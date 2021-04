Továbbra is tombol a járvány Bács-Kiskunban

Pénteken is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Mint arról beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 689 102 fő, közülük 1 126 139 fő már a második oltását is megkapta. 7325 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 815 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 420 275 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 262 574 főre emelkedett. 11 363 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 364-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Pénteken is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 458 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta összesen 33719 fertőzöttet regisztráltak a megyében. Igazolt Covid-19 fertőzöttek száma megyénként: