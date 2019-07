Olvasóink ügyelnek a szemük védelmére

Legutóbbi szavazásunkon arról kérdeztük olvasóinkat, hogy használnak-e UV-szűrős napszemüveget.

Már javában tombol a nyár, gyakori a kánikula, így sokan töltik az idejüket a szabadban, leginkább egy kényelmes strand közelében. A tűző nap miatt azonban több szempontból is elővigyázatosnak kell lennünk. A napszúrás megelőzése érdekében érdemes kalapot, sapkát viselnünk, de nagyon fontos, hogy megfelelő faktorszámú naptejjel is kenjük le magunkat, hiszen a hőségben akár tíz perc alatt is leéghetünk. Nem érdemes továbbá a legmelegebb kora délutáni órákban a napon tartózkodnunk, hiszen ez az időszak tartogatja a legnagyobb veszélyeket a sugárzás szempontjából. Sokan elfelejtik, hogy ilyenkor nem csak a fejünket és a bőrünket kell védeni, hanem a szemünket is, hiszen a sugárzás a látásunkra is káros lehet. Ráadásul nem csak nyáron, hanem a többi évszakban is óvnunk kell szemünk épségét.

Éppen ezért arról kérdeztük olvasóinkat, hogy használnak-e UV-szűrős napszemüveget.

A szavazók többsége (45%) kizárólag jó minőségű, bevizsgált napszemüveget vásárol, így figyelnek a szemük védelmére.

Kicsit kevesebben vannak (34%), akik egyáltalán nem használnak napszemüveget, amivel veszélynek teszik ki látásukat.

Jóval kevesebb olvasónk (14%) olcsóbb árkategóriájú fajtát használ, ám bíznak benne, hogy ez is több, mint a semmi.

Kevesen vannak azok (7%), akik használnak napszemüveget, de nem UV-szűrőset.