgármesterként kerültem az állami közigazgatásba, nagyon sok tapasztalatot szereztem városvezetőként és államtitkárként is. Majdnem hat és fél évet dolgoztam a Földművelésügyi Minisztériumban és az Agrárminisztériumban. A legfontosabb célunk az volt, hogy a családok asztalára egészséges, biztonságos, kiváló minőségű, lehetőleg magyar élelmiszerek kerüljenek. Ez nagyon bonyolult terület, nem véletlen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a jelmondata: A termőföldtől az asztalig tartó folyamat.

– Milyen lépéseket tettek, részletezné röviden olvasóink részére?

– Nos, akkor kezdem a legelején: 2012. március 15-én jött létre a NÉBIH. Az első ciklus arról szólt nagyrészt, hogy egyrészt minél több ember be tudja azonosítani, az élelmiszer-biztonságért melyik szervezet felelős, tudja kihez kell fordulnia, ha problémája van, a másik pedig, mivel a hivatalnak két szerepe van, az egyik az, hogy akik zavarosban halásznak, tisztességtelenül vállalkoznak, legyen az akár vetőmag-forgalmazó, állattenyésztő, élelmiszer-feldolgozó, azokat megbüntessük. Ezek voltak azok a videók, amik néha megrémisztették az embereket, látva, hogy milyen állapotok voltak egy-egy üzemben, boltban, amit bezártunk. De, emellett nagyon nagy hangsúlyt próbáltunk fektetni arra,hogy a tisztességes vállalkozásokat megvédjük. Ennek a ciklusnak a másik feladata, amelynek még nem értünk a végére, mindent megtegyünk, hogy a boltok polcain emeljük a magyar áruk arányát, a cél, többségben legyenek a magyar áruk.

– A kormányzati feladatok között kiemelt szerepe van a családok támogatásának. Milyen feladatokat kell ellátnia az új minisztériumnak, és önnek parlamenti államtitkárként?

– Ne felejtsük el, hogy 2010 előtt olyan időszak volt Magyarországon, amikor a családok életét, a gyermekvállalást, a gyermeknevelést az akkori, korábbi baloldali kormányok nem támogatták. Még 2010 előtt megszüntették a még korábban elindított otthonteremtési programot, megszüntették a családi adókedvezményt, megrövidítették a gyes időtartamát, elvették a tizenharmadik havi nyugdíjat, csak hogy emblematikus intézkedésekre emlékeztessek. Amikor bármilyen probléma volt, mindig megszorításokkal éltek és a megszorítások mindig a családokat érték. Nagyon nehéz helyzetben voltak a családok 2010 előtt. Ezt követően mi azt gondoltuk, hogy mindenképpen szükség van egy családbarát fordulatra és szükség van arra, hogy a vágyott gyerekek Magyarországon megszülethessenek. A legfontosabb célunk, hogy segítsük azokat, akik gyereket szeretnének vállalni, azt szeretnénk, ha fiatalkortól a családos koron és az időskoron át méltósággal tudjanak élni Magyarországon az emberek.

– Önök milyen intézkedéseket tettek ennek érdekében az elmúlt években és mi az, amit még terveznek a közeljövőben?

– Nagyon sok intézkedést tettünk ennek érdekében. Visszaállítottuk a gyermekek után járó adókedvezményt, amely nagy segítség a családoknak, elindítottuk a Családi Otthonteremtési Kedvezményt. Babaváró támogatást indítottunk, nagy bölcsődefejlesztési program folyt és folyik Magyarországon. Ne felejtsük el, hogy elindítottunk egy nagy családvédelmi akciótervet, a családok autóvásárlási adókedvezménye is benne van, a négy gyereket nevelő anyukák személyijövedelemadó-mentessége is. Az intézkedések egyetlen célja, hogy azok, akik Magyarországon gyereket vállalnak, nevelnek, megfelelő támogatásban részesüljenek. Idáig eljutottunk, és október elsejével Miniszterelnök úr felkérte Novák Katalint arra, hogy legyen a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Miniszter asszony másnap felkért engem arra, hogy legyek a parlamenti államtitkára. El is kezdtük a munkát. Hamarosan elindítjuk Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját. Ennek néhány elemét már be is jelentette miniszter asszony: 2021 január elsejétől az új építésű otthonok áfája 5 százalék lesz, és azok akik CSOK-kal veszik igénybe, azok az 5 százalék áfát is vissza tudják igényelni. Ez egy nagy segítség lesz a családoknak. E mellett egy otthonfelújítási program is indul, amely nagyon szélesre tárja a kapukat: azok a családok, akik legalább egy gyermeket nevelnek, a felújítási összeg feléig, maximum 3 millió forintig igénybe tudja venni a családi otthon felújítási kedvezményt. Azt szeretnénk elérni, hogy minden gyermek, minden család feje felett biztos tető legyen. Ha egy mondatban kell összefoglalni, hogy a most megalakult minisztériumnak mi a legfőbb feladata: akkor csak annyit mondanék, hogy mi a családokért dolgozunk.

– Hogyan egyeztethető össze a képviselői munka a jelenlegi feladattal?

– Amikor megérkezett a felkérés, többen kérdezték, a piacon is nekem szegezték a kérdést, hogy most itt hagyom-e a választókerületi munkát? Mindenkinek azt válaszoltam, hogy továbbra is azt a munkát fogom folytatni, amit eddig. Hatodik ciklusban lehetek ennek a térségnek a megválasztott országgyűlési képviselője, ez egy óriási megtiszteltetés és felelősség is. Az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tudtunk előrelépni. Nagyon sok fejlesztési átadáson tudok részt venni, ami a közös munkának köszönhetően valósulhatott meg, 2019-ben indult a Magyar Falu Program, a választókerület vidéki településeire akkor 600 millió forintnál több fejlesztési forrás érkezett. Az idén ez a program folytatódott. Az elmúlt évtizedek legnagyobb iskolafejlesztési programja is zajlik, továbbra is számíthatnak rám a települések, együtt fogunk dolgozni, hogy a települések és a térség fejlődjön.