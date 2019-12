Szenteste már új házukban ünnepelhetnek Sanyikáék

Többször írtunk már a 11 éves Horváth Sanyikáról, aki egy roskatag tanyán élt családjával Jakabszálláson. A szegénységben élő kisfiú helyzete ellenére mindig azt kereste hol tud segíteni a környezetében élőknek és kevés megkeresett pénzecskéjéből barátainak, ismerőseinek vásárolt ajándékot. A család barátja és az iskola könyvtárosa, Tóth Renáta egy közösségi oldalon tett bejegyzésében írt a kisfiúról, majd a poszt önálló életre kelt és Renáta nagyot álmodott: szerette volna, ha az életveszélyessé vált tanyaépületből új otthonba költözhet a család és gyűjtést szervezett. A tündérmese megvalósult: kilenc hónapi szervezés és küzdelem után összegyűlt a pénz egy új otthonra, ahová Sanyikáék szenteste napján költöznek be.

– Nem csak egy házba, hanem a megvalósult karácsonyi álomba lépünk be, vagy inkább egy tündérmesébe, ahogy Reni néni szokta mondani – mondta a 11 éves jakabszállási Horváth Sanyika, miközben beléptünk vadonatúj, Jakabszállás szélén található házukba.

Sanyika örömmel vezetett körbe bennünket a házban. Belépve szépséges, letisztult belső tér és az a bizonyos jellegzetes új illat fogad. A 76 négyzetméter alapterületű ház tereiben kellemesek és ízlésesen visszafogott pasztell színvilág uralkodik. A két szobának és a nappalinak köszönhetően mindenkinek önálló élettér jut, a konyha modern, teljesen gépesített. – Először még a melléképületben található nyári konyhában fog főzni anyukám, mert annyira modern a tűzhely, hogy meg kell tanulnia használni – mondta nevetve Sanyika. Amikor pontosan egy hónappal ezelőtt a családnál jártunk, akkor még az omladozó tanyájukon, és még csak vágyként élt bennük egy új ház képe, Sanyika azt mondta, hogy a fürdőszobát várja a leginkább, mert addig csak egy lavórban tisztálkodhattak. A család most nagyon boldog, hogy egy sarokkádas, gyönyörű fürdőszoba fokozza a ház kényelmét. Sanyika büszkén mutatta meg a szobáját, ami még arra vár, hogy megtöltse játékaival és persze az elengedhetetlen számítógéppel.

A lakberendezéssel sem lesz gondja a családnak, mert bútorozottan vásárolták meg a házat és a háztartáshoz szükséges összes eszközt felajánlásból kapták, a hűtőszekrénytől a porszívón át a szendvicssütőig mindenük megvan már.

Az édesapa, Sanyi bácsi nehezen fogja fel a mesebeli fordulatot. – Még két világ, két álom között vagyunk: a jelen megvalósult álmát még nem fogtuk fel egészen, míg a düledező, életveszélyes tanya emléke már tényleg csak olyan, mint egy régi rossz álom – mondta Sanyi bácsi.

– Nagyon jó érzés magunkénak tudni a házat, az pedig varázslatos, hogy szenteste napján költözünk be, délután már a nappaliban áll a fa, amit közösen díszítünk fel, hogy az első itthon töltött esténk egyben a karácsony ünnepe is legyen – tette hozzá Sanyika.

Ugyan idén a legszebb ajándék nem a karácsonyfa alá, hanem fölé került, de a fenyő alatt is jó néhány doboz vár még kibontásra ma este, mert sokan küldtek karácsonyi felajánlást a családnak.

Tóth Renáta, aki az gyűjtés lelke volt, elmondta, hogy ez a történet a csodák valóságát bizonyítja. – Megbizonyosodtunk arról, hogy vannak csodák és biztos vagyok benne, hogy a Jóisten akarata volt, hogy ez karácsonyra valósult meg. Ennél szebben nem alakulhatott volna ez a tündérmese – mondta.

Pedig nem volt egyértelmű a siker. Az áprilisban elindított gyűjtés májusig lecsengett és csak novemberben kapott új lendületet, amikor egy Zala megyei hölgy Facebook-csoportot hozott létre, ahol licitre lehetett bocsátani a felajánlásokat Sanyikáék javára.

Ezt követte a jótékonysági süteményvásár, mely iránt hatalmas érdeklődést mutattak nem csak a jakabszállásiak, de a környező településekről is hatalmas mennyiségben hozták a házi süteményeket a felajánlók. Ezt követte a jótékonysági bál december elején az általános iskolában, amire több mint 250 fő vásárolt belépőt, ahol több mint egymillió forint jött össze, a Bócsatoron további félmillió. Az összefogás nemzetközivé terebélyesedett, Németországból, Ausztriából, Ausztráliából és Nagy-Britanniából is támogatták a családot. Ezután bekerült Sanyika története egy országos rádióadó legnépszerűbb reggeli műsorába, ahol szintén gyűjtést szerveztek, s akkor két nap alatt több mint 10 millió forint érkezett a felajánlásokból.

– Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített bennünket a világból. Áldja meg az isten őket és remélem, hogy mindannyiuknak annyira szép karácsonya lesz, mint nekünk az otthonunkban – fejezte ki háláját Sanyi bácsi mindenkinek, aki őket segítette.

– Nagyon köszönök mindenkinek minden jót, amit értünk tett és köszönöm Reni néninek is – mondta Sanyika.

A jólelkű adakozóknak hála Sanyika a nélkülözésből egy szebb és reménytelibb életbe csöppent, de megmaradt annak, ami volt: önzetlennek és adakozónak. – Aranyos, ügyes, dolgos és most is segít. Mindig azt mondja nekem, hogy apa, ne hasítsd a fát, megcsinálom én, ne dolgozz, mert elvégzem a munkát helyetted – mondta a 74 éves szívbeteg Sanyi bácsi és hozzátette, hogy Sanyika már azon töri a fejét, hogy új szomszédait is felkeresi azért, hogy segítsen nekik, ha szükségük van rá. Sanyika mintegy édesapja szavait bizonyítva tűnt el a konyhában és hamarosan egy-egy tábla csokoládéval tért vissza: – Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek – mondta csillogó szemmel.

