Tortájával első helyen végzett Puskás Hajnalka

A Magyarország Cukormentes Tortája program részeként az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben házi­versenyt is hirdet, melyre hobbicukrászok nevezhetnek. Az első díjat Puskás Hajnalka nyerte.

Ahhoz, hogy valaki jó tortát készítsen, nem kell cukor, ezt legutóbb a kecskeméti Puskás Hajnalka bizonyította. A nyertes kreáció nem tartalmaz fehér lisztet és hozzáadott cukrot, kedvező szénhidrát- és kalóriaértékének köszönhetően a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető. A versenyre idén harminc hobbicukrász jelentkezett, a zsűri a döntőben a legjobb tíz torta közül választotta ki a legjobb édességet. Puskás Hajnalka nem cukrászként dolgozik, de szeret tortákat készíteni, mondhatjuk azt, hogy ez a hobbija, szenvedélye.

– Amikor kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, akkor étrendet kellett váltanom. Ezzel elindult egy kísérletezési folyamat azért, hogy tudjak enni egy jót, és a fehér cukrot is ekkor hagytam el. Az országos tortaversenyre négy évvel ezelőtt láttam meg a felhívást. Ide bárki jelentkezhet, aki nem cukrász, vagy nem cukrászdában dolgozik. Mindenki saját recepttel indul a versenyen, otthon kipróbálhatja, fejlesztheti azt a tortát, amivel nevez. Megvan, hogy milyen alapanyagokat lehet, illetve nem lehet a sütés során felhasználni. Ilyen például a fehér liszt és a hozzáadott cukor. Én almás-diós tortát készítettem erre a versenyre, amely a következő rétegekből áll: diós tészta, almazselé, narancsos mascarponés-tejszínes krém, cukormentes tejcsokoládé és dió díszíti. Törekedni kell arra is, hogy minél alacsonyabb legyen a kalóriaértéke. Ez a torta szeletenként 10 gramm szénhidrátot és 217,7 kilokalóriát tartalmazott – mondta el Hajnalka.

Dietetikusok, cukrászmesterek is voltak a zsűriben, a legjobbak közül. A döntőbe azt a tíz versenyzőt hívták, akiknek jók voltak az értékei, és cukrászati szempontból is megfelelő volt a tortájuk.

– Eddig négy alkalommal neveztem a versenyre, mind a négy alkalommal a döntőbe jutottam. Ott nagyon sokat lehet tanulni – a zsűri tagjaitól és a többi versenyzőtől is, mindig valami plusztudást ad. Mindig kaptam egy kis muníciót, amit be tudtam építeni az otthoni torta- vagy süteménykészítésbe. Kedvelem ezt a versenyt, közel áll hozzám a szellemisége és tisztelem a szakmaiságát. Alapvetően a családnak szoktam tortát, süteményeket készíteni, de ha a barátaim jönnek, ők is szívesen fogyasztják ezeket – árulta el Puskás Hajnalka.