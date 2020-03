Soltész Miklós államtitkár a kecskeméti Szent Imre iskolában járt

Soltész Miklós államtitkár járt pénteken a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, hogy a gyerekek figyelmébe ajánlja a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, melynek 82 év után ismét Magyarország ad otthont.

Szeptember 13-20. között rendezik meg Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, mely a katolikus egyház egyik legnagyobb eseménye a pápaválasztás után. Korábban, 1938-ban volt Magyarország a rangos ünnep házigazdája. Szeptemberben a világ számos országából várják a híveket a fővárosba. Ehhez kapcsolódóan Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár – a püspöki kar kérésére – minden hónap első péntekén ellátogat egy-egy egyházi iskolába, hogy a fiatal generáció számára szóljon a kongresszus céljáról, fontosságáról.

Pénteken Kecskeméten, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolát kereste fel, mely a második állomás a nyolcból. A vendéget Papp Zsolt iskolaigazgató fogadta. A találkozón részt vett még dr. Salacz László országgyűlési képviselő, az önkormányzat részéről Engert Jakabné alpolgármester és Lévai Jánosné tanácsnok, az egyházügyi bizottság vezetője.

Soltész Miklós először részt vett a diákokkal közösen egy misén az iskola kápolnájában, majd néhány osztályt látogatott meg tanórán. A közös imádságot Tóth Tibor káplán celebrálta. A mise után Papp Zsolt igazgató a mindennapok kapcsán elmondta: az élet sokszor állítja őket felnőtteket és gyerekeket is kihívás elé, de a Jóisten mindig erőt ad nekik, utat mutat számukra.

Ha mégsem sikerül valami, felállnak és továbbra is törekednek a jóra. Soltész Miklós államtitkár megköszönte a gyerekeknek a közös imádságot, hozzátette, ez felér egy tanórával, hiszen az életre készít fel. Ezt követen egy történetet osztott meg a diákokkal, mely az élet játékáról szólt.

– Azt a krisztusi szeretetet kell sugározni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, amit itt az oltári szentségben megkapunk. Fel kell fedezni minden napban a szépséget, a jót, még akkor is, ha szomorúság van. A rossz dologban azt kell meglátni, hogyan segíthet abban, hogy változtassunk eddigi életünkön – emelte ki tanulságként. Az államtitkár rövid beszéde végén az Eucharisztikus Kongresszusról is szólt.

– Szeptemberben Magyarországon hatalmas nagy ünnepség lesz. Eucharisztiát, azaz Jézus Krisztust ünnepeljük. A világ minden tájáról érkeznek majd hozzánk, bízunk benne addigra az egészségügyi helyzet konszolidálódik. Sok-sok tízezer, százezer emberre számítunk. Bízom benne, hogy ti is ott lesztek valamelyik napon. Nagyon-nagy élmény lesz. Adjátok át másoknak is a hírt. Bármilyen korosztályt is képviseljetek, ha felmeritek vállalni a kereszténységeteket ebben a korban, majd később felnőttként, higgyétek el, városotokért, az egész nemzetért sokat tesztek – mondta végül.

A közös imádság után a résztvevők több osztályterembe is bementek. A diákok örömmel készítettek magukról közös fotót az államtitkárral. Emellett Soltész Miklós egy irodalmi csapatfeladatba is bekapcsolódott a gyerekekkel. A Szent Imre katolikus iskola felső tagozatos diákjai a tervek szerint szeptemberben részt vesznek az Eucharisztikus Kongresszus egyik napján, bekapcsolódnak az imádságos hét programjaiba.