Sok pénzt spórolnak meg a felújítással Halason

Jelentős rezsicsökkenést várnak a kiskunhalasi Nyúl Utcai Idősek Otthonában, ahol az elmúlt hónapokban nyolcvanmillió forintból újult meg energetikailag az egyik legnagyobb, kilencven lakót befogadó épületszárny.

Háromrétege­zésű nyílászárókat szereltek be, több mint ötven darab ablakot cseréltek újakra az épületen, a külső homlokzatot pedig tizenhat centiméter vastag hőszigetelő anyaggal vonták be – sorolta a beruházás részleteit Papp Lóránt építőmérnök a kivitelező Anloma Kft. részéről. A szakember elmondta, hogy a külső homlokzatra a szigetelőanyag rögzítése külön kihívást jelentett, mert egy könnyűszerkezetes, úgynevezett felvonulási épületet kellett bevonni vele.

A szakember elmondta, hogy a nyílászárók felett egy kőzetgyapotsáv-szigetelést is beépítettek, valamint a födém eleve meglévő hőszigetelése kapott plusz húsz centiméter vastagságú üveggyapot-szigetelést több mint ezer négyzetméteren. Az épület bejáratánál egy akadálymentesített feljáró épült, és akadálymentes nyílásmérettel rendelkező ajtókat szereltek be a szélfogó előtérbe. Az épületen belül pedig egy akadálymentes mosdót is kialakítottak. Gépészeti szempontból is megújult az épület, teljesen új és korszerű fűtési rendszert alakítottak ki, több mint ötven új radiátort szereltek fel, teljesen új fűtési csövekkel, illetve egy új kondenzációs kazánt is beépítettek.

Jelenleg 110 lakója van az intézménynek, a most felújított épületszárnyban kilencven idős gondozott van elhelyezve – mondta el Juhász György, az intézmény vezetője. Kitért arra is, hogy a felújítás igazi nehézségét, a koronavírus-járvány mellett – ami miatt hónapokra fel kellett függeszteni a munkát – az adta az otthon és a kivitelező részéről, hogy lakva kellett lebonyolítani a beruházást, úgy, hogy közben az intézmény működött folyamatosan. – A napi ellátást és a munkát kellett nagyon jól összehangolni a kivitelezővel, aki maximális tekintettel volt az otthonban folyó mindennapi gondozómunkára – emelte ki Juhász György.

A korábbi fejlesztésekről szólva elmondta, hogy sikerült évekkel ezelőtt felújítani egy másik, húsz férőhelyes épületszárnyat belülről, ahol a gondozottak korszerű körülmények közé kerültek. Az intézmény mosodáját is felújították a közelmúltban, új, energiatakarékosabb berendezéseket vásároltak, valamint megújult a főzőkonyha is, ahol felújították a teljes víz- és áramhálózatot, új üstöket és konyhai berendezéseket vásároltak.

A mostani energetikai beruházástól az intézmény működési költségeiben látványos rezsicsökkenést várnak, de emellett a bentlakás is sokkal komfortosabb lesz – tette hozzá Juhász György.

Az otthon területén egy másik épületszárnyban, ahol korábban ügyviteli irodák voltak, jelenleg is folyik hat kétágyas szoba kialakítása, amellyel nem fog tovább bővülni a gondozotti létszám, azonban sikerül növelni az egy főre jutó tér nagyságát, ami jelenleg kicsivel elmarad az előírtaktól.

– Igyekeztünk úgy végiggondolni az önkormányzati intézmények épületeinek felújítási sorrendjét, hogy lehetőleg ne sok épület maradjon felújítatlanul – mondta Fülöp Róbert polgármester, aki azt reméli, hogy a hamarosan megnyíló újabb pályázati forrásokból el tudják végezni a hátralévő néhány önkor­mányzati épület fel­újítását is.