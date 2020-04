Öt évtizede alkot a bádoghímző

Nagy László izsáki dísz­műbádogos immár ötven éve van a szakmában és egyike az ország kevés mesterének. Nevéhez fűződik például a Tudomány és Technika Háza kupolájának és a Nagytemplom tornyának restaurációja, de hazánk számos pontján megcsodálhatják bádoghímzéseit azok, akik szemmagasság felett keresik a szépséget.

– A legnehezebb időszakban kezdtem az életemet. A háború után enni sem tudtunk eleget – emlékezett vissza az 1945-ben, Ballószögön született Nagy László – vagyis ahogy mindenki szólítja, Laci bácsi – díszműbádogos-mester, aki már gyermekként az ottani gazdákhoz járt el mezőgazdasági munkára, ahol reggel három órakor kezdtek és este kilenc órakor végeztek a lélekölő robotmunkával. Ebből a környezetből igyekezett kiszabadulni, és rokoni segítséggel munkát kapott az Állami Építővállalatnál, ahol 16 éves korában lett inas. Ott három évet töltött, majd Izsákra került, a Sárfehér TSZ-be.

– A tanítómestereim a háborút megjárt katonák voltak, nagyon kemény emberek és úgy is neveltek bennünket, kemény szóval, kritikával, így formálták ők a munkamorálunkat már a kezdeti időben. Máig az ott elsajátított mércével mérem magam. Ha egy munkámat meg kell ítélnem, ezek az emberek máig szólnak bennem, átvettem az ő kemény ítéletüket és olyan kritikus vagyok magammal még ma is, mintha ők minősítenének. Minden munkámnál felteszem a kérdést, hogy vajon mit mondanának az elkészült darabra. Ennek a maximalizmusnak köszönhetem, hogy máig a szakmában lehetek és még most, nyugdíjasként is fel-felkérnek egy-egy munkára – mondta a mester a kezdeti időkről.

Laci bácsi kézügyességgel megáldott családból származik, több kézművesmester is kikerült közülük. Ő is örökölte ezt a hajlamot, mindig jár a keze, állandóan készít valamit.

– Amikor bádogosnak tanultam, egy idős bádogosmester azt mondta, hogy a fiatalok már nem képesek úgy űzni a szakmát, mint ők. Én akkor azt mondtam, hogy majd én megmutatom nekik, hogy képes vagyok arra, amire ők. Odaálltam az üllőhöz, fogtam a kalapácsot és domborítottam a formákat, sokszor csak a magam kedvére, több barátom portréját is kikalapáltam, vázlat nélkül – idézte vissza a mester az újabb hatást, ami kérlelhetetlen szakmai igényességét formálta.

Később, 1972-ben döntött úgy, hogy a maga ura lesz és kiváltotta az ipart. Először csak kisebb bádogosmunkákat végzett otthonokon, majd felkérték a Kodály Iskola bádogos munkáinak elvégzésére. Két hónap alatt végezték el a rájuk bízott feladatot, mellyel nagyon elégedettek voltak megbízóik, hiszen gyorsan és jól dolgoztak, még éjszaka is. Munkájáért megkapta az Ipar Kiváló Mestere címet, de számos kitüntetéssel, éremmel ismerték el tevékenységét pályája során.

Ezután húsz évig dolgozott a szegedi műemlékvédelemnek, sok helyre ajánlották, így különleges és nagy szakértelmet igénylő feladatokat kapott, és ez idő alatt specializálódott a díszműbádogos munkákra.

Az elmúlt öt évtizedben számtalan épületet öltöztetett fel bádoghímzéseivel. Büszkén emlékszik vissza a bajai barokk városháza turulmadarának, vagy a szegedi városházán látható, kuriózumnak számító Sóhajok Hídjának bádogornamentikájának elkészítésére.

Az ő munkáját dicséri a Karapancsai Kastély és Major, a Hódmezővásárhelyi zsinagóga és az ottani templom díszműbádogozása is. Kecskeméten ő restaurálta a Tudomány és Technika Háza kupoláját 1987-ben, ő készítette a Törvényszék két díszkupoláját és részt vett a Nagytemplom tetőfelújításának bádogos és díszműbádogos munkáinak elkészítésében.

Budapesten a Vígszínház főbejáratánál látható női szobrok, díszoszlopok és a Széchenyi fürdő mitologikus lényei is az ő keze munkáját dicsérik. Szegeden, a Kárász utca sarkán található palotakupolát hat széttárt karú nőalak tartja (melyek egyikének gipszváltozata máig kertjét díszíti), ezek szintén Laci bácsi műhelyéből kerültek ki.

Kivételesen aprólékos munka volt a deszki templom virághímzéses ornamentikájának elkészítése és szívesen emlékszik vissza a szentesi városháza bádogosmunkájára is.

Izsáki lévén városa számára is alkotott: ő készítette az Izsáki és a Kisizsáki templom díszműbádogos munkáit és a városháza tetején lévő serlegeket és a míves zászlótartókat. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy szülőfalujának templomát is ő díszíthette.

– Mikor Izsákra kerültem, azt kérdezték az izsákiak, hogy miért nincs templom a szülőfalumban. Később lett és én készítettem a díszbádog ornamentikáját 1994-ben. De a helvéciai templom tornyát is én csináltam, azét, ahol 1945-ben megkereszteltek. Mindkét templomot Marosi Izidor későbbi váci megyés püspök szentelte fel, akit nagyon tiszteltem – mondta Laci bácsi.

A mester restaurálta a híres szegedi Hungária Szálló bádogöltözetét is, melyre különösen jó szívvel emlékszik. – Akkor láttam először a Hungária Szállót, amikor még nem készítettem díszeket. Emlékszem, hogy megálltam alatta és bámultam a csodás díszműbádogos munkát, fel is tettem a kérdést, hogy milyen ember képes ilyen gyönyörű, míves munkára? Mit ad isten tíz-egynéhány évvel később én csináltam azt a hotelt – mondta. A közelmúltban az országban egyedüliként mondott igent a füzérradványi Ká­rolyi-kastély címerének restaurálására és elkészítette a Herendi Porcelánmanufaktúra mellett épült modern vonalú, torony nélküli templom mellé állított látványharangház harangját.

A díszműbádogos mester szerencsésnek érzi magát, hogy megbecsült képviselőjévé vált szakmájának. – Mindezen munkákon végigtekintve csodálkozom és hálás vagyok, hogy ballószögi napszámos gyerekként ezekre a helyekre eljuthattam, ezeket az alkotásokat elkészíthettem és megbecsült emberek gratuláltak munkáimhoz – vont mérleget Laci bácsi.

A restaurációs munkálatok gyakran bonyolultak és hosszadalmasak, nagy szakértelmet igénylő beavatkozások. Először gipszmintát vesznek a régi, felújítandó darabról, mely alapján nyomóformát öntenek, majd azzal sajtolják a horganylemezt. Ezután csiszolás, polírozás következik. A különböző darabok néhány naptól akár egy-két hétig is készülhetnek, attól függően, hogy gépet is bevonnak a készítésébe, vagy kizárólag kézzel kalapálják. Van, aminek csak a polírozása két napig tart.

Mindehhez az kell, hogy az ember speciálisan megmunkálja az anyagot, legyen az bármilyen fém, cink, alumínium vagy bronz. Számtalan lemeztípus ismert a szakmában és mindegyiket tudni kell formálni. Laci bácsi elmondta, hogy a lemez szerkezetét ismerni kell és érezni, miként alakul ez a szerkezet a különböző hatások nyomán, például a gyakran végzett hevítés hatására.

– A fém a formázás során egy határon túl rideggé válik és könnyen törik. Ismernem kell, hogy miként forrósítsam fel, formázzam, majd hűtsem le ahhoz, hogy a belső szerkezet szilárd maradjon, így a kész munka tartós legyen. Ehhez türelem kell, tapasztalat, nem lehet lótva-futva időtállót alkotni és a rohanásban nem lehet ráhangolódni az adott anyag lelkére – mondta Laci bácsi, aki mindig szem előtt tartotta azt, hogy munkáiban a későbbi generációk is gyönyörködhessenek és évtizedekig ne kelljen hozzájuk nyúlni.

A mester szakmai tudását továbbörökítette, mindkét fia remek bádogosmesterré vált. Laci bácsi ma nyugdíjas, de időnként vállal munkákat és a maga örömére is folyton alkot műhelyében. Mint mondta, mindig születnek formák elméjében, melyeket szeretne megalkotni, de a műhelymunka mellett nagy szeretettel gondozza bioszőlőjét is.