Országos gépíróbajnok lett Kelemen Patrik

Korosztályában az ország legjobb gépírója lett a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Szakgimnázium 10. osztályos tanulója, Kelemen Patrik, aki a kö­zelmúltban Budapesten megrendezett Dr. Kalotay Kálmán bajnoki gépíróversenyen állhatott a dobogó legfelső fokára. Kelemen Patrik lapunknak elmondta, a győzelemig vezető út könnyű, ugyanakkor kételkedéssel teli volt számára.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

– Mivel a szabadidőm nagy részét a számítógép előtt töltöm, így nem csoda, hogy rutinnal kezelem billentyűzetet, sokak szerint tehetségesen. Ezt a tehetséget az informatikatanárom vette észre még az általános iskolában, javaslatára jelentkeztem a PG-be, ahol Csenkiné Bihal Mária tanárnő szintén meglátta bennem a gépíró tehetséget. Már az első bemutatkozásomon remekeltem. A tanárnő biztatott, hogy versenyezzek.

Elsőként a tavaszi tanulói versenyen vettem részt, amit az iskolában online kellett megírni és a korosztályomban országos harmadik lettem – részletezte Patrik. Arról is őszintén beszélt, hogy kezdetben nem szeretett a versenyekre gyakorolni, de idővel rájött, hogy megéri, hiszen a gépírótudás hatalmas előny lehet későbbi életében. Azt is elmondta, idén nyáron az olaszországi világbajnokságra is mehetett volna, de túl későn kapott észbe és már nem volt lehetősége felkészülni. Bevallása szerint, élete egyik legrosszabb döntését hozta akkor. Azóta azonban felkerült a csúcsra: a Dr. Kalotay Kálmán bajnoki gépíróversenyen országos első helyezett lett.

A megmérettetésen 30 perces másolás várt a versenyzőkre, idegen környezetben – minimumelvárásként a percenkénti 250 leütést tartva. Ez merőben más volt, mint a helyben írható tanulói verseny rövidebb, könnyebb, 10 perces produkciója – sorolta Patrik, aki titkon azt reméli, hogy sikeresen kijut a 2021-es világbajnokságra.