Németh József felel a hagyományőrzésért

Egy baktalórántházai konferencia-központban a napokban tartotta soron következő tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ).

A tagság megszavazta, hogy újabb két évig Németh József kalocsai Venesz-díjas mesterszakács legyen a szakmai szervezet hagyományőrzésért felelős megbízottja. A szervezet eredeti felállása szerint nem kellene ilyen gyakran szavazni személyi kérdésekről, de ők így érzik biztosítottnak a magas szakmai színvonalat.

– Az MNGSZ és az elnökségünk minden két évben tartja a tisztújító választást, pedig négyévente kellene, de úgy döntöttünk, hogy gyakrabban minősítjük a kollégák munkáját – mondta el a pozíciójában megerősített Németh József.

– Nagyon örültünk, hogy a régi-új tagok közül elnök maradt Krivács András, de azért voltak kisebb változások, főleg a felügyelőbizottságban. Született új titulus is, a főtitkár, ezt a posztot Barabás Zoltán korábbi általános alelnök tölti be – tette hozzá.

A séf elmondta, hogy a pozíciója kapcsán az az érv hangzott el mellette, ami alapján eleve ismert a kalocsai régióban és az országban: a hagyományápolás iránti elkötelezettsége. Kihangsúlyozta: büszke arra, hogy olyan város lakója, amely két hungarikummal is büszkélkedhet, és ezek közül az egyik a kalocsai fűszerpaprika. Az őrlemény népszerűsítéséért – lévén a magyar konyha nélkülözhetetlen alapanyagáról van szó – elhivatottan dolgozik, például a Kalocsai Paprikafesztivál rendkívül nívós Paprikás Ételek Főzőversenyének alapító-szervezőjeként. Ezért is találhatták ismét érdemesnek a hagyományőrzésért felelős megbízott szerepére, vélekedett.

– A paprika mindig porondon van, még most is, amikor a járvány miatt megszűntek a főzőfesztiválok. Ilyen formán az online főzőrendezvényeken jelenik meg az, hogy a szakácsok hogyan dolgoznak a tűzpiros paprikával – mutatott rá a fűszer nélkülözhetetlenségére az újraválasztott mesterszakács.