Sokat segíthet a lakberendező otthonunk stílusának kialakításában

Az új bútorok vásárlásához sokan már nem a család véleményét kérik ki elsősorban, hanem a lakberendezőét. Különösen, ha ülőgarnitúráról van szó, hiszen az a lakás egyik éke, méreténél fogva uralja a teret, így a trendeket követve mindenhez kell passzolnia.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: jövőre mintegy 3500 milliárdot fordít a kormány a családokra

Egy mai modern lakásban, családi házban mindennek helye van, minden illeszkedik stílusban a bútorokhoz, a különböző kiegészítőkhöz. Így aki teheti, nem tömeggyártott ülőgarnitúrát vásárol, hanem egyedi méretben, egyedi paraméterekkel készítteti el. E téren nagy tapasztalattal bír az ágasegyházi Linett Bútor Kft. A családi vállalkozás 25 éve működik, a szakemberek egyedi ülőgarnitúrákat, kanapékat gyártanak belföldre és exportra egyaránt. A mai trendekről, vásárlói igényekről Börönte-Polgár Nóra, a hazai értékesítési tanácsadó mesélt a baon.hu-nak.

– Sokat változtak a vásárlói igények az elmúlt években. A legszembetűnőbb talán az, hogy sokan lakberendezővel érkeznek hozzánk. Az ő véleménye, szakmai iránymutatása mellett állítják össze, hogy valójában milyen ülőgarnitúrát szeretnének.

Az sem ritka, hogy hoznak magukkal tapéta-, parketta-, szőnyeg- és függönymintákat, hogy a lakásban valóban minden passzoljon egymáshoz.

Arra is lehetőséget adunk, hogy hazavigyék a szövetmintákat, ahol saját környezetben, az ottani fényviszonyok mellett találják meg a valóban tökéletest. Így gyakran nem is azt választják, amit elsőre kigondoltak – mondta rögtön az elején Nóra.

A színek terén változó, hogy éppen mi a trend. Látva a szövetmintákat, az szinte azonnal kijelenthető, a mintás huzat a múlté.

– Míg sok-sok évvel ezelőtt a sokszínű mintás szöveteket keresték, ma már szinte senki.

Jelenleg az ezüst és annak különböző árnyalatai a legkeresettebbek,

legyen szó a melegséget árasztó ezüstös-barnás, vagy a hidegebb érzetet keltő ezüst változatokról. Újdonságnak számítanak a türkiz színűek, ebből is az erősebb árnyalatú türkizek, valamint az óarany vagy aranyszínűek. Természetesen a homogén, semleges színű szövetek örök slágernek számítanak, így ezekből szintén nagyon sok fogy. A szövetek azonban nem teljesen egyszínűek, a legtöbb magában mintás, bár vannak e téren extravagáns megoldások is – sorolta tovább a szakember.

A huzat anyaga is többféle lehet. – A bőrbútorokat ma már kevesebben választják, azok inkább a klasszikus berendezésű otthonokat díszítik patinájukkal. Leginkább a plüsshatású vagy a zsákos, durvább szövésűek a keresettek. Ezek kisebb árfekvésűek, de strapabírók, és könnyebben áthúzathatóak néhány év után, ha a család más színvilágban gondolkodik. Ráadásul

a szövetek 90 százaléka vízzel tisztítható, mely a kisgyermekes és kisállatot tartó családoknak nagyon vonzó.

Könnyen takaríthatóak, a kis kedvencek körme nem szakítja ki, és az állatszőr is egyszerűen leszedhető róluk – osztotta meg további tapasztalatait Nóra.

A formavilágát tekintve megoszlik az ízlés. A vásárlók nagyobb része az új modern formákat, a nagyobb méretű, sarkosított, L vagy U alakú ülőgarnitúrákat keresi. Ugyanakkor még sokan ragaszkodnak a klasszikus stílushoz, a díszvarrott, ívesebb formavilághoz.

Míg régen egy ülőgarnitúrától annyit vártak el az emberek, hogy kényelmes legyen, esetleg kihúzható és ágyneműtartóval ellátott, ma már az igények ezen bőven túlmutatnak. Nagyon fontos a jól megválasztott komfort, de többfunkciós lehetőségeket is kérnek beépíteni.

– Mi hosszú távra, igényes kivitelezésű ülőgarnitúrákat gyártunk, ezért csak tartós funkciós elemeket építünk be. A pohártartó mellett sokan kérik tőlünk is a laptoptartót, állítható fejtámlákat és még sorolhatnám. Normál esetben nem látható lábakkal készítjük a bútorokat, de az utóbbi időben egyre többen magasabb lábbal szeretnék. Ennek oka, hogy a robotporszívónak kell alatta a hely. Ez némileg megnehezíti az ágyneműtartó beépítését, de azért megoldható – tette hozzá a szakember, aki a végén elárulta, számukra is nehéz időszakot jelentett a Covid, de végig törekedtek arra, hogy a gyártás folyamatos legyen, és senkit ne kelljen elküldeniük.