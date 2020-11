Olvasóink többsége már járt a gumisnál

Ki cserélte már le az abroncsait? Erre voltunk kíváncsiak múlt héten.

Egyes országokban a téli időszakban törvény köztelez a szezonhoz illő abroncs használatára, azonban hazánkban semmilyen jogszabály nincs arra vonatkozóan, hogy milyen gumit használjunk télen vagy nyáron. Ettől függetlenül érdemes mindig a szezonnak megfelelő abroncsot használni, hiszen a nyári gumi a téli időszakban veszélyes is lehet, mivel – a négyévszakossal ellentétben – a téli és nyári gumikat is az adott évszak sajátosságai alapján fejlesztették ki. Ez fordítva is igaz: a téli abroncsok sem ideálisak a nyári szezonban.

Múlt héten arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink lecserélték-e már a nyári gumikat az autójukon.

A többség már gondoskodott arról, hogy a téli gumiszett legyen a gépkocsiján. Ők azok, akik úgy gondolják: fő a biztonság.

Viszonylag sokan ütemezték későbbre a gumicserét. Valószínű ők még arra várnak, hogy tartósan 7 fok alatt legyen az átlag hőmérséklet.

Az interneten sok tesztet lehet találni a négyévszakos abroncsokról, mivel hazánkban is sokan használják ezt a típust. A voksolók 12 százaléka használ ilyen gumikat, így náluk a csere csak az elkopáskor lesz aktuális.

A választ adók 7 százalékának nincs autója.

Borítóképünk illusztráció!