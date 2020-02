Újabb ember halt bele Kalocsán a dizájner drogok fogyasztásába

A város cigány nemzetiségi önkormányzata erőteljesebben kíván fellépni a drogkereskedelem és a kábítószer-­fogyasztás ellen.

Komolyan fel akar lépni a drogkereskedelem és -fogyasztás ellen Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, amelynek teljes tagsága gyászol, tudatták a közösségi oldalukon megjelent közleményben. A szervezet helyenként indulatos posztja arról árulkodik, hogy a múlt hétvégén újabb kalocsai férfi életét követelte a közösségükben elterjedtnek számító kábítószer. Lévén ez messze nem az első eset, a korábbiaknál is nagyobb erőfeszítéseket kívánnak tenni a megelőzés érdekében, sőt, minden eszközzel támogatják az ügyben indult nyomozást, szögezték le.

– Önkormányzatunkat megdöbbentette az eset. Mélyen elítéljük a droggal való kereskedést és annak fogyasztását is! Felvesszük a kapcsolatot a helyi kábítószerügyi egyeztető fórummal, mert fontosnak tartjuk, hogy a szülők fel tudják hívni a gyerekek figyelmét a káros hatásokra – reagált a tragikus eseményre Sztojka István, a nemzetiségi önkormányzat elnöke. – Korábban többször tartottunk már a rendőrséggel közösen drogprevenciós napokat, amelyeken sajnos nem voltak annyian, mint amennyire mi számítottunk, így nem is voltak sikeresek. Most újra tárgyaltunk a hatóságokkal arról, hogy szervezzünk hasonló alkalmakat – mondta.

Sztojka aláhúzta: nemcsak a haláleset sokkolta a közösségüket, hanem az is, hogy a romák által sűrűn lakott városrészekben nyilván nem sikerült felszámolni a drogkereskedelmet (néhány éve már lefüleltek egy kábítószer-kotyvasztásból élő családot). Ez szerinte „nemcsak a cigánysággal kapcsolatos probléma”, hiszen a hírek szerint „a nem cigány fogyasztók” is ugyanúgy megjelennek az utcákon, és a kialakuló szenvedélybetegség, valamint az abból eredő egészségkárosodás „sokak életét teszi pokollá”. Elárulta: részt vett az elhunyt emlékére tartott virrasztáson, ahol a gyászoló családtagok megerősítették: a férfi drogokat használt, és ez is okozta a halálát.

A nemzetiségi önkormányzat vezetője úgy tudja, hogy az áldozat 42 éves volt, és nem ő az első az érintett családban, aki a kábítószer miatt távozott az élők sorából. A férfi öccse szintén komoly egészségkárosodásokat szenvedett a dizájner drogoktól, és 36 évesen hunyt el tavaly tavasszal. A cigány nemzetiségi önkormányzat Facebook-oldalán, Egri András bűnmegelőzésért felelős képviselő neve alatt megjelent közlemény leszögezi: a szervezet nem tűri tovább, hogy „egészséges fiatalok váljanak élőhalottá”, és a legutóbb történt tragédia mellett sem hajlandóak szó nélkül elmenni. A rendőrséggel együttműködésben mindent meg fognak tenni azért, hogy „minél hamarabb feltárásra kerüljön az eset”, írják.