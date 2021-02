Online szerelmi kalandtúrát indít a Parázs Pasztorális Központ

Elstartolt az idei Szerelmi kalandtúra, mely tökéletesen ötvözhető a házasság hete programokkal. Az ingyenes párkapcsolat-építő eseménysorozat minden évben generációkat mozgat meg, hiszen ugyanolyan kedvelt a fiatalok, a jegyesek, a friss és a több évtizede házasok körében.

A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye Parázs Pasztorális Központja februárban kilencedik éve rendezi meg a Szerelmi kalandtúra elnevezésű párkapcsolat-építő játékot, melynek keretében izgalmas feladatok, programok várják a párokat mintegy 30 állomáson. A hat héten át tartó kalandba március 10-éig kapcsolódhatnak be az érdeklődők. Mindenki annyi állomást teljesít, amennyit szeretne. Minden ötödik állomás teljesítése után nyereményszelvény jár, mely március 17-én, a záró sorsoláson újabb és újabb lehetőség az értékes ajándékokra, van közöttük wellnesshétvége és páros fotózás is.

– Idén a vírushelyzet miatt online változatot készítettünk, így nem csak Kecskemétről lehet bekapcsolódni a játékba – mondta el a baon.hu kérdésére a főszervező, Néma Attiláné Ella, a Parázs Központ koordinátora, a programok megvalósításában oroszlánrészt vállaló Tandem Kapcsolatműhely vezetője.

– Hat hét alatt 30 állomás közül lehet válogatni, ebből a legtöbb már ezen a héten elérhető, a házasság hete rendezvénysorozat keretében. Évek óta összekapcsolódik a város által szervezett házasság hete és a mi Szerelmi kalandtúránk. Mindkettő február 7-én kezdődött, de a kalandtúra március 17-éig tart. Ezen a héten 17 programot kínálunk, melyekből több a későbbiekben is bármikor visszanézhető, illetve teljesíthető. Példaként emelném ki a szerelemlakat elhelyezését a színháznál, a Szerelemfalat a Hírös Agóránál, a Ciróka mese­előadását, a megyei könyvtár kínálta lehetőségeket, vagy a színház színművészeivel készített beszélgetést a házasságról – sorolta a szakember.

Az állomások nagyon sokszínűek, vannak gyerekes programok, családdal kapcsolatos előadások, főzős és ruhás játék, kvízjátékok, és több egyházi program is. Minden pár kedve és érdeklődése szerint választhat magának közülük. Az esemény Facebook-oldalán megtalálhatók a friss információk. A www.szerelmikalandtura.hu oldalon található a jelentkezési űrlap, a játék részleteit e-mail-ben küldik ki. A honlapon február 15-én derül ki, hogy mire vonatkoznak az útlevélen szereplő grafikák.

Az idei Szerelmi kalandtúra online valósul meg, de több állomás kimozdulásra hív, például a szerelmi lakat elhelyezése vagy a Szerelemfal, melyhez elengedhetetlen a helyszínek személyes felkeresése. Így az állomások teljesítése bizalom alapján történik.

– Papíralapú útlevéllel idén is készültünk, a jelentkezők számára elérhetővé tesszük, azonban sajnos nem tudunk pecsétet, matricát osztani az állomásokon. A résztvevők becsületességére bízzuk, hogy jelezzék az online igazoló űrlapon, hogy mennyi állomást teljesítettek. Ez alapján vesznek részt a nyereménysorsoláson – árulta el Némáné Ella.

– A kalandtúra kapcsolatépítő program. Nem terápia, bár remek családterapeuta-szakemberekkel is meg lehet ismerkedni, sokkal inkább jó randik, kapcsolaterősítő beszélgetések lehetősége. A szerelmi kalandtúrán felkínáljuk az állomásokat, feladatokat, a pároknak csak egy kis időt kell szakítani rá. A programokhoz a különböző egyházak is nagymértékben hozzájárultak, színes és érdekes lehetőségekkel. Kiemelnék egy párkapcsolati tréninget, melyen élő online formában lehet részt venni. A Párkapcsolati műhelyt a férjemmel és dr. Finta József atyával együtt vezetjük, így azoknak is remek lehetőség, akik egyházi esküvőre készülnek, jegyesoktatásról is adunk igazolást, de sokszor jönnek nem hívők, együtt járók és már házaspárok is.

A műhely március 5-én és 6-án, pénteken 18 és 21 óra, szombaton 9 és 18 óra között zajlik

– tette hozzá Ella.

A Szerelmi kalandtúra már elkezdődött. Eddig 80 pár jelentkezett, de a tapasztalatok szerint a következő napokban közel még ennyien csatlakoznak.

– Az előző évek statisztikái alátámasztják, hogy teljesen vegyes a korosztály. Jellemzően a 25-40-es korosztály jelentkezik túlnyomó többségében, de vannak fiatalabbak és idősebbek is. Mindig különdíjjal jutalmazzuk a legrégebb óta szerelmes párt, a címet egy 45 éves házassági évfordulót ünneplő pár tartja, de azok is számíthatnak pluszajándékra, akik a legtöbb állomást teljesítik. Az azonban mindenkiben közös, hogy a végén örömmel osztják meg pozitív tapasztalataikat, miszerint a programok, állomások jót tettek a kapcsolatuknak, feldobták, felpörgették, új színt vittek a hétköznapjaikba! – mondta végül Némáné Ella.